Israel și SUA au atacat în Iran. Teheranul a declanșat riposta. Trump anunță o „operațiune majoră” de înlăturare a dictaturii islamiste. Primul mesaj la lui Netanyahu. Video. Live text

Au fost anunțate explozii în Bahrein, țară în care SUA au o bază militară.

Potrivit unor surse citate de The New York Times, SUA atacă facilitățile nucleare ale Iranului, în timp ce Israelul atacă bazele de rachete ale regimului de la Teheran.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran anunță că a început „primul val de atacuri extinse cu rachete și drone” împotriva Israelului.

Într-un comunicat, se spune că atacurile vin „ca răspuns la agresiunea inamicului ostil și criminal împotriva Republicii Islamice Iran”.

În ultima oră, mai multe rachete balistice au fost lansate din Iran asupra Israelului, fără a se raporta imediat victime.

Între timp, sirenele continuă să sune în nordul și sudul Israelului.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a emis un mesaj video în ebraică după ce Israelul și SUA au lansat un val de atacuri împotriva Iranului, spunând că operațiunea a fost lansată „pentru a înlătura amenințarea existențială” reprezentată de Republica Islamică și „pentru a crea condițiile” pentru ca iranienii să își schimbe destinul.

אחיי ואחיותיי אזרחי ישראל, לפני שעה קלה יצאנו ישראל וארה״ב למבצע להסרת האיום הקיומי מצד משטר הטרור באיראן. אני מודה לידידינו הגדול הנשיא דונלד טראמפ על מנהיגותו ההיסטורית. במשך 47 שנים קורא משטר האייתוללות ״מוות לישראל״, ״מוות לאמריקה״. הוא הקיז את דמינו, רצח אמריקנים רבים וטבח… pic.twitter.com/itTF5b4jB4 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 28, 2026

Nu există rapoarte despre răniți în urma atacului cu rachete balistice al Iranului asupra nordului Israelului, a declarat serviciul de ambulanță Magen David Adom.

Cel puțin două rachete au fost lansate, una dintre ele lovind o zonă deschisă. IDF spune că a detectat o altă lansare de rachete balistice din partea Iranului.

Între timp, sirenele au sunat la Tel Aviv și în centrul Israelului pe fondul unui atac cu rachete balistice iraniene - al doilea de azi.

Armata israeliană declară că sistemele de apărare aeriană lucrează pentru a intercepta rachetele.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a emis prima declarație de la lansarea atacurilor israeliano-americane în Iran.

Sirenele sună în nordul Israelului în contextul unui atac cu rachete balistice iraniene.

IDF declară că a detectat lansarea de rachete către Israel din Iran.

Israelienii care primesc o alertă sunt avertizați să intre în camere sigure și zone protejate.

Surse din Apărare au declarat pentru Walla că unul dintre obiectivele atacurilor a fost eliminarea amenințărilor la adresa frontului intern al Israelului, cu accent pe lansatoarele de rachete și bazele utilizate pentru operarea vehiculelor aeriene fără pilot.

Surse din cadrul Apărării au evaluat că probabilitatea unui răspuns iranian în câteva ore, inclusiv lansări de rachete, este în creștere.

Raportul a precizat că atacurile se extind în alte locații din Iran, inclusiv Qom, Isfahan, Kermanshah și Karaj.

Președintele SUA, Donald Trump, indică faptul că scopul atacurilor în curs din Iran este răsturnarea regimului și face apel la poporul iranian să profite de ocazie și să preia controlul asupra guvernului său.

„Membrilor Gărzii Revoluționare Islamice, forțelor armate și tuturor poliției. Vă spun în această seară că trebuie să depuneți armele și să aveți imunitate completă, sau, alternativ, să vă confruntați cu o moarte sigură”, spune Trump într-o declarație video de opt minute care confirmă atacurile americane.

„Depuneți armele. Veți fi tratați corect, cu imunitate totală, sau vă veți confrunta cu o moarte sigură”, spune Trump.

„Marelui și mândrului popor al Iranului, vă spun în această seară că ceasul libertății voastre este aproape. Rămâneți la adăpost. Nu vă părăsiți casa. Este foarte periculos afară. Bombele vor cădea peste tot”, continuă el.

„Când vom termina, preluați controlul asupra guvernului vostru. Îl va fi al vostru. Aceasta va fi probabil singura voastră șansă pentru generații.”

„Mulți ani ați cerut ajutorul Americii, dar nu l-ați primit niciodată... Așa că haideți să vedem cum veți răspunde. America vă susține cu o forță copleșitoare și o forță devastatoare”, spune Trump.

„Acum este momentul să vă preluați destinul și să dezlănțuiți viitorul prosper și glorios care este aproape la îndemâna voastră. Acesta este momentul acțiunii. Nu lăsați să treacă”, adaugă el.

Pe fondul atacurilor israeliene și americane asupra Iranului, un val de atacuri cibernetice a vizat și țara, relatează agenția de știri semi-oficială Fars.

Fars spune că mai multe agenții de știri iraniene importante au fost vizate și „au suferit perturbări severe în operațiunile lor” și că unele aplicații mobile utilizate pe scară largă au suferit, de asemenea, perturbări.

Președintele american Donald Trump anunță că SUA au început o „operațiune de luptă majoră în Iran” cu puțin timp în urmă.

„Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian, un grup periculos de oameni foarte duri și teribili”, spune Trump într-o declarație video postată pe contul său Truth Social.

El nu specifică faptul că atacurile din Iran sunt efectuate în comun cu Israelul.

Amos Yadlin, fostul șef al serviciilor secrete israeliene, afirmă că scopul operațiunii actuale este de a „slăbi dramatic regimul și capacitățile sale militare”.

El observă că „nu poți doborî un regim din aer”, dar poți restricționa ceea ce poate face, inclusiv asupra propriului popor.

El afirmă la Canalul 12 din Israel că este posibil ca președintele american Donald Trump să dorească să comită un atac prin care iranienii să revină la discuții, dar că el oferă, de asemenea, în mod clar „ajutorul” promis protestatarilor iranieni pentru a doborî regimul.

El spune că nu există nicio îndoială că Iranul va încerca să răspundă, dar se confruntă cu decizia strategică dacă să riposteze cu tot ce poate sau să încerce să revină la negocieri.

Israelul și-a numit operațiunea împotriva Iranului „Răgetul Leului”.

Numele a fost ales de prim-ministrul Benjamin Netanyahu, după ce IDF avea un nume intern diferit pentru atacuri.

Numele ultimei operațiuni IDF care a vizat Iranul, din iunie 2025, a fost „Leul care se ridică”.

Atacurile americane împotriva Iranului sunt efectuate pe cale aeriană și maritimă, a declarat un oficial american pentru Reuters.

SUA și Israelul au început în această dimineață un val de atacuri împotriva Republicii Islamice.

Israelul se pregătește pentru un conflict de câteva zile cu Iranul, a declarat un oficial israelian.

O sursă anonimă din domeniul securității a declarat pentru Canalul 12 că operațiunea a fost planificată în comun timp de luni de zile. Sursa spune că Israelul depune „toate eforturile” în această operațiune, iar SUA sunt „pe aceeași lungime de undă”.

Sursa mai spune că „faza inițială” a atacului comun este planificată să dureze patru zile.

Reportajul TV spune că momentul atacurilor inițiale, în orele dimineții, a fost conceput pentru a-i surprinde pe iranieni, care nu s-ar fi așteptat la un atac în timpul zilei.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că „nu este mulțumit” de progresul negocierilor recente ale SUA cu Iranul, că Iranul nu poate deține arme nucleare și că nu ar trebui să aibă capacități de îmbogățire a uraniului.

El a spus ieri că „uneori trebuie” să folosești forța.

Liderii opoziției își dau sprijinul pentru atacurile asupra Iranului efectuate într-o operațiune comună de Israel și SUA.

„Vreau să ne reamintesc tuturor: Poporul Israelului este puternic. Forțele de Apărare Israeliene și Forțele Aeriene sunt puternice. Cea mai puternică putere din lume este alături de voi”, scrie liderul opoziției, Yair Lapid.

„În momente ca acestea, suntem împreună - și câștigăm împreună”, scrie el, în engleză. „Nu există coaliție și nicio opoziție, ci doar un singur popor și o singură Forță de Apărare Israeliană, cu toții susținându-i.”

Președintele Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, face referire la viitorul festival Purim, care va începe luni seara.

„L-am învins pe Haman, îl vom învinge și pe Khamenei”, scrie el, referindu-se la personajul negativ din povestea Purim, care se petrece în Persia, și liderul suprem al Iranului.

În timp ce Israelul și SUA lansează atacuri asupra Iranului, explozii se aud în nordul și estul Teheranului, precum și în Isfahan, Karaj și Kermanshah, relatează agenția de știri semi-oficială iraniană Fars.

מיג 29 איראני טס נמוך מאוד מעל לטהראן pic.twitter.com/2dIzH2XpVS — David Lisovtsev (@david_lisovtsev) February 28, 2026

Ambasada SUA în Qatar implementează reguli de izolare la domiciliu pentru tot personalul său, recomandând tuturor cetățenilor săi să facă același lucru până la o nouă notificare.

Această măsură vine după ce Israelul și SUA au lansat atacuri împotriva Iranului, potrivit Times of Israel.

Comandamentul Frontului Intern al IDF a declarat că Israelul se pregătește pentru atacuri iraniene și că israelienii vor fi alertați în timp util. Declrațiile au fost făcute de Tzvika Tesler.

El a mai spus că Comandamentul Frontului Intern „face tot posibilul pentru a se asigura că va alerta oamenii în timp util”.

Deocamdată, israelienilor li s-a spus să stea în apropierea camerelor sigure.

Potrivit The New York Times, care citează oficiali de securitatae americani, a început și atacul SUA asupra Iranului. Times of Israel a vorbit, de asemenea, cu o sursă americană, care a confirmat implicarea armatei SUA.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, nu se află la Teheran și a fost transferat într-o „locație sigură”, a confirmat un oficial iranian pentru Reuters.

În timp ce Israelul lansează atacuri asupra Iranului, agenția de spionaj Mossad, pe canalul său oficial Telegram în limba persană, face apel la iranieni să ajute la „readucerea Iranului la zilele sale glorioase”.

„Frați și surori iranieni, nu sunteți singuri! Am lansat un canal Telegram extrem de securizat și dedicat special pentru voi. Împreună vom readuce Iranul la zilele sale glorioase”, se arată în declarație.

Mossad face apel la iranieni să „împărtășească cu noi fotografii și videoclipuri din lupta voastră justă împotriva regimului”.

O sursă din domeniul securității israeliene afirmă că atacul în curs în Iran este o operațiune comună SUA-Israel, relatează Canalul 12 din Israel.

Raportul neconfirmat spune că una dintre ținte este o clădire prezidențială iraniană.

Acesta citează rapoarte ale opoziției iraniene conform cărora locuințele liderilor iranieni sunt vizate.

De asemenea, se precizează că atacurile vizează locuri de unde Iranul ar putea ataca Israelul.

Până în prezent nu a fost raportat niciun foc de rachetă asupra Israelului, iar israelienii sunt obligați să stea în apropierea camerelor securizate, dar nu să intre în ele.

Imagini video arată trâmbe de fum ridicându-se din capitala iraniană Teheran, după ce Israelul a lansat „atacuri preventive”.

Ministrul Apărării Israel Katz a de clarat că atacurile au rolul de a „îndepărta amenințările la adresa Statului Israel”, potrivit Times of Israel.

Huge explosion captured on livestream in Tehran pic.twitter.com/SO13PAQPwR — Relic (@RelicHq) February 28, 2026

În urma atacului preventiv lansat de Israel asupra Iranului, spațiul aerian israelian a fost închis pentru zborurile civile.

„Publicul este rugat să nu vină pe aeroporturi până la o nouă notificare”, a declarat Ministerul Transporturilor într-un comunicat.

„Pasagerii aflați în prezent în străinătate sunt rugați să rămână la curent prin intermediul presei și al companiilor aeriene cu privire la orarul zborurilor, odată ce spațiul aerian se va redeschide.”

Se adaugă în comunicat că israelienii din străinătate „sunt rugați să respecte directivele și recomandările Consiliului Național de Securitate”.

„De îndată ce situația de securitate va permite, spațiul aerian se va redeschide, iar zborurile către și dinspre Israel vor fi reluate. Notificarea despre acest lucru va fi dată cu 24 de ore înainte de reluarea zborurilor”, se mai spune în document.

🇮🇱🇮🇷 Israel startet Berichten zufolge einen Angriff auf Iran. Erste Meldungen sprechen von Explosionen und zunehmenden Spannungen in der Region. Die Lage entwickelt sich schnell – Märkte reagieren bereits nervös. pic.twitter.com/gVFNACEuaz — Dariusz Kowalczyk (@darekinvest) February 28, 2026

Comandamentul Frontului Intern al Forțelor de Apărare Israeliene (IDF) a impus restricții la nivel național, în contextul atacurilor Israelului asupra Iranului.

În urma unei noi evaluări, armata declară că toate activitățile educaționale, adunările și activitățile de muncă, cu excepția sectoarelor esențiale, vor fi interzise.