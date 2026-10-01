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Guvernul continuă programele de burse FLEX pentru 2027-2028. Zeci de elevi români vor putea studia un an în SUA

Guvernul continuă programele de burse FLEX pentru 2027-2028. Zeci de elevi români vor putea studia un an în SUAElevi. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Guvernul a aprobat continuarea programelor de schimb educațional FLEX și FLEX Abroad pentru anul școlar 2027-2028. Prin intermediul acestora, până la 70 de elevi români vor putea beneficia de burse pentru a studia timp de un an în Statele Unite ale Americii, în timp ce până la 20 de elevi americani vor avea posibilitatea de a urma cursurile unui liceu din România. Programele vor fi finanțate în mod egal de România și Statele Unite, pe principiul reciprocității. Autoritățile române vor asigura fondurile necesare pentru o parte dintre burse, iar diferența va fi acoperită de partea americană.

România va aloca până la un milion de dolari pentru burse

Potrivit deciziei Guvernului, România va suporta cheltuielile pentru cel mult 35 de burse FLEX și 10 burse FLEX Abroad. Finanțarea poate ajunge la un milion de dolari și va fi asigurată de la bugetul Ministerului Educației și Cercetării.

Restul burselor vor fi finanțate de SUA, astfel încât programele să poată continua în anul școlar 2027-2028, cu un număr de până la 70 de beneficiari români și 20 de elevi americani.

bani

Bani. Sursa foto: Captură video

Peste 3.000 de elevi români au candidat pentru burse

Interesul liceenilor din România pentru programele de schimb educațional este ridicat, numărul candidaturilor depuse depășind cu mult locurile disponibile.

„Extinderea programului vine pe fondul interesului ridicat al elevilor români. Pentru cele 20 de locuri disponibile în anul şcolar 2026-2027 au fost depuse peste 3.000 de candidaturi”, se menţionează în comunicatul oficial.

Elevii români vor putea studia un an într-un liceu american

Programul FLEX se desfășoară în România din 2015 și le oferă liceenilor oportunitatea de a studia timp de un an într-un liceu din Statele Unite. Pe durata experienței educaționale, elevii locuiesc alături de o familie-gazdă, având posibilitatea de a descoperi cultura americană și de a-și îmbunătăți cunoștințele de limba engleză.

Programul FLEX Abroad completează acest schimb educațional, oferind elevilor americani posibilitatea de a studia în România.

Procesul de selecție pentru anul școlar 2027-2028 este programat să înceapă în noiembrie 2026, când elevii interesați vor putea afla detalii despre înscriere și condițiile de participare.

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