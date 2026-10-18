Cele două drone neutralizate sâmbătă seară de avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Române ar fi de fabricație rusească și ar aparține modelului Geran-4. Informația a fost prezentată duminică de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, în cadrul unei conferințe de presă. Oficialul a explicat că viteza înregistrată în timpul zborului reprezintă unul dintre indiciile pe baza cărora militarii au stabilit tipul probabil al aparatelor. Identificarea acestora a fost prezentată ca o evaluare, nu ca o concluzie definitivă.

Ministrul interimar al Apărării a comparat caracteristicile aparatelor doborâte sâmbătă cu cele ale dronelor întâlnite anterior de militarii români.

Potrivit acestuia, modelele interceptate până acum aveau viteze de aproximativ 150-170 de kilometri pe oră, în timp ce noile aparate se deplasau mult mai rapid.

„Dacă până acum erau drone pe care le știam foarte bine și care zburau cu 150-170 km pe oră, ați văzut probabil în spațiul public, de două-trei săptămâni, discuții despre drone cu motor turbopropulsor, acele drone care au o rază de 800-900 km și care zboară aproape cu viteza unui avion de vânătoare”, a explicat ministrul.

Miruță a spus că dronele doborâte în seara zilei de 17 octombrie au atins aproximativ 450 de kilometri pe oră, ceea ce indică posibilitatea ca acestea să fie aparate Geran-4.

„Zburau cu 450 km pe oră cele de aseară, ceea ce ne duce cu gândul că au fost drone Geran-4, de proveniență rusească, cu turbopropulsor. Este pentru prima oară când doborâm astfel de drone”, a declarat ministrul interimar al Apărării.

Viteza ridicată a dronelor a influențat modul în care militarii români au intervenit pentru neutralizarea lor.

Radu Miruță a explicat că, în cazul aparatelor mai lente, interceptarea putea fi realizată și prin utilizarea sistemelor de apărare de la sol. Din acest motiv, avioanele de vânătoare reprezentau o opțiune folosită în ultimă instanță.

Pentru dronele care ating viteze mult mai mari, aeronavele militare sunt mai potrivite pentru asemenea intervenții, potrivit ministrului.

„Pentru astfel de drone, avioanele de vânătoare au o caracteristică mai dedicată și s-a demonstrat aseară că și aceasta funcționează”, a precizat acesta.

Ministrul Apărării a prezentat și informații despre pregătirea operațiunii de sâmbătă. Acesta a declarat că militarii au utilizat modele statistice pentru a estima zona în care dronele urmau să pătrundă în spațiul aerian românesc.

Pe baza acestor estimări, avioanele de vânătoare au fost poziționate din timp în zona vizată, astfel încât să poată interveni imediat după detectarea aparatelor.

„Modelele acestea statistice pe care le-am folosit aseară și-au dovedit pe deplin eficiența. Avioanele de vânătoare au fost la întâmpinare, la așteptare, fix în punctul în care s-a estimat că va exista încălcarea spațiului aerian românesc”, a declarat Miruță.

Cele două drone au fost doborâte la aproximativ patru minute și jumătate una de cealaltă. Prima a fost neutralizată în jurul orei 18:01, iar a doua în jurul orei 18:05.

Radu Miruță a declarat că intervenția de sâmbătă a reprezentat o premieră pentru Ministerul Apărării Naționale din trei puncte de vedere.

În primul rând, același echipaj a reușit să doboare două drone consecutiv, în timpul aceleiași misiuni. Un al doilea element a fost intervalul scurt dintre pătrunderea aparatelor în spațiul aerian românesc și neutralizarea lor.

A treia premieră a vizat caracteristicile țintelor: potrivit evaluării prezentate de ministru, militarii români nu mai doborâseră anterior drone din această categorie. Cele două aparate, despre care oficialul a afirmat că ar putea fi de tip Geran-4, au fost neutralizate sâmbătă seară, după ce au intrat în spațiul aerian al României.