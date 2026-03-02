Prin ce trec românii aflați în Dubai: Ne-am trezit cu cele mai puternice bubuituri pe care le-am auzit în viața mea

Sâmbătă dimineața, Israelul și Statele Unite au lansat atacuri asupra Iranului, provocând explozii în Teheran, Tabriz și Isfahan. Ca ripostă, Iranul a lansat rachete și drone către baze militare americane din Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite, vizând totodată obiective militare pe teritoriul Israelului. În contextul acestor tensiuni, mulți români plecați în zonele vizate au cerut ajutor pentru a se întoarce în țară. Antreprenorul Adrian Dragomir, fondatorul Termene.ro, a scris pe Facebook despre experiența trăită în Dubai.

Omul de afaceri a povestit că a fost trezit de zgomote foarte puternice, provocate de interceptarea rachetelor și dronelor. El a urmărit mesajele românilor din Dubai și a observat că bubuiturile se resimțeau în mai multe zone, inclusiv Palm, Dubai Hills și JBR

„Azi dimineață ne-am trezit cu cele mai puternice bubuituri pe care le-am auzit în viața mea. Genul ăla de zgomote care sunt doar în visele alea nasoale. Am sărit din pat direct în zona de la intrare în cameră care nu are geamuri, am verificat pe grupul de WhatsApp unde sunt sute de români din Dubai și curgeau update-urile din toată zona — „Palm, interceptare fix deasupra", „Dubai Hills, s-a auzit tare", „JBR, la mine 3 bubuituri", a scris el.

Adrian Dragomir a mărturisit că se află pentru prima dată în Dubai, unde are întâlniri de afaceri și activități de cercetare în domeniile business, tehnologie, AI și big data. Dincolo de tensiuni, omul de afaceri susține că se simte în siguranță. De asemene, el a mai apus că orașul funcționează normal,iar locuitorii par să aibă încredere în autorități.

„Hotelul are parcare subterană unde am coborât în prima noapte și toată lumea este calmă, orașul este funcțional și se vede foarte clar încrederea tuturor că cei care conduc acest oraș știu ce fac și vor proteja pe toată lume. (…) Nu știm când o să revenim în România, dar vă pot spune că ne simțim protejați aici”, a adăugat el.

Adrian Dragomir, fondatorul Termene.ro, a povestit că nu a avut mari așteptări legate de Dubai, fiind convins că orașul este construit doar pentru imagine și lux, după experiența sa din Macao. În ultimele zile, însă, el susține că a descoperit o realitate diferită. A participat la întâlniri cu specialiști care dezvoltă infrastructură AI la nivel de stat și a văzut cum guvernul folosește tehnologia ca pe un pilon de securitate națională și competitivitate economică.

Omul de afaceri a explicat că a discutat cu fondatori care au acces la date și resurse impresionante și beneficiază de sprijin instituțional la un nivel greu de întâlnit în Europa.

Deși deasupra orașului se aud interceptări de rachete, antreprenorul susține că viața continuă normal, iar oamenii care merg la muncă fără panică.

„Când stai într-un hotel unde se aud interceptări de rachete deasupra capului și orașul continuă să funcționeze impecabil — cu Uber/Careem, cu restaurante deschise, cu oameni care merg la muncă și zâmbesc — înțelegi ceva despre ce înseamnă cu adevărat reziliență instituțională și ca nu e doar despre Iron Dome sau despre tehnologie militară ci despre un contract social care funcționează. E despre cetățeni care au încredere în statul lor pentru că statul și-a câștigat încrederea aia prin fapte, nu prin promisiuni noi la fiecare patru ani”, mai spune el.

Duminică seara, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că a înregistrat un număr semnificativ de solicitări de asistență consulară din partea românilor blocați în țările afectate de conflict, cele mai multe provenind din Emiratele Arabe Unite. Până în prezent, peste 300 de cetățeni români aflați în Israel au fost repatriați prin Egipt.

Reprezentantul MAE, Andrei Ţărnea, a precizat că, la nivel general, s-au înregistrat 1.066 de solicitări, fără a include însă apelurile venite din Emiratele Arabe Unite, care se schimbă constant și sunt de ordinul sutelor. Pentru a face față afluxului de cereri, numărul angajaților din centrala de urgență a fost dublat, fiind preluate peste 450 de apeluri în mai puțin de 24 de ore.

Situația este dificilă mai ales pentru românii din Dubai și Abu Dhabi, însă autoritățile locale au garantat că aceștia pot rămâne în ședere fără costuri suplimentare pe perioada necesară. Cei blocați pe aeroporturi primesc sprijin din partea companiilor aeriene pentru hrană și cazare.

MAE a precizat că, până acum, nu există informații privind români răniți sau decedați. Printre persoanele surprinse de izbucnirea conflictului se află copii, persoane în vârstă și persoane cu nevoi speciale, acestea reprezentând prioritatea misiunilor diplomatice. Ţărnea a subliniat că, din cauza blocajelor în transport, operațiunile de repatriere – fie prin zboruri comerciale, charter speciale sau aeronave militare – nu pot fi realizate momentan. Românilor li se recomandă să se înregistreze la consulate, oferind date de contact complete pentru a facilita evacuarea imediată atunci când situația o va permite.

În ceea ce privește repatrierile imediate, peste 300 de cetățeni români din Israel au fost transportați terestru în Egipt, urmând să fie aduși în țară cu un zbor special Cairo-București, traficul aerian către Egipt nefiind afectat de conflict. Compania TAROM și-a anunțat disponibilitatea de a opera curse speciale pentru românii aflați în zonele de conflict, inclusiv grupuri de pelerini blocați în Bethlehem care se deplasează spre Cairo pentru a fi transportați spre București.