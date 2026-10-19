Deputatul PSD Ștefan Ovidiu Popa, propus pentru funcția de ministru al Transporturilor în cabinetul condus de Luca Niculescu, a fost audiat luni în cadrul comisiilor parlamentare de specialitate. Acesta a primit un aviz favorabil în urma votului dat de parlamentari, înregistrând 20 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 4 abțineri. În cadrul audierilor, principala temă de dezbatere a vizat situația companiei naționale de transport aerian.

Deși documentul de guvernare stipulează posibilitatea atragerii unui investitor strategic, Ștefan Ovidiu Popa a subliniat ferm că statul român nu va renunța la controlul sau existența TAROM.

În documentul oficial al noului cabinet, la pagina 51, este prevăzută restructurarea companiei aeriene și identificarea unui partener de afaceri.

„Susținem în fața Comisiei Europene planul de afaceri revizuit pe doi ani, care trebuie să demonstreze până la 31 decembrie 2026 viabilitatea TAROM și să protejeze ajutorul de stat aprobat de 95,3 mil. euro. Odată cu instalarea unui management profesionist, derulăm în 2027 o procedură transparentă competitivă de atragere a unui investitor strategic (pachet minoritar de 20-49% sau majoritar), cu menținerea mentenanței tehnice a rutelor interne esențiale prin obligatii de serviciu public atribuite competitiv”, conform programului de guvernare.

În ciuda posibilității de cesionare a unui pachet majoritar de acțiuni menționată în documente, ministrul desemnat le-a transmis parlamentarilor că pilonul național de transport aerian rămâne o prioritate strategică.

„Vă spun din start, nu renunțăm la Tarom! Dincolo de planul de planul de restructurare propus de Comisia Europeană, TAROM a fost compania care de fiecare dată a adus românii acasă când a fost o criză în lume”, le-a spus Ștefan Ovidiu Popa, luni, membrilor din comisiile parlamentare.

Pe lângă situația TAROM, Ștefan Ovidiu Popa a atins și alte subiecte sensibile din domeniul aviației și al infrastructurii aeriene. El a precizat că va monitoriza îndeaproape evoluția de la Romatsa, instituție ale cărei conturi au fost blocate din cauza sumelor datorate companiei Pfizer de către statul român.

Ședința de audiere nu a fost lipsită de tensiuni politice. Deputatul USR Ovidiu Romulus Paraschivescu i-a transmis direct noului ministru desemnat că nu îi creditează mandatul pe o perioadă mai lungă de jumătate de an.

În privința proiectelor de drumuri de mare viteză, datele prezentate la comisie arată că în acest moment există 668 de kilometri în derulare, alți 305 kilometri se află în procedură de licitație, iar un total de 1.270 de kilometri sunt în faza de pregătire.

Totodată, un accent deosebit va fi pus pe infrastructura cu rol defensiv, România fiind stat membru la frontiera NATO și UE.

„Voi urmări conectarea obiectivelor militare stragegice la rețeaua de transport și optimizarea rutelor care leagă porturile de la Marea Baltică, Marea Neagra și Marea Egee”, conform acestuia.

Pentru ca proiectele aflate în derulare să nu fie blocate, Ministerul Transporturilor va solicita fonduri suplimentare substanțiale. Din estimările preliminare existente, ministerul are nevoie de o suplimentare de 7,2 miliarde de lei la rectificarea bugetară pe care viitoarea garnitură guvernamentală intenționează să o opereze în regim de urgență.