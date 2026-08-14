Numele lui Ioan „Nelu” Varga, patronul CFR Cluj, apare într-o dispută financiară legată de o tranzacție cu aur din Kenya, în care familia unui om de afaceri român susține că a pierdut 1,7 milioane de dolari. Potrivit documentelor și pozițiilor prezentate de părțile implicate, Varga ar fi făcut legătura între unele dintre persoanele ajunse ulterior în această afacere, însă rolul său exact este contestat.

Familia investitorului, care a cerut ca identitatea acestuia să fie protejată, susține că banii au fost transferați pentru finanțarea unei operațiuni cu aur care nu s-ar mai fi concretizat. Suma nu ar fi fost recuperată nici după aproximativ șase luni.

Potrivit documentelor consultate de Click!, transferurile ar fi fost făcute în baza unor contracte încheiate cu Linkus Precious Metal Trading LLC, companie din Dubai administrată de Abdel Karim Kabage.

Reprezentantul familiei afirmă că investitorului român i-ar fi fost propus să finanțeze o tranzacție cu aur în Kenya. Pentru finalizarea operațiunii ar mai fi fost necesară o sumă de aproximativ 1,5 milioane de dolari.

Contractele ar fi stabilit că, dacă tranzacția nu se realiza, banii trebuiau returnați în cel mult trei zile. Dacă operațiunea era finalizată, investitorul urma să își primească atât suma investită, cât și profitul convenit, într-un interval de maximum 15 zile.

Unul dintre documente prevedea o finanțare inițială de 1,5 milioane de dolari. În cazul unei tranzacții reușite, investitorul ar fi urmat să primească 26,08 milioane de dolari. Familia susține că suma totală transferată a ajuns însă la 1,7 milioane de dolari și că operațiunea cu aur nu s-a mai încheiat.

După virarea banilor ar fi urmat mai multe amânări privind restituirea sumei. Unele întârzieri ar fi fost puse pe seama situației internaționale și a războiului.

Reprezentantul investitorului afirmă că deține sute de mesaje și înregistrări vocale în care Mohamed Atta Elmanan, fost oficial al Ambasadei Kuweitului la București, ar fi transmis că banii urmau să fie restituiți.

Familia susține însă că, după aproximativ șase luni, nu a recuperat cei 1,7 milioane de dolari.

Un act notarial consemnează recunoașterea datoriei de către Abdel Karim Kabage și Linkus Precious Metal Trading LLC. Documentul stabilește și că eventualele litigii urmau să fie soluționate de instanțele din Dubai.

Mohamed Atta Elmanan respinge acuzațiile potrivit cărora ar fi intermediat sau coordonat investiția. El susține că nu datorează bani familiei și că nu există un document prin care să fi preluat o asemenea obligație financiară. În versiunea sa, răspunderea contractuală aparține companiei din Emiratele Arabe Unite.

Atta afirmă, de asemenea, că ar fi investit bani în aceeași operațiune și că ar fi pierdut aproximativ 1,8 milioane de dolari. Potrivit acestuia, reprezentanții companiei din Dubai i-ar fi fost prezentați prin intermediul lui Nelu Varga.

Atta susține astfel că legătura sa cu tranzacția ar fi început după ce persoanele care urmau să deruleze afacerea i-au fost prezentate prin intermediul patronului CFR Cluj. El neagă însă că ar fi coordonat investiția ori că ar avea o datorie față de familia investitorului.

Documentele prezentate indică faptul că obligația contractuală privind restituirea banilor fusese asumată de Abdel Karim Kabage și Linkus Precious Metal Trading LLC.

Mohamed Atta Elmanan figurează în actul notarial ca martor, nu ca debitor sau parte în contract.

În aceste condiții, rolul fiecărei persoane în tranzacția care nu s-a mai concretizat rămâne disputat. Familia investitorului susține în continuare că cei 1,7 milioane de dolari transferați pentru afacerea cu aur din Kenya nu au fost recuperați, în ciuda promisiunilor privind restituirea.