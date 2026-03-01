Ce se întâmplă în Iran după moartea lui Khamenei. Victime în țările din Orientul Mijlociu, după atacurile iraniene. Live Text

Secretarul de stat american Marco Rubio va avea duminică o convorbire telefonică cu liderii G7 despre Iran, a confirmat CBS News.

Aceasta este una dintre numeroasele convorbiri telefonice pe care administrația Trump urmează să le aibă cu lideri globali și legislatori americani în următoarele zile.

Portul Jebel Ali, care se numără printre cele mai mari din lume și contribuie la dezvoltarea economiei comerciale a Dubaiului, a fost cuprins de flăcări duminică dimineață, după ce resturile unei interceptări aeriene au căzut în el, potrivit autorităților de aici.

Portul a oferit sprijin logistic Marinei SUA, deși nu există o prezență militară pe termen lung acolo, potrivit unui raport al Congresului SUA.

Rachete și drone sinucigașe iraniene s-au prăbușit în infrastructura cheie a Dubaiului în ultimele ore, inclusiv în atacuri asupra aeroportului internațional și a portului maritim, precum și în situri simbolice, cum ar fi un hotel din arhipelagul artificial în formă de palmier, Palm Jumeirah, și una dintre clădirile emblematice ale emiratului, Burj Al Arab.

Iranul s-a pregătit pentru „toate scenariile”, inclusiv pentru calea de urmat, după moartea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în urma atacurilor americane și israeliene, a declarat președintele parlamentului său.

„Ne-am pregătit pentru aceste momente și am luat în considerare toate scenariile”, a declarat Mohammad Bagher Ghalibaf într-un videoclip difuzat la televiziunea de stat, adăugând că președintele american Donald Trump și prim-ministrul Benjamin Netanyahu „au depășit limitele” și „vor suporta consecințele”.

Corespondenții AFP din Dubai anunță au auzit un al doilea val de explozii cu puțin timp în urmă, în timp ce Iranul desfășoară atacuri de represalii asupra Golfului în urma atacurilor americane și israeliene care l-au ucis pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Explozii anterioare au fost auzite în Dubai, Doha și capitala Bahrainului, Manama.

Președintele SUA, Donald Trump, amenință că va lovi Iranul cu o forță fără precedent dacă acesta va ataca în următoarele ore.

„Iranul tocmai a declarat că va lovi foarte puternic astăzi, mai puternic decât a lovit vreodată. MAI BINE AR FI SĂ NU FACĂ ASTA, ÎNSAUMÂND, PENTRU CĂ DACĂ O FAC, ÎI VOM LOVI CU O FORȚĂ CARE N-A MAI FOST VĂZUTĂ NICIODATĂ!”, scrie Trump pe Truth Social.

Unii iranieni sărbătoresc vestea că ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în atacurile SUA și Israelului. BBC Persian a verificat videoclipuri cu oameni care sărbătoresc în mai multe orașe aseară.

În această dimineață, majoritatea evenimentelor care se întâmplă pe străzi par a fi evenimente pro-guvernamentale pentru a jeli moartea liderului suprem, relatează BBC Persian - deși este încă dimineață devreme în Iran și acest lucru s-ar putea schimba mai târziu în cursul zilei.

Filmele de pe străzile din Isfahan, în centrul Iranului, arată oameni aclamând și claxonând mașinile în semn de jubilație.

Un alt videoclip a arătat oameni adunați în jurul unui foc de tabără, în timp ce artificiile luminau cerul nopții. Mai multe familii ale protestatarilor uciși au sărbătorit, de asemenea, pe străzi și acasă.

Un raport al agenției de știri Reuters spune că au avut loc sărbători și în Karaj, un oraș din apropierea Teheranului.

În Teheran, imaginile de la agențiile de știri arată oameni pe străzi în doliu, unii ținând fotografii cu Khamenei.

Mai multe explozii puternice se aud și deasupra capitalei Qatarului, Doha, pentru a doua zi, spun martorii, în timp ce Iranul lansează atacuri de represalii asupra statelor vecine din Golf, ca răspuns la atacurile americane și israeliene asupra Republicii Islamice.

Iranul a declarat că va viza bazele americane din regiune, dar a lovit o serie de alte ținte.

După încheierea reuniunii Consiliului de Securitate al ONU, secretarul general al organizației, António Guterres, a descris acțiunile SUA și Israelului împotriva Iranului drept un „act flagrant de agresiune” și o „încălcare ilegală” a Cartei ONU. În același timp, secretarul general a condamnat represaliile iraniene, susținând că situația riscă să scape de sub control.

Ambasadorul Iranului a declarat că loviturile au avut loc în plin proces de negocieri nucleare, acțiunile militare subminând procesul diplomatic, cu referire la ultimele runde de discuții privind programul nuclear al Iranului care s-au desfășurat la Geneva.

Însă reprezentanții SUA și ai Israelului au declarat că discuțiile ajunseseră la un punct final și că nu exista justificare pentru continuarea lor.

Dezbaterile din Consiliul de Securitate al ONU au evidențiat o divizare profundă în interiorul Consiliului de Securitate în privința continuării negocierilor. Nu există un consens asupra pașilor următori, iar procesul diplomatic rămâne practic blocat.

Gardienii Revoluţiei din Iran (IRGC) au promis duminică o „pedeapsă severă” pentru „ucigaşii” liderului suprem Ali Khamenei, a cărui moarte a fost confirmată mai devreme de televiziunea de stat.

Ei au condamnat „actele criminale şi teroriste comise de guvernele malefice ale Statelor Unite şi ale regimului sionist” și au adăugat că „mâna răzbunătoare a naţiunii iraniene nu îi va lăsa în pace până când nu le va aplica ucigaşilor imamului Umma o pedeapsă severă şi decisivă pe care o vor regreta”.

Iranul a decretat duminică o perioadă de doliu de 40 de zile, precum şi 7 zile libere, după moartea, la 86 de ani, a liderului suprem al Republicii Islamice, Ali Khamenei, aflat la putere din 1989.

„Odată cu martiriul liderului suprem, calea şi misiunea sa nu vor fi pierdute sau uitate; dimpotrivă, ele vor fi continuate cu şi mai multă vigoare şi zel”, a declarat un prezentator al televiziunii de stat.

„Garda Revoluţionară Islamică, Forţele Armate ale Republicii Islamice Iran şi vastele forţe populare Basij vor continua cu putere pe calea liderului lor în apărarea moştenirii sale, rămânând ferme împotriva comploturilor interne şi externe şi aplicând o pedeapsă exemplară agresorilor împotriva patriei islamice”, se afirmă în comunicatul citat de The Times of Israel.

Și cabinetul iranian a amenințat, la rândul său, că această „mare crimă nu va rămâne nepedepsită”.

Moartea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în urma atacului lansat de Israel și Statele Unite ale Americii, deschide lupta pentru succesiune în Iran. Între timp, numărul de victime ale atacurilor de răzbunare iraniene crește în țările din Orientul Mijlociu.

Presa de stat din Iran a confirmat moartea celui care a condus, aproape patru decenii, țara. Anterior, știrile despre eliminarea dictatorului islamic iranian a fost comunicată de Israel, premierul Benjamin Netanyahu anunțând că i-au fost prezentate fotografii cu cadavrul lui Khamenei.

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a declarat că ayatollahul Khamenei a fost ucis sâmbătă dimineața devreme în biroul său „în timp ce își îndeplinea sarcinile”.

De asemenea, a fost confirmată și eliminarea altor doi lideri de rang înalt din Iran, comandantul-șef al IRGC (Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice) din Iran, Mohammad Pakpour, și secretarul Consiliului de Apărare al Iranului, Ali Shamkhani, uciși în atacurile SUA și Israelului asupra Iranului, potrivit agenției oficiale de știri IRNA.

Anterior, Forțele de Apărare Israeliene anunțaseră numele a șapte membri ai conducerii securității iraniene, inclusiv Pakpour și Shamkhani, despre care au susținut că au murit.

„Khamenei, unul dintre cei mai malefici oameni din istorie, a murit. Aceasta este un act de dreptate nu doar pentru poporul Iranului, ci pentru toți marii americani și pentru acei oameni din multe țări din întreaga lume care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda sa de bandiți însetați de sânge.

Nu a putut evita serviciile noastre de informații și sistemele de urmărire extrem de sofisticate și, lucrând îndeaproape cu Israelul, nu a putut face nimic din ce el sau ceilalți lideri care au fost uciși odată cu el.

Aceasta este cea mai mare șansă pentru poporul iranian de a-și recupera țara. Auzim că mulți dintre membrii IRGC, militari și alte forțe de securitate și poliție nu mai vor să lupte și caută imunitate din partea noastră. După cum am spus aseară, „Acum pot avea imunitate, mai târziu vor primi doar moartea!”

Sperăm că IRGC și poliția se vor uni pașnic cu patrioții iranieni și vor lucra împreună ca o unitate pentru a readuce țara la măreția pe care o merită. Acest proces ar trebui să înceapă în curând, întrucât nu doar moartea lui Khamenei, ci țara a fost, într-o singură zi, distrusă în mare măsură și chiar ștersă de tot. Bombardamentele intense și precise vor continua însă, neîntrerupte pe tot parcursul săptămânii sau atât timp cât este necesar pentru a ne atinge obiectivul de PACE ÎN ÎNTREAGUL ORIENT MIJLOCIU ȘI, ÎNTR-ADEVĂR, ÎN ÎNTREGUL LUME!”, a scris Trump pe Truth Social.

Mulți oameni din Iran încă dorm sau abia se trezesc, dar am întrebat o persoană din Teheran cum se simte în legătură cu moartea lui Khamenei, scrie reporterul BBC Ghoncheh Habibiazad.

„Nu-mi vine să cred. E ca atunci când îți dau o veste atât de bună încât nici nu știi ce să faci”, îmi spun ei.

„Nu am putut dormi toată noaptea, aștept doar să încep prima zi fără Khamenei. Cred că Orientul Mijlociu a devenit un loc mai bun.

„Chiar și lumea a devenit un loc mai bun acum”, a spus iranianul intervievat de BBC.

Iranul a anunțat că președintele, șeful sistemului judiciar și unul dintre juriștii Consiliului Gardienilor vor supraveghea perioada de tranziție care urmează morții ayatollahului Ali Khamenei.

Adunarea Experților în Conducere - un organism de clerici - se va ocupa acum de numirea succesorului lui Khamenei, lucru conform constituției care trebuie să aibă loc cât mai curând posibil. Însă, reunirea rapidă a tuturor în timp ce Iranul este atacat de Statele Unite și Israel s-ar putea dovedi dificilă din motive de siguranță.

Khamenei însuși a fost numit chiar în ziua în care a murit Ruhollah Ayatollah Khomeini.

Patru persoane au fost rănite în urma unui incident pe Aeroportul Internațional Dubai, a anunțat guvernul.

Echipele de intervenție de urgență „au fost activate imediat”, iar incidentul este gestionat în coordonare cu autoritățile relevante”, adăugând că răniților li s-au acordat îngrijiri medicale.

Reziduurile provenite de la o dronă interceptată de armata din Dubai au provocat un incendiu la una dintre danele portului Jebel Ali, o oprire frecventă cunoscută pentru navele Marinei SUA în Golf, a declarat guvernul. „Echipele de apărare civilă din Dubai au intervenit imediat pentru a gestiona incendiul.” Nu au fost raportate răniți.

Într-un incident separat pe Aeroportul Internațional Zayed din Abu Dhabi, resturile provenite de la o dronă interceptată au ucis o persoană, un cetățean asiatic, și au rănit alte șapte, a declarat guvernul.