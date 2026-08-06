Nivelul Dunării continuă să scadă. Reactorul 2 de la Cernavodă ar putea fi oprit în câteva zile
- Maria Dima
- 6 august 2026, 12:07
Nivelul Dunării a scăzut, în ultima zi, cu doi centimetri, iar Reactorul 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă ar putea fi oprit în următoarele cinci-șase zile dacă intervențiile desfășurate pe Dunăre nu vor aduce un debit suplimentar de apă. Anunțul a fost făcut joi de directorul CNE Cernavodă, Romeo Urjan.
Potrivit acestuia, Unitatea 1 rămâne oprită, iar Unitatea 2 funcționează în continuare în condiții normale, însă cu debit și nivel scăzut al apei în zona de aspirație a pompelor.
Directorul CNE Cernavodă: „În următoarele 5-6 zile vom opri reactorul 2”
„La Cernavodă, Unitatea 1 este oprită, după cum se cunoaşte, din cauza nivelului scăzut în Dunăre, iar reactorul 2 de la Cernavodă funcţionează în condiţii normale, cu debit scăzut şi nivel scăzut în aspiraţia pompelor, dar suntem în situaţie de funcţionare normală, fără probleme. Nivelul Dunării a scăzut, de ieri până astăzi, cu 2 centimetri. Ca atare, ne reluăm prognoza de scădere continuă şi noi considerăm că în următoarele 5-6 zile vom opri reactorul 2 de la Cernavodă, dacă nu luăm în considerare operaţiunile care se desfăşoară astăzi cu instalarea barjelor”, a declarat Romeo Urjan.
Intervențiile de la Bala au prelungit funcționarea reactorului
Directorul centralei a explicat că lucrările de dragare și derocare efectuate la Bala au avut deja un efect pozitiv asupra nivelului apei și au permis funcționarea Reactorului 2 pentru încă trei-patru zile.
„Operaţiunile de la Bala au avut un rezultat pozitiv asupra noastră. Aceste operaţiuni ne-au adus cam trei-patru zile de funcţionare suplimentară a reactorului de la Unitatea 2. Această a treia operaţiune cu barjele pe Dunăre, care se desfăşoară astăzi, planificarea noastră este să ne mai aducă încă două-trei zile de funcţionare. În lipsa acestei operaţiuni de instalare a barjelor, în cinci-şase zile oprim reactorul de la Cernavodă. Dacă barjele instalate aduc surplus de apă, acest termen se prelungeşte. În loc de cinci-şase zile, vom vorbi de nouă-zece zile de funcţionare de azi înainte”, a explicat Urjan.
Efectele intervențiilor se văd după 24 de ore
Potrivit directorului CNE Cernavodă, efectele lucrărilor de la Bala nu sunt imediate, deoarece apa are nevoie de aproximativ 24 de ore pentru a ajunge la centrală.
„Suntem la 60 de kilometri de Bala. Deci, dacă operaţia este astăzi, efectul e mâine. Dacă operaţia e mâine, efectul e poimâine. Am putea spune că mai avem patru zile la dispoziţie în care putem să beneficiem de efectele instalării barjelor”, a precizat acesta.
Situația este analizată zilnic de mai multe ministere
Romeo Urjan a afirmat că evoluția situației este monitorizată zilnic de Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor și Ministerul Apărării, iar principalul obiectiv este ca operațiunea de instalare a barjelor să aducă un debit suplimentar de apă către Cernavodă.
În ceea ce privește ploile prognozate în Germania și Austria, directorul centralei a explicat că efectele acestora vor ajunge în România abia peste câteva săptămâni, din cauza vitezei reduse de propagare a apei pe Dunăre.
Reactorul poate fi repornit în 24-48 de ore
Directorul CNE Cernavodă a precizat că o eventuală oprire a Reactorului 2 nu ar crea probleme în ceea ce privește repornirea acestuia.
„În cazul în care avem debit suficient, conform procedurilor noastre de funcţionare şi exploatare, repornirea unei unităţi nucleare nu este o problemă pentru noi. Deci, în 24-48 de ore, să zicem, suntem din nou sincronizaţi în sistem”, a declarat Romeo Urjan.