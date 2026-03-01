28 de elevi români, blocați în Dubai din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Părinții sunt îngrijorați

Un grup de 28 de elevi din județul Vrancea a rămas blocat în Dubai după ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite au închis spațiul aerian în urma escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Toate zborurile comerciale au fost suspendate, iar întoarcerea copiilor în România a fost amânată, potrivit Monitorul de Vrancea.

Elevii, cu vârste între 11 și 18 ani, participau la o excursie organizată cu ocazia vacanței intersemestriale. Grupul este însoțit de profesorii Oana Nedelcu și Ligia Harasim și ar fi trebuit să revină în țară în cursul zilei de astăzi.

Suspendarea curselor aeriene a împiedicat întoarcerea lor, iar autoritățile locale din Dubai au anunțat că măsurile vor rămâne în vigoare până când situația de securitate va fi considerată sigură.

Închiderea spațiului aerian a fost decisă pentru a proteja pasagerii și avioanele, în contextul tensiunilor crescute și a atacurilor recente din regiune.

Toate decolările și aterizările au fost suspendate, ceea ce a provocat blocaje pentru numeroase curse internaționale și zeci de pasageri, inclusiv pentru grupul de elevi din Vrancea. Copiii și profesorii lor sunt găzduiți în locații sigure, însă nu pot părăsi orașul până la reluarea traficului aerian.

La Focșani, părinții elevilor trăiesc momente de îngrijorare și așteaptă informații oficiale privind repatrierea copiilor. Comunicarea cu elevii se menține, însă incertitudinea legată de reluarea zborurilor amplifică anxietatea.

Ministerul Afacerilor Externe a emis recomandări pentru românii aflați în Emiratele Arabe Unite, îndemnându-i să rămână în locuri sigure, să evite deplasările neesențiale și să urmărească constant anunțurile Ambasadei României și ale Consulatului General din Dubai.

Situația este în continuă schimbare, iar autoritățile române monitorizează permanent evoluțiile din regiune, pregătind soluții de repatriere imediată pentru cetățenii afectați de suspendarea zborurilor. Multe familii cu copii sunt blocate în Dubai și așteaptă informații din partea autorităților despre deschiderea spațiului aerian.