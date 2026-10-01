Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, urmează să fie scos din Arestul Central, locul unde va petrece următoarele 30 de zile. Decizia vine ca urmare a hotărârii instanței de a emite pe numele său un mandat de arestare preventivă într-un dosar penal de anvergură, anunță România TV.

Procurorii îl acuză pe acesta că ar fi prejudiciat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. Conform anchetatorilor, promisiunile făcute victimei vizau facilitarea accesului la mai multe contracte în schimbul unor sume considerabile de bani.

În etapa următoare a procedurilor, Călin Georgescu va fi dus la perchezițiile informatice, context în care anchetatorii vor încerca să extragă date și informații relevante din dispozitivele ridicate. Rămâne de văzut măsura în care acesta va alege să coopereze, având în vedere că, înainte de plasarea în arest, a refuzat să facă declarații în timpul audierilor.

Obiectivul principal al oamenilor legii este identificarea traseului exact pe care l-au urmat banii folosiți drept mită.

Decizia finală privind arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile a fost pronunțată de magistrații Curții de Apel București. Măsura îl vizează atât pe Călin Georgescu, cât și pe omul de afaceri Ionel Rusen.

Preluarea fostului candidat la rezidența sa din Mogoșoaia s-a desfășurat sub escortă polițienească, acesta fiind încătușat de polițiști. În momentul ieșirii din imobil, el a încercat să ridice brațele pentru a arăta că poartă cătușe, însă a fost împiedicat de agenții care îl însoțeau.

Sute de susținători s-au adunat în fața locuinței, exprimându-și nemulțumirea față de acțiunea forțelor de ordine prin huiduieli în momentul în care suspectul a fost urcat în autospecială. „Domnule preşedinte, fiţi tare”, au strigat susţinătorii săi.

Hotărârea judecătorească privind cei doi inculpați din dosar a fost adoptată marți, în urma constituirii unui complet de divergență la Curtea de Apel București. Soluția vine după ce judecătorii care au analizat inițial contestațiile nu au ajuns la un acord privind măsurile preventive, fiind necesară cooptarea unui al treilea magistrat în cursul după-amiezii.

În urma deciziei, mandatul de arestare a fost emis pentru o perioadă de 30 de zile, iar hotărârea pronunțată de magistrați este definitivă.

Evoluția dosarului marchează o schimbare majoră față de deciziile anterioare. Săptămâna trecută, după ce fuseseră reținuți pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă.

Acuzațiile formulate de anchetatori vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fapte săvârșite în formă continuată.

Deși Tribunalul București respinsese inițial propunerea procurorilor și dispusese măsura controlului judiciar, contestația DIICOT admisă de Curtea de Apel București a dus la trimiterea definitivă în arest preventiv a celor doi suspecți. Prejudiciul total estimat în acest caz se ridică la 1,1 milioane de euro.