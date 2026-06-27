Cum ar putea arăta viitorul pentru Bitcoin. Analiza făcută de un investitor miliardar

Bitcoin, cea mai mare criptomonedă din lume nu va reuși să devină un activ cu valoare durabilă, susține investitorul miliardar Jeremy Grantham. Cofondatorul firmei de investiții GMO afirmă că Bitcoin rămâne un activ speculativ, fără valoare intrinsecă, și explică de ce consideră că acesta nu poate fi privit drept o alternativă sigură pentru păstrarea valorii pe termen lung.

Cunoscut pentru avertismentele sale privind bulele speculative de pe piețele financiare, Jeremy Grantham și-a reafirmat poziția critică față de Bitcoin. Într-un interviu acordat CNBC, cofondatorul companiei de investiții GMO a declarat că cea mai mare criptomonedă din lume este un activ „inutil şi pur speculativ”, despre care spune că nu are valoare intrinsecă și nu oferă o utilitate reală economiei.

„De-a lungul anilor şi deceniilor, cred că se va stinge încet, nu cu un mare colaps, ci treptat. Nu este o formă stabilă de păstrare a valorii”, a spus Grantham.

Potrivit acestuia, evoluția Bitcoin din ultimii ani ridică semne de întrebare în privința rolului pe care criptomoneda îl poate avea ca activ de refugiu.

Investitorul a amintit că Bitcoin și-a înjumătățit valoarea într-o perioadă în care economia traversa o etapă favorabilă, aspect care, în opinia sa, demonstrează că investitorii nu se pot baza pe această criptomonedă pentru protejarea capitalului în perioade dificile.

Jeremy Grantham consideră că aurul continuă să fie un instrument mult mai credibil pentru conservarea valorii. Acesta a explicat că metalul prețios a înregistrat randamente solide în aceeași perioadă, chiar dacă prețul său s-a corectat după atingerea maximelor istorice.

În opinia investitorului, această evoluție diferențiază aurul de Bitcoin și îl transformă într-un activ mai potrivit pentru cei care urmăresc protejarea patrimoniului pe termen lung.

Grantham afirmă că Bitcoin nu și-a demonstrat nici până acum utilitatea ca instrument de plată utilizat la scară largă. Acesta susține că moneda digitală nu este folosită în mod obișnuit pentru tranzacții comerciale sau pentru cumpărăturile de zi cu zi, ceea ce ridică semne de întrebare privind rolul său în economia reală.

„Oamenii nu îl folosesc pentru tranzacţii importante, nu îşi cumpără cina sau produsele din supermarket cu Bitcoin. În mare parte, serveşte la mutarea banilor de către persoane rău intenţionate”, a declarat el.

Investitorul atrage atenția și asupra fluctuațiilor mari de preț care au caracterizat evoluția Bitcoin încă de la apariția sa.

Până în prezent, în fiecare ciclu important de piață, criptomoneda a înregistrat scăderi de cel puțin 70% față de maximul precedent.

În prezent, Bitcoin se tranzacționează la aproximativ 52% sub vârful atins în luna octombrie și continuă să rămână sub nivelul de 60.000 de dolari.

În opinia mai multor investitori, perioada actuală de slăbiciune s-ar putea prelungi încă câteva luni, pe fondul incertitudinilor din piețele financiare.

Declarațiile lui Jeremy Grantham apar într-un moment în care opiniile privind viitorul criptomonedelor rămân împărțite.

O parte a investitorilor consideră Bitcoin un activ strategic pe termen lung și o alternativă la monedele tradiționale, în timp ce alții continuă să pună sub semnul întrebării atât valoarea sa fundamentală, cât și utilitatea economică.

Poziția exprimată de cofondatorul GMO se înscrie în categoria celor care susțin că evoluția Bitcoin este determinată în principal de componenta speculativă și nu de o valoare economică de bază.