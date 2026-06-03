Naționala Iranului a primit vizele pentru călătoria în Mexic, etapă importantă în pregătirile pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026, competiție programată între 11 iunie și 19 iulie. Informația a fost prezentată de televiziunea de stat iraniană, care l-a citat pe ambasadorul Republicii Islamice în Turcia, țară în care se află în prezent lotul echipei.

Ambasadorul Mohammad Hassan Habibollahzadeh a explicat că formalitățile pentru intrarea în Mexic au fost finalizate într-un timp foarte scurt.

„Vizele jucătorilor iranieni au fost eliberate în termen de 48 de ore, fără prezenţa lor fizică şi fără amprente digitale la ambasada mexicană", a declarat ambasadorul Mohammad Hassan Habibollahzadeh.

În schimb, reprezentativa iraniană nu a primit încă documentele necesare pentru deplasarea în Statele Unite, țară care va găzdui cele trei partide ale sale din Grupa G. Primul meci este programat pe 15 iunie, la Los Angeles, împotriva Noii Zeelande.