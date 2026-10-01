Justitie Gruparea infracțională KillSec, destructurată într-o operațiune internațională. Un tânăr de 24 de ani din România a fost reținut de DIICOT







O rețea infracțională transfrontalieră specializată în atacuri informatice și furt de date a fost destructurată în urma unei vaste operațiuni internaționale denumite KillSwitch, la care au participat și autoritățile române. În urma unor percheziții desfășurate în București și județul Vaslui, procurorii DIICOT au reținut un tânăr de 24 de ani, membru al grupării. Membrii rețelei obțineau acces ilegal la sisteme informatice, iar ulterior șantajau victimele solicitând răscumpărări în criptomonede pentru a nu le vinde sau publica datele furate. La nivel global, rețeaua este responsabilă de aproximativ o mie de astfel de atacuri.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală au dispus miercuri reținerea tânărului, care este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și șantaj.

Anchetatorii au oferit detalii despre modul în care rețeaua își organiza activitățile ilegale în spațiul virtual.

„Astfel, din probele administrate în cursul urmăririi penale până la acest moment a reieșit că, în luna octombrie 2023, inculpatul, împreună cu alți membri, a acționat într-un grup infracțional organizat, transfrontalier, denumit generic KillSec, în scopul obținerii unor sume de bani din «furtul de date informatice» și vânzarea lor către terți interesați. Aceștia au creat o infrastructură tehnică destinată accesării și transferului neautorizat de date și au configurat, succesiv, servere de comandă și control, găzduite de un furnizor global de cloud computing. Membrii grupului și-au creat alias-uri pentru a putea fi recunoscuți în mediul online infracțional, dar și pentru a-și ascunde identitatea reală și au utilizat pentru comunicare canale criptate”, au transmis, joi, DIICOT și Poliția.

Evoluția activităților infracționale arată o pregătire tehnică detaliată din partea suspecților. Aceștia identificau vulnerabilitățile din sistemele informatice ale țintelor sau cumpărau date de acces de pe Darknet. După ce pătrundeau ilegal în sisteme, exfiltrau date confidențiale și contactau victimele pentru a le cere bani sub formă de criptomonede.

Pentru a constrânge victimele să plătească răscumpărarea, membrii grupului le trimiteau mostre din fișierele furate sau le furnizau linkuri unde erau publicate dovezi ale exfiltrării datelor. În cazul în care plata nu era efectuată, datele erau amenințate cu vânzarea către alte rețele de criminalitate cibernetică.

Având în vedere amploarea la nivel internațional a rețelei, sub egida Eurojust a fost încheiat un acord în decembrie 2025 pentru constituirea unei echipe comune de anchetă între România și Belgia, la care s-au alăturat ulterior Grecia și Germania.

În cadrul acțiunii de miercuri, procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat 4 percheziții domiciliare în București și Vaslui, de unde au ridicat mai multe medii de stocare a datelor. Acțiuni similare s-au desfășurat concomitent pe teritoriul statelor partenere: Belgia, Germania, Grecia, Spania, Regatul Unit și Finlanda, beneficiind și de sprijinul autorităților din Statele Unite ale Americii.

Centrul European pentru Criminalitate Cibernetică din cadrul Europol a centralizat informațiile obținute din mai multe țări și a oferit asistență de specialitate pentru analiza probelor digitale și urmărirea tranzacțiilor cu criptomonede, fiind implicate și două companii private de securitate cibernetică.

Operațiunea KillSwitch a vizat un număr de aproximativ 1.000 de atacuri la nivel mondial, reunind forțe de ordine din Germania, Belgia, Finlanda, Grecia, Spania, Elveția, Regatul Unit, SUA și România.

În cursul zilei de miercuri, instituțiile de aplicare a legii au preluat controlul asupra site-ului utilizat de gruparea KillSec. Prin această măsură, au fost securizați cel puțin 110 terabytes de date împotriva altor accesări neautorizate.

Joi, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a tânărului reținut, pentru o perioadă de 30 de zile. Toate activitățile judiciare din România au fost efectuate în colaborare cu polițiștii din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate.