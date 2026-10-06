Justitie

Elevă violată de trei colegi de școală. Cinci tineri, plasați sub măsuri preventive

Elevă violată de trei colegi de școală. Cinci tineri, plasați sub măsuri preventivepolitie / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Polițiștii din Prahova au deschis o anchetă după ce reprezentanții unei unități de învățământ au sesizat autoritățile cu privire la un caz de viol în care victimă ar fi o elevă de 17 ani.

Elevă violată de trei colegi de școală

Potrivit anchetatorilor, trei tineri ar fi întreținut raporturi sexuale neconsimțite cu fata, în timp ce alți doi ar fi asistat la fapte, fără a avea contact sexual cu victima. Toți cei implicați sunt colegi de școală, potrivit unor surse judiciare.

Sesizarea a fost făcută la Poliția Orașului Plopeni pe 25 septembrie 2026, după ce presupusele fapte ar fi avut loc cu o zi înainte, într-o clădire dezafectată din oraș. Poliția Prahova precizează că, potrivit probelor administrate până în acest moment, există suspiciunea rezonabilă că minora ar fi fost supusă unor acte de constrângere psihică și determinată să întrețină raporturi sexuale fără consimțământ.

Ancheta a presupus audieri și administrarea de probe, iar la 1 octombrie polițiștii au efectuat șase percheziții domiciliare. Acțiunile au avut loc în Băicoi, Slănic și comuna Dumbrăvești, în vederea identificării și ridicării unor mijloace materiale de probă relevante pentru anchetă.

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Cinci tineri, reținuți în anchetă

Șase persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri și activități procedurale în dosarul de viol. Ulterior, cinci tineri cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani au fost reținuți pentru 24 de ore.

Pe 2 octombrie, judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea formulată în cauză și a dispus arestarea preventivă pentru una dintre persoane. Alte două persoane au fost plasate în arest la domiciliu pentru 30 de zile, iar pentru ceilalți doi tineri procurorul a dispus control judiciar pentru 60 de zile.

Eleva ar fi fost violată în afara școlii

Autoritățile precizează că faptele investigate s-ar fi produs în afara unității de învățământ. Poliția a sesizat și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, ai cărei reprezentanți au participat la activitățile procedurale, inclusiv la audieri, pentru asigurarea sprijinului și protecției victimei.

Poliția Prahova subliniază că, pe parcursul cercetărilor, au fost prioritare interesul superior al minorei, protejarea vieții private și a demnității acesteia, precum și evitarea oricărei forme de revictimizare.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele și a responsabilității fiecărei persoane implicat

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