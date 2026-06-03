Cursa contra cronometru a Iranului înaintea CM 2026. Vizele pentru SUA întârzie
- Bianca Ion
- 3 iunie 2026, 22:19
Naționala Iranului a primit vizele pentru călătoria în Mexic, etapă importantă în pregătirile pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026, competiție programată între 11 iunie și 19 iulie. Informația a fost prezentată de televiziunea de stat iraniană, care l-a citat pe ambasadorul Republicii Islamice în Turcia, țară în care se află în prezent lotul echipei.
Cursa contra cronometru înaintea CM 2026. Vizele pentru SUA întârzie
Ambasadorul Mohammad Hassan Habibollahzadeh a explicat că formalitățile pentru intrarea în Mexic au fost finalizate într-un timp foarte scurt.
„Vizele jucătorilor iranieni au fost eliberate în termen de 48 de ore, fără prezenţa lor fizică şi fără amprente digitale la ambasada mexicană", a declarat ambasadorul Mohammad Hassan Habibollahzadeh.
În schimb, reprezentativa iraniană nu a primit încă documentele necesare pentru deplasarea în Statele Unite, țară care va găzdui cele trei partide ale sale din Grupa G. Primul meci este programat pe 15 iunie, la Los Angeles, împotriva Noii Zeelande.
Tabăra de bază a Iranului a fost mutată din SUA în Mexic
Problemele legate de obținerea vizelor americane au determinat mutarea taberei de bază a Iranului. Cantonamentul fusese planificat inițial în Tucson, în statul Arizona, însă echipa va fi găzduită acum în Tijuana, oraș aflat la frontiera dintre Mexic și Statele Unite, în statul Baja California.
Supranumită „Team Melli”, naționala Iranului va pleca sâmbătă spre Spania, urmând ca ulterior să se deplaseze în Mexic, unde este așteptată să ajungă duminică dimineață.
Meci amical cu Mali înaintea debutului la Mondial
Înainte de plecarea spre Spania și Mexic, Iranul va disputa joi un meci de pregătire împotriva selecționatei Mali. Partida va avea loc la Antalya, în Turcia, și se va juca cu porțile închise.
La Cupa Mondială 2026, Iranul face parte din Grupa G. Pe lângă duelul cu Noua Zeelandă din 15 iunie, iranienii vor întâlni Belgia pe 21 iunie, tot la Los Angeles, iar pe 27 iunie vor juca împotriva Egiptului la Seattle, în nord-vestul Statelor Unite.