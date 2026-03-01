Dan Andronic: Orientul Mijlociu explodează, în timp ce „analiștii” de la București comentează geopolitică la nivel de Dâmbovița

Dimineața zilei de 1 martie a confirmat scenariul care ține mapamondul cu sufletul la gură: liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a fost eliminat. Ceea ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat recent nu este o simplă lovitură de avertisment, ci o operațiune masivă, asumată de SUA și Israel, cu un obiectiv clar: schimbarea regimului de la Teheran.

Potrivit jurnalistului Dan Andronic, atacul nu a vizat infrastructura nucleară, ci a fost o lovitură directă, în inima conducerii militare și religioase iraniene. În primele 30 de secunde ale atacului, zeci de lideri au fost pulverizați. Totuși, iluzia unui război fulger (precum cel din 2003) trebuie abandonată imediat.

O intervenție terestră iese din discuție. O astfel de operațiune ar echivala cu pierderi umane colosale, a explicat Andronic, subliniind că Iranul este o națiune pe care o cucerești extrem de greu.

Teheranul nu cedează, iar răspunsul a început deja să însângereze regiunea.

Dovada că Iranul a declanșat o ripostă fără precedent a venit chiar în dimineața zilei de duminică. Pe lângă atacurile masive asupra Israel, explozii puternice au zguduit Doha și Dubaiul.

Faptul că Teheranul a lovit capitala Qatarului, un stat care i-a fost aliat în perioada embargoului din Golf, demonstrează că regulile jocului s-au schimbat complet. Orientul Mijlociu a devenit o zonă în care securitatea este doar un miraj.

În timp ce istoria se scrie cu rachete în Orient, ecranele televizoarelor de la București oferă un spectacol penibil de neputință jurnalistică. Andronic a taxat dur prestația diletantă a unor invitați de la România TV, care dezbăteau criza mondială cu o lejeritate pur emoțională.

„Comentau situația din Teheran ca și când era vorba de o ceartă între Grindeanu și Bolojan”, a subliniat jurnalistul, sancționând lipsa de anvergură a celor care promit publicului că „vor verifica informațiile”. Soluția reală pentru public nu vine din studiourile unde se face geopolitică de telenovelă, ci din ieșirea din bula locală. Pentru a înțelege dimensiunea reală a acestui război, publicul trebuie să consulte direct presa grea internațională: Reuters, Al Jazeera, CNN sau Fox News.

Într-o meserie în care predicțiile confirmate aduc, de obicei, satisfacție profesională, de data aceasta contextul este prea sumbru pentru triumfalism. Războiul din Orientul Mijlociu va fi un conflict extrem de lung și de sângeros.

Dan Andronic: “Nu va fi o operațiune care se termină rapid, dar este o operațiune reușită din punctul de vedere al Israelului și al Statelor Unite ale Americii. Mă uitam aseară când am intrat la România TV cum diverși cetățeni păreau să nu înțeleagă ce se întâmplă. Comentau într-un mod emoțional, așa cum comentăm noi. Comentau situația din Iran, parcă era situația de la București. Comentau ce se întâmplă în Teheran ca și când era vorba de cearta între Grindeanu și Bolojan. Neînțelegând exact esența.

Mai mult, spuneau, stai că o să verific și eu informațiile. Unde să verificați, măi frate? Nu aveți decât un singur lucru de făcut, să citiți cât mai multe surse. în așa fel încât să aveți o variantă echilibrată a ceea ce se întâmplă. Citiți Fox News, citiți și CNN-ul, citiți și Al Jazeera. Citiți și Reuters-ul. Toate sunt la liber, vă puteți face singură o părere sau din când în când veniți aici. Și vă spun eu dimineața la cafea ce s-a mai întâmplat.

Am mai spus că în meseria asta, te bucur când ai dreptate, pentru că trăim din predicții, nu? Ne place când o predicție este confirmată. Dar de data asta, nu cred, pentru că o să vedeți, va fi un conflict foarte sângeros. Să aveți o duminică binecuvântată și Dumnezeu să ocrotească România. Doamne ajută!”