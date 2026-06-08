Prețul aurului a coborât luni la cel mai redus nivel din ultimele peste două luni, după ce datele solide privind piața muncii din Statele Unite au consolidat așteptările că Rezerva Federală americană (Fed) ar putea majora dobânzile până la sfârșitul anului, potrivit agenției Reuters.

La ora 08:45 GMT, aurul spot era cotat la 4.290,66 dolari pe uncie, în scădere cu 0,9%, după ce vineri pierduse deja peste 3% din valoare. Contractele futures pe aur cu livrare în august au coborât cu 1,1%, până la 4.315,40 dolari pe uncie.

Declinul aurului a venit după publicarea raportului privind locurile de muncă din Statele Unite. Potrivit Biroului de Statistică a Muncii din cadrul Departamentului Muncii al SUA, economia americană a creat 172.000 de locuri de muncă în luna mai, după un avans revizuit în creștere de 179.000 în aprilie.

Datele au alimentat speculațiile că Fed va menține o politică monetară restrictivă pentru mai mult timp. Potrivit instrumentului CME FedWatch, piețele estimează acum o probabilitate de peste 70% pentru o majorare a dobânzii în luna decembrie, comparativ cu aproximativ 45% în urmă cu o săptămână.

„Aurul spot a fost împins la un minim al ultimelor două luni, deoarece piețele se așteaptă acum la o majorare a dobânzii Fed în acest an, după un nou raport excepțional privind piața muncii din SUA”, a declarat Han Tan, analist-șef de piață la Bybit.

Aurul este considerat în mod tradițional un activ de refugiu și o protecție împotriva inflației. Totuși, creșterea ratelor dobânzilor afectează de regulă cererea pentru metalul prețios, deoarece acesta nu generează randament.

În același timp, randamentele obligațiunilor americane pe 10 ani au urcat la cel mai ridicat nivel din ultimele două săptămâni, sporind costul de oportunitate pentru investitorii care aleg să dețină aur.

În paralel, tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să influențeze piețele financiare. Prețul petrolului a crescut cu peste 4 dolari pe baril după noile atacuri lansate de Israel asupra Iranului și după reluarea confruntărilor din Liban.

Scumpirea petrolului alimentează temerile privind revenirea presiunilor inflaționiste la nivel global, un factor care ar putea complica deciziile viitoare ale băncilor centrale.

Investitorii urmăresc acum publicarea indicelui prețurilor de consum (CPI) din SUA și a datelor privind prețurile producătorilor, programate în această săptămână. Aceste statistici sunt considerate esențiale pentru evaluarea direcției viitoare a politicii monetare americane.

Han Tan avertizează că aurul ar putea testa în perioada următoare pragul psihologic de 4.000 de dolari pe uncie dacă datele privind inflația vor depăși așteptările sau dacă Fed va adopta un ton mai agresiv la următoarea ședință de politică monetară.

Tendința negativă s-a extins și asupra altor metale prețioase. Argintul spot a scăzut cu 1,2%, până la 66,98 dolari pe uncie.

Platina a pierdut 1,1%, ajungând la 1.757,53 dolari, iar paladiul s-a depreciat cu 0,5%, până la 1.219,61 dolari pe uncie.