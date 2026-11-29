Republica Moldova. Istoria catedralei din Bălţi, cu hramul „Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena”, reprezintă un exemplu de expansiune continuă a bisericii ortodoxe ruse în Republica Moldova şi de acaparare ilegală a bunurilor Mitropoliei Basarabiei.

Acest lăcaş de cult, unul din cele mai frumoase din Republica Moldova, a fost construit din banii României, la inţiativa unui episcop din cadrul Mitropoliei Basarabiei, de sub jurisdicţia canonică a Patriarhiei de la Bucureşti. Iar aşa zisa „retrocedare” din 1992 către Mitropolia Moldovei, aflată sub jurisdicţia canonică a Patriarhiei Ruse, s-a făcut cu implicarea brutală a unui desant de la Tiraspol.

Cel care slujeşte acum în minunata catedrală nu este altcineva decât Markel Mihăescu, arhiepiscop de Bălţi şi Făleşti al Mitropoliei Moldovei, cunoscut în special pentru poziţia sa antiromânească şi ca propagandist al Kremlinului. Iar unele din predicile sale pro-ruseşti fiind rostite chiar din faţa altarului catedralei din Bălţi.

În martie 1923, în cadrul Mitropoliei Basarabiei a fost înfiinţată Episcopia Hotinului cu reședința la Bălți. Noul ierarh al Hotinului a fost ales Visarion Puiu. Instalarea noii episcopii cerea construirea unei biserici mari și impunătoare.

Prin decretul regal nr. 315 semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 1924, a fost aprobată cedarea pe veci către Episcopia Hotinului a terenului cu o suprafață de 7.595 m2, situat la intersecția străzilor Regele Ferdinand și General Berthelot din Bălţi. În prezent aceste străzi poeră numele de Independenței și 31 august 1989.

Prin același decret se mai instituia un comitet alcătuit din persoane oficiale din Bălți pentru a ajuta și supraveghea construcţia catedralei. Responsabil pentru lucrările de construcţie fiind mumit arhitectul Adrian Gabrilescu.

În septembrie 1924, Bucureştiul a alocat primii bani pentru începerea lucrărilor. Iar la solemnitatea punerii pietrei de temelie au fost invitaţi Principele Carol, patriarhul Damianos al Bisericii Ortodoxe a Ierusalimului, membrii Sfântului Sinod al Patriarhiei Române şi demnitari de la Bucureşti.

Lucrările la catedrală încep în primăvara anului 1925 şi au durat timp de opt ani.

Prncipalele lucrări au fost efectuate de meşteri veniţi de peste Prut. Ornamentul catedralei este făcut de către Franț Rill din București, catapeteasma - I. Babic , București, pictura - D. Norocea, Curtea de Argeș)și Wodok, București, scaunele arhierești, stranele și ușile catedralei - sculptorul Dumitrescu, București, pardoseala, firma Schmidgen din București.

Implicarea largă a meşterilor şi artiştilor de peste Prut a lăsat o amprentă largă asupra stilului arhitectural al catedralei din Bălţi. Arhitectura catedralei din Bălţi, în stil neoromânesc, diferă enorm de cea a catedralei metropolitane din Chişinău, care respectă tradiţiile arhitecturale ruseşti din epoca respectivă.

Lăcaşul de cult este construit sub formă de treflă cu pridvor înconjurat de coloane la intrare. Deasupra intrării și a pronaosului, sub turlă, pe cele trei laturi, există un cerdac cu niște coloane care creează între ele o boltă artistic lucrată.

Turla principală de 46 metri se înalță maiestuos într-o armonie perfectă cu celelate componente ale catedralei. De la poalele turlei principale se desfășoară în lateral, în formă de cascade, mai multe bolți lipite succesiv de zidăria principală a catedralei. Locașul este acoperit în întregime cu plăci de aramă.

În fața catedralei, pe axa ei principală, este amplasat un baptisteriu al cărui arhitect a fost Valentin Voițehovschi, construit după modelul practicat la biserica de la Curtea de Argeș .

În interiorul catedralei, care impresionează prin dimensiuni întrucât pot asista la slujbe peste 1 000 de credincioși, se disting coloanele ce sprijină cupola centrală și arcurile bolților, toate executate în beton armat. Catapeteasma este lucrată în lemn de stejar și sculptată cu ornamente de struguri și foi de viță-de-vie.

Pictura în frescă a catedralei a fost efectuată în mai multe etape, respectându-se stilul clasic bizantin, utilizat și în cazul bisericilor grecești de la Sfântul Munte Athos.

Construcţia catedralei a fost terminată în terminată în septembrie 1933. Iar regele României îşi exprimase dorinţa ca să fie sfinţită cu tot alaiul la 14 octombrie 1934. Fiind trimise şi invitaţiile pentru participarea la ceremonie.

Sfinţirea lăcaşului a fost însă amânată din cauza asasinării lui Alexandru I, unificatorul Iugoslaviei. Astfel, ceremonia de la Bălţi a fost amânată pentru 2 iunie 1935.

Înalții oaspeți au început să vină la 1 iunie 1935. Patriarhia Constantinopului a fost reprezentată de către mitropolitul Maximos al Halkidonului, însoțit de arhimandritul Adamantios, directorul cancelariei Sfântului Sinod din Constantinopol.

Mitropolitul Atenei a delegat ca reprezentant al biserici pe protopresbiterul Constantin Maritachis, superiorul bisericii grecești din București. Mitropolia ortodoxă a Poloniei a fost reprezentată de episcopul Sava de Liublin, Mitropolia Moldovei – de preasfințitul Grigorie Botoșăneanu.

Printre invitaţi nu s-au regăsit reprezentanţi ai Patriarhiei Ruse.

La 2 iunie 1935 la stația Pământeni din Bălți a sosit trenul cu Majestatea Sa Regele Carol al II-lea, însoţit de prinţul motenitor, Marele Voievod Mihai. De la gară s-a format un cortegiu care a însoțit auguștii oaspeți până la catedrală. De la poarta de intrare pe teritoriul catedralei și până la baptisierul din fața ei se aflau preoți îmbrăcați în veșminte albe. Iar pe treptele de la ușa catedralei așteptau începerea solemnității înalții ierarhi și clerul care avea să oficieze sfânta slujbă.

Toată lume prezentă la ceremonie era îmbrăcată în haine naționale sau haine albe de sărbătoare. La poartă înalții oaspeți au fost întâmpinați cu tradiționala pâine și sare. După ce regele a trecut în revistă compania de onoare s-a început sfânta slujbă.

După ce, Regele Carol al II-lea a tăiat cordonul tricolor și s-a intrat în catedrală. Slujba sfințirii s-a încheiat cu semnarea unui act de întemeiere.

Nici catedrala din Bălţi nu a scăpat de prigoana ocupaţiei bolşevice. Pe timpul ocupaţiei sovietice, clădirea catedralei a fost folosit mai întâi ca depozit. Iar din 1961 fost deschis Muzeul de Istorie și Etnografie.

Unele obiecte prețioase, de valoare spirituală și istorică din interiorul catedralei au fost pierdute. O parte din icoane au fost scoase afară şi depozitate sub perete. Iar o familie de militari ruşi, care locuia vis-a-vis de catedrală, folosea icoanele pentru a face focul în sobă.

Tamara Dubai, custode la muzeuul nou deschis în catedrală, a salvat câteva icoane, ce erau lăsate să zacă afară. Femeia a strâns tot ce a mai rămas, inclusiv o parte din iconostas, și a dus tezaurul în ascunzișul de la balcon. Lucru pentru care în acea perioadă se pedepsea cu închisoarea.

În anii 1990, când a început redeschiderea bisericilor, Tamara Dubai iar dumneaei a scos la lumina zilei tezaurul salvat.

La data de 26 august 1992, arhiepiscopul Vladimir Cantarean al Chișinăului și întregii Moldove, l-a numit pe arhimandritul Marchel Mihăescu în funcția de secretar al Vicariatului Arhiepiscopal din municipiul Bălți.

Iar la 14 septembrie 1992, cu susţinerea a 20 de separatişti înarmaţi de la Rîbnița, aduşi de Markel, au comis un atac asupra Catedralei din Bălţi, de unde i-au scos forţa pe preoţii care militau pentru reactivarea Mitropoliei Basarabiei.

Atacul a avut loc cu binecuvântarea IPS Vladimir și cu acordul liderilor separatiști de la Tiraspol. Amintim că, în anul 1992, arhimandritul Marchel Mihăescu, pe atunci paroh al bisericii Sfântul Arhanghel Mihail din Râbniţa, i s-a adresat public lui Igor Smirnov cu formula de „Excelența Sa, Președintele Republicii Moldovenești Nistrene”, în telegramele și scrisorile lui către liderul transnistrean din timpul războiului din 1992.

După comiterea atacului de la Bălţi, Markel s-a instalat în catedrală ca protopop al raionului Bălți din cadrul Eparhiei de Centru.

În ședința Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova din 12 iulie 2006, desfășurată în incinta Mănăstirii "Cuvioasa Parascheva" arhiereii moldoveni au luat decizia de a înființa Episcopia de Bălți și Fălești. Singurul episcop care s-a opus a fost PS Dorimedont Cecan de Edineț și Briceni, care a încercat să atragă atenția mitropolitului asupra unor fapte necreștinești ale protopopului de Bălți, dar episcopul Petru Musteață a intervenit și a afirmat că "el s-a pocăit și nu va mai repeta greșelile"”.

La data de 6 octombrie 2006, în urma raportului mitropolitului Vladimir Cantarean, Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a aprobat instituirea a două noi eparhii pe teritoriul Republicii Moldova: Episcopia de Ungheni și Nisporeni și Episcopia de Bălți și Fălești.

Ca episcop de Bălți și Fălești a fost înaintat și acceptat arhimandritul Marchel Mihăescu, protopop de Bălți. Noua Eparhie de Bălți și Fălești a inclus 84 de parohii din municipiul Bălți și din raioanele Glodeni, Sîngerei și Fălești, iar centrul eparhial a fost stabilit în orașul Bălți.

Arhiepiscopul Markel este cunoscut pentru implicarea sa activă în viața politică și socială, promovând viziuni conservatoare și pro-ruse. S-a remarcat prin opoziția față de Mitropolia Basarabiei, față de integrarea europeană și față de Legea egalității de șanse. Precum și prin susținerea conceptului de „limbă moldovenească”.

Împreună cu fostul bașcan găgăuz Mihail Formuzal, IPS Marchel a fondat Mișcarea Populară Moldova Mare, care are scopul de a "apăra statalitatea moldovenească împotriva expansionismului românesc".

De-a lungul timpului, declarațiile sale publice au fost criticate de organizațiile pentru drepturile omului ca fiind discriminatorii. De asemenea, numele său a apărut în diverse investigații jurnalistice din Republica Moldova privind averea personală și presupusa încălcare a jurămintelor monahale.

În 2024, Episcopul de Bălți Markel a fost obligat de instanța de judecată să-i achite despăgubiri morale de 20 de mii de lei Maiei Sandu pentru declarații de discriminare pe care le-a făcut la adresa sa.

În spațiul public din Republica Moldova, relația dintre Marke și fugarul Ilan Şor este asociată cu declarații politice, campanii electorale și apariții în presa afiliată rețelei acestuia.

În octombrie 2024, Arhiepiscopul Markel a fost amendat pentru că a făcut agitație electorală în favoarea Victoriei Furtună, candidată asociată rețelei lui Ilan Șor la alegerile prezidențiale.

Mai multe materiale de presă au semnalat suprapuneri între mesajele și temele promovate de Ilan Șor și declarațiile publice ale lui Marchel în contexte electorale și politice.