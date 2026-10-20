Transelectrica estimează că lucrările la linia electrică aeriană de 400 kV Suceava – Bălți vor începe cel târziu la începutul anului 2027, după parcurgerea etapelor de autorizare și expropriere. Investiția, evaluată la 133,4 milioane de lei fără TVA, va conecta sistemele electroenergetice ale României și Republicii Moldova și va contribui la consolidarea rețelei electrice din nordul țării.

Proiectul include construirea unui tronson de linie de 93,3 kilometri pe teritoriul României și realizarea stației electrice de transformare 400/110 kV Botoșani Sud, prima de acest tip din județul Botoșani.

Noua infrastructură este destinată atât creșterii siguranței alimentării cu energie electrică, cât și dezvoltării interconexiunilor regionale și integrării Republicii Moldova în rețeaua europeană de transport al energiei.

Potrivit Transelectrica, proiectul se află într-o etapă avansată de pregătire, iar procedura pentru obținerea autorizației de construire a fost inițiată. În paralel, trebuie continuate demersurile privind exproprierile și celelalte formalități necesare începerii execuției.

Anunțul a fost făcut marți, 20 octombrie, după o întâlnire organizată la Botoșani între reprezentanții Transelectrica și autoritățile locale. La discuții au participat Ștefăniță Munteanu, președintele Directoratului Transelectrica, Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani, precum și reprezentanți ai autorităților de mediu, ai Camerei de Comerț și Industrie Botoșani și ai Delgaz Grid.

Contractul pentru proiectarea și execuția liniei a fost semnat la 11 martie 2025 cu asocierea Electromontaj SA – ELM Electromontaj Cluj SA, condusă de Electromontaj SA. Durata contractuală de execuție este de 36 de luni, conform etapelor de implementare prevăzute în contract.

Proiectul a fost declarat de importanță națională prin Hotărârea Guvernului nr. 271 din 23 aprilie 2026, act normativ care a aprobat și amplasamentul și a declanșat procedura de expropriere.

Pe teritoriul României, linia electrică aeriană de 400 kV va avea o lungime de 93,3 kilometri și va traversa 17 unități administrativ-teritoriale: șase în județul Suceava și 11 în județul Botoșani.

Valoarea investiției este de 133,4 milioane de lei, fără TVA. Proiectul face parte din eforturile de modernizare și dezvoltare a infrastructurii de transport al energiei electrice, cu efecte asupra funcționării rețelei regionale și a capacității acesteia de a răspunde cererii de consum.

Prin realizarea interconexiunii Suceava – Bălți, România și Republica Moldova vor beneficia de o legătură suplimentară între sistemele lor electroenergetice. Totodată, investiția va contribui la consolidarea integrării Republicii Moldova în rețeaua europeană ENTSO-E și la închiderea inelului național de 400 kV al rețelei de transport din România.

Un element important al proiectului este stația electrică de transformare 400/110 kV Botoșani Sud. Aceasta va fi realizată prin secționarea liniei electrice de 400 kV Suceava – Bălți și va include o stație de conexiuni de 110 kV în zona Bălușeni.

Noua stație va permite transferul energiei electrice din rețeaua de transport către rețeaua de distribuție de 110 kV. Potrivit Transelectrica, infrastructura va diversifica posibilitățile de alimentare și va contribui la consolidarea rețelei electrice din județul Botoșani.

Investiția este relevantă și pentru zonele Suceava, Botoșani și Neamț, unde dezvoltarea rețelei poate îmbunătăți nivelul tensiunii și siguranța alimentării, în special în perioadele cu un consum ridicat de energie electrică.

Pe lângă conectarea sistemelor electroenergetice ale României și Republicii Moldova, proiectul urmărește creșterea flexibilității rețelei și diversificarea rutelor prin care energia ajunge la consumatori.

Transelectrica precizează că noua infrastructură va crea condiții mai bune pentru racordarea unor consumatori suplimentari și a unor centrale de producere a energiei din surse regenerabile, inclusiv fotovoltaice și eoliene.

De asemenea, reconfigurarea rețelei de 110 kV din zonă ar putea facilita dezvoltarea economică a nordului Moldovei, prin îmbunătățirea infrastructurii energetice necesare pentru noi investiții.

Aceste beneficii depind însă de finalizarea lucrărilor și integrarea noilor instalații în sistemul energetic.

Transelectrica estimează că lucrările pe teritoriul României vor putea începe cel târziu la începutul anului 2027, după îndeplinirea condițiilor administrative și obținerea autorizațiilor necesare.

Contractul prevede o durată de execuție de 36 de luni, însă calendarul efectiv trebuie raportat la etapele contractuale și la implementarea proiectului. Data exactă a finalizării nu a fost precizată în informațiile comunicate.

Linia electrică Suceava – Bălți și stația Botoșani Sud reprezintă investiții importante pentru securitatea energetică regională. Odată realizate, acestea vor consolida rețeaua de transport din nordul României și vor dezvolta conexiunea energetică dintre România și Republica Moldova.