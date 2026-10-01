Anchetatorii au făcut 14 percheziții în Buzău și București, într-un dosar de corupție privind obținerea permisului auto. Sunt vizați examinatori, instructori, intermediari și candidați.

Ofițerii Direcției Generale Anticorupție au făcut, miercuri, 1 octombrie 2026, 14 percheziții într-un dosar care vizează presupuse fapte de luare și dare de mită, trafic și cumpărare de influență legate de obținerea permisului de conducere.

Printre locurile vizate se află sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Buzău, precum și locuințele unor examinatori auto, instructori și candidați.

Potrivit anchetatorilor, în perioada noiembrie 2025 – iulie 2026, unii candidați ar fi oferit între 600 și 1.000 de euro unor instructori auto sau altor intermediari. Sumele ar fi fost destinate intervențiilor pe lângă examinatori, astfel încât candidații să promoveze proba practică pentru obținerea permisului.

Acțiunea a fost coordonată de procurorul specializat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău. Ofițerii DGA au pus în executare 14 mandate de percheziție.

Verificările au vizat sediul SPCRPCIV Buzău, dar și sediul Institutului de Studii pentru Ordine Publică din București – Centrul de Formare Profesională. De asemenea, anchetatorii au mers la domiciliile unor agenți de poliție care aveau calitatea de examinatori auto.

Pe lista perchezițiilor s-au aflat și locuințele unor instructori auto, ale altor persoane și ale unor candidați care susținuseră probe practice pentru obținerea permisului.

În cadrul aceleiași operațiuni au fost efectuate opt percheziții în autovehicule. Anchetatorii au emis, totodată, trei ordonanțe pentru ridicarea unor bunuri și înscrisuri și au pus în executare 12 mandate de aducere.

Potrivit datelor prezentate de procurori, ancheta urmărește modul în care anumite persoane ar fi încercat să influențeze rezultatul probei practice pentru permisul auto.

În acest mecanism ar fi fost implicați candidați care ofereau bani, instructori auto sau alte persoane care ar fi intermediat contactul cu examinatorii și, potrivit anchetatorilor, examinatori asupra cărora ar fi trebuit exercitată influența.

Sumele indicate în anchetă sunt cuprinse între 600 și 1.000 de euro pentru un candidat. Procurorii precizează că banii ar fi fost oferiți pentru ca intermediarii să intervină pe lângă examinatori în vederea favorizării candidaților la proba practică.

Faptele investigate sunt încadrate, potrivit comunicării Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, în categoria infracțiunilor de luare de mită, trafic de influență și cumpărare de influență.

Activitatea de documentare a presupusului mecanism infracțional s-a desfășurat pe parcursul mai multor luni, între noiembrie 2025 și iulie 2026.

Perchezițiile din 1 octombrie au avut rolul de a completa probatoriul din dosar. Ridicarea de documente, bunuri și alte mijloace de probă urmează să permită anchetatorilor să stabilească modul în care ar fi fost realizate presupusele intervenții și cine ar fi participat la acestea.

În această etapă, acuzațiile sunt investigate, iar efectuarea unor percheziții sau existența unor mandate de aducere nu echivalează cu stabilirea vinovăției persoanelor vizate. Răspunderea penală poate fi stabilită doar printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Operațiunea a beneficiat de sprijin tehnico-operativ din partea Direcției Generale Anticorupție și a Direcției Operațiuni Speciale.

La acțiune a participat și Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău.

Ancheta continuă, iar procurorii urmează să analizeze probele ridicate în urma celor 14 percheziții și să stabilească situația fiecărei persoane vizate.