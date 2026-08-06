Scăderea accentuată a nivelului apelor de pe marile fluvii europene a avut ecou în presa internațională. Publicația americană CNBC a analizat situația de pe Dunăre și Rin, precum și măsurile adoptate de România și alte state europene pentru limitarea efectelor asupra energiei, transporturilor și economiei.

Jurnaliștii americani arată că nivelurile extrem de scăzute ale apei afectează navigația, producția de energie și transportul de mărfuri, avertizând că o criză prelungită ar putea duce la creșterea costurilor în mai multe sectoare economice.

CNBC a prezentat și intervențiile autorităților române pentru menținerea debitului necesar funcționării Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă.

Potrivit publicației, autoritățile au decis detonarea controlată a unei formațiuni stâncoase de pe Dunăre și pregătesc scufundarea unor barje pentru redirecționarea unei cantități mai mari de apă către brațul care alimentează centrala.

Analiza amintește că unul dintre reactoarele centralei a fost deja oprit, în contextul reducerii debitului fluviului și al necesarului de apă pentru sistemele de răcire.

Publicația americană arată că probleme similare sunt întâlnite și în Ungaria, unde nivelul redus al Dunării pune presiune asupra funcționării centralei nucleare de la Paks, care asigură aproximativ 40% din producția de energie electrică a țării.

Și Serbia a fost afectată de secetă, autoritățile fiind nevoite să reducă producția de energie hidro.

În Germania, nivelul Rinului a ajuns la unul dintre cele mai scăzute valori înregistrate de la începutul măsurătorilor, afectând transportul fluvial și activitatea economică.

Specialiștii citați de CNBC susțin că reducerea nivelului apei pe marile fluvii europene produce efecte în lanț asupra economiei.

„Apele majore precum Rinul și Dunărea sunt coridoare comerciale critice și surse de apă pentru industrie și generarea de energie, astfel încât atunci când nivelul apei scade, efectele se extind mult dincolo de căile navigabile în sine. Deja vedem acest lucru. Centralele nucleare din Ungaria, România și Franța, împreună cu instalațiile hidroenergetice din Serbia, au fost deja nevoite să reducă producția de energie electrică, deoarece nu există suficientă apă pentru răcire sau acționarea turbinelor, crescând riscul de întreruperi de curent și importuri costisitoare de energie electrică.

De-a lungul Dunării, nivelurile scăzute ale apei au împiedicat fermierii să își transporte culturile și au împiedicat navele de croazieră să ajungă în porturi precum Budapesta. Acestea sunt exemple timpurii ale modului în care aprovizionarea cu apă, din ce în ce mai nesigură, se poate răspândi în economie, afectând comerțul, securitatea energetică, lanțurile de aprovizionare și afacerile locale”, a declarat Liz Saccoccia, responsabilă cu securitatea apei la Institutul Mondial de Resurse, pentru CNBC.

În același timp, economistul Stefan Kooths, de la Institutul Kiel pentru Economia Mondială, estimează că nivelul scăzut al Rinului ar putea reduce produsul intern brut al Germaniei cu până la 0,2% în trimestrul al treilea.

„Deoarece este puțin probabil ca nivelurile apei să crească brusc peste pragul critic la începutul lunii august, este probabil ca capacitatea de transport să rămână afectată de nivelurile scăzute ale apei pentru o perioadă și în luna următoare. Pierderea de valoare adăugată poate fi estimată aproximativ la 1 până la 2 miliarde de euro (1,15 miliarde de dolari până la 2,3 miliarde de dolari) în al treilea trimestru”, a explicat expertul.