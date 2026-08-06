Nivelul Dunării a scăzut, în ultima zi, cu doi centimetri, iar Reactorul 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă ar putea fi oprit în următoarele cinci-șase zile dacă intervențiile desfășurate pe Dunăre nu vor aduce un debit suplimentar de apă. Anunțul a fost făcut joi de directorul CNE Cernavodă, Romeo Urjan.

Potrivit acestuia, Unitatea 1 rămâne oprită, iar Unitatea 2 funcționează în continuare în condiții normale, însă cu debit și nivel scăzut al apei în zona de aspirație a pompelor.

„La Cernavodă, Unitatea 1 este oprită, după cum se cunoaşte, din cauza nivelului scăzut în Dunăre, iar reactorul 2 de la Cernavodă funcţionează în condiţii normale, cu debit scăzut şi nivel scăzut în aspiraţia pompelor, dar suntem în situaţie de funcţionare normală, fără probleme. Nivelul Dunării a scăzut, de ieri până astăzi, cu 2 centimetri. Ca atare, ne reluăm prognoza de scădere continuă şi noi considerăm că în următoarele 5-6 zile vom opri reactorul 2 de la Cernavodă, dacă nu luăm în considerare operaţiunile care se desfăşoară astăzi cu instalarea barjelor”, a declarat Romeo Urjan.

Directorul centralei a explicat că lucrările de dragare și derocare efectuate la Bala au avut deja un efect pozitiv asupra nivelului apei și au permis funcționarea Reactorului 2 pentru încă trei-patru zile.

„Operaţiunile de la Bala au avut un rezultat pozitiv asupra noastră. Aceste operaţiuni ne-au adus cam trei-patru zile de funcţionare suplimentară a reactorului de la Unitatea 2. Această a treia operaţiune cu barjele pe Dunăre, care se desfăşoară astăzi, planificarea noastră este să ne mai aducă încă două-trei zile de funcţionare. În lipsa acestei operaţiuni de instalare a barjelor, în cinci-şase zile oprim reactorul de la Cernavodă. Dacă barjele instalate aduc surplus de apă, acest termen se prelungeşte. În loc de cinci-şase zile, vom vorbi de nouă-zece zile de funcţionare de azi înainte”, a explicat Urjan.

Potrivit directorului CNE Cernavodă, efectele lucrărilor de la Bala nu sunt imediate, deoarece apa are nevoie de aproximativ 24 de ore pentru a ajunge la centrală.

„Suntem la 60 de kilometri de Bala. Deci, dacă operaţia este astăzi, efectul e mâine. Dacă operaţia e mâine, efectul e poimâine. Am putea spune că mai avem patru zile la dispoziţie în care putem să beneficiem de efectele instalării barjelor”, a precizat acesta.

Romeo Urjan a afirmat că evoluția situației este monitorizată zilnic de Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor și Ministerul Apărării, iar principalul obiectiv este ca operațiunea de instalare a barjelor să aducă un debit suplimentar de apă către Cernavodă.

În ceea ce privește ploile prognozate în Germania și Austria, directorul centralei a explicat că efectele acestora vor ajunge în România abia peste câteva săptămâni, din cauza vitezei reduse de propagare a apei pe Dunăre.

Directorul CNE Cernavodă a precizat că o eventuală oprire a Reactorului 2 nu ar crea probleme în ceea ce privește repornirea acestuia.

„În cazul în care avem debit suficient, conform procedurilor noastre de funcţionare şi exploatare, repornirea unei unităţi nucleare nu este o problemă pentru noi. Deci, în 24-48 de ore, să zicem, suntem din nou sincronizaţi în sistem”, a declarat Romeo Urjan.