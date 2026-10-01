Senatorul PSD Mihai Fifor lansează un nou atac la adresa cabinetului Bolojan și a partidelor implicate în negocierile pentru formarea unei noi majorități, respingând ideea că Executivul ar fi căzut din cauza unei intervenții a Statelor Unite. El susține că responsabilitatea aparține clasei politice din România și acuză guvernarea că ar fi agravat problemelor economice și sociale.

Fifor a reacționat vehement la informațiile potrivit cărora căderea cabinetului Bolojan ar fi fost legată de o declarație atribuită ambasadoarei SUA la Atena. Senatorul afirmă că informația este falsă și întreabă retoric dacă românii ar trebui să creadă că Statele Unite au provocat criza politică.

„Oare nu cumva Bolojan a fost trimis acasă cu votul covârșitor al Parlamentului?”, a scris Mihai Fifor, susținând că nu poate fi pusă pe seama unei influențe externe responsabilitatea pentru situația politică din România.

Senatorul PSD critică în termeni duri bilanțul fostei guvernări și enumeră probleme pe care le consideră consecințe ale politicilor adoptate în ultimele luni: inflația ridicată, dificultățile din sistemul sanitar, creșterea taxelor, scăderea consumului și scumpirea carburanților și energiei.

„Nu cumva Guvernul Bolojan a căzut pentru că a nenorocit țara asta?”, întreabă Fifor, continuând cu o serie de acuzații privind situația economică și nivelul de trai al românilor.

Senatorul PSD îi vizează și pe politicienii implicați în negocierile pentru viitoarea guvernare, nominalizându-i pe Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Dacian Cioloș.

„Ne chemați de mâine în Parlament să jucăm într-o farsă grotescă, fără să vă pese că orice zi petrecută în gluma asta sinistră cu Bolojan, Fritz, Mureșan et Co. îi duce pe români și mai adânc în sărăcie și disperare”, afirmă Fifor.

La final, senatorul respinge din nou explicația privind implicarea SUA și spune că nemulțumirea vine din interiorul societății.

„Nu ei au dat de pământ cu voi, ci țara asta adusă în pragul disperării”, susține Mihai Fifor. El afirmă că, dacă vor fi organizate alegeri anticipate, acestea ar putea reprezenta momentul în care alegătorii își vor exprima direct nemulțumirea față de actuala clasă politică.

„Enough is enough, ticăloșilor!”, își încheie mesajul senatorul PSD.