Deputatul PSD Mihai Fifor cere, pe Facebook, explicații de la Ministerul Apărării naționale după audierea lui Radu Miruță pentru funcția de ministru.

Deputatul susține că la ședința din 28 septembrie au fost prezenți trei generali ai Armatei României și întreabă cine a dispus participarea acestora, în ce calitate și în baza cărui ordin.

Fifor afirmă că a transmis o interpelare actualului ministru al Apărării, Radu Miruță, iar întrebarea centrală este, în opinia sa, „cine a ordonat participarea a trei generali ai Armatei României la audierea cetățeanului Radu Miruță”.

Deputatul PSD spune că există o distincție între calitatea de candidat și cea de ministru, subliniind că, la momentul audierii, Miruță nu ocupa încă funcția de ministru al Apărării.

„La momentul audierii din 28 septembrie, Radu Miruță nu era ministrul Apărării Naționale. Era cetățeanul Radu Miruță, nominalizat pentru ocuparea unei funcții politice și venit în fața Comisiilor reunite pentru apărare ale Senatului și Camerei Deputaților pentru a solicita avizul parlamentar”, susține Fifor.

În acest context, deputatul PSD spune că a solicitat MApN să precizeze „cine sunt cei trei generali, cine a ordonat sau a aprobat prezența lor, în ce calitate oficială au participat, dacă au avut un ordin sau un mandat și care a fost misiunea concretă încredințată fiecăruia”.

Fifor întreabă și dacă prezența militarilor a fost solicitată oficial de comisiile parlamentare. „Dacă Parlamentul nu a formulat o asemenea solicitare, atunci Ministerul Apărării trebuie să spună limpede cine a dat ordinul ca trei generali ai Armatei României să participe la audierea unui candidat pentru o funcție politică”, afirmă acesta.

Deputatul PSD susține că este necesară clarificarea temeiului legal și cere, „în măsura în care documentele nu sunt clasificate”, transmiterea ordinelor, dispozițiilor sau mandatelor care au stat la baza participării celor trei generali.

Fifor invocă și statutul militarilor, afirmând că ofițerii de rang înalt „cunosc legea, cunosc Statutul cadrelor militare și cunosc foarte bine obligațiile și limitele pe care le presupune statutul de militar”.

„Cine a dat ordinul, care a fost temeiul acestuia și în ce condiții a fost executat?”, întreabă Fifor.

În final, Mihai Fifor leagă această situație de avizul negativ primit de Radu Miruță în comisiile reunite pentru apărare. „Domnule Miruță, și pentru asemenea lucruri ați primit aviz negativ”, afirmă deputatul PSD, adăugând că, înainte de orice discuție despre conducerea Armatei, „există o regulă elementară: legea se respectă”.