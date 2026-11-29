Apărarea antiaeriană a Federației Ruse a fost pusă la grea încercare pentru a doua noapte la rând, conform raportărilor oficiale venite de la Moscova. Ministerul rus al Apărării a comunicat duminică faptul că forțele sale au reușit să intercepteze peste 1.000 de aparate de zbor fără pilot lansate de armata ucraineană pe teritoriul rus, potrivit informațiilor transmise de agenția AFP.

Oficialii militari ruși au oferit detalii despre amploarea operațiunii de apărare, precizând că atacurile au vizat un perimetru extins, acoperind circa douăzeci de regiuni ale țării. Conform informării oficiale, numărul aparatelor doborâte depășește din nou pragul de o mie, menținând un ritm similar cu cel din noaptea precedentă, când autoritățile raportaseră neutralizarea a 1.246 de drone.

”În cursul ultimei nopţi, de sâmbătă spre duminică, Forţele Apărării Aeriene în serviciu au interceptat şi distrus 1.017 vehicule aeriene fără pilot cu aripă fixă”, se arată în comunicatul pe care l-au transmis oficialii de la ministerul rus.

O mare parte din acest atac masiv a fost direcționată către capitala Federației Ruse. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a intervenit prin intermediul unui mesaj publicat pe platforma Telegram pentru a clarifica situația din jurul orașului, menționând că în total 542 de drone ucrainene au avut ca destinație Moscova în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Edilul a subliniat că sistemele de apărare au reușit să blocheze majoritatea aparatelor înainte ca acestea să ajungă în zona metropolitană, însă un număr semnificativ a fost doborât în proximitatea capitalei.

”Majoritatea au fost neutralizate de către Forţele Apărării Aeriene ale ministerului Apărării mai la depărtare. În total, 105 drone au fost distruse în apropierea Moscovei”, a afirmat edilul Serghei Sobianin.