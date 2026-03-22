Elevă de 15 ani, agresată de o colegă mai mică într-o școală din Prahova

Poliția din județul Prahova a demarat o anchetă după un incident petrecut într-o unitate de învățământ din comuna Colceag, unde o elevă în vârstă de 15 ani a fost agresată de o colegă mai mică. Evenimentul, care a avut loc în timpul unei pauze, a atras atenția autorităților după ce familia victimei a sesizat cazul.

Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, sesizarea a fost făcută la finalul săptămânii de către o femeie, care a reclamat faptul că nepoata sa ar fi fost implicată într-un incident violent în incinta școlii. În urma primelor verificări, oamenii legii au stabilit că între cele două eleve ar fi izbucnit inițial un conflict verbal, aparent spontan, care a escaladat rapid.

Disputa dintre cele două minore, una în vârstă de 15 ani și cealaltă de 14 ani, ar fi degenerat în violență fizică. Conform datelor preliminare, eleva mai mică ar fi recurs la acte de agresiune, lovind-o pe cealaltă. Incidentul s-a produs în timpul programului școlar, într-un moment în care elevii nu se aflau la ore, ci în pauză.

După izbucnirea conflictului, cadrele didactice au intervenit, iar situația a fost gestionată la nivelul unității de învățământ. La fața locului a fost solicitat și un echipaj medical, care i-a acordat îngrijiri victimei. Din fericire, starea acesteia nu a impus transportul la spital, fiind vorba despre leziuni care nu au necesitat internare.

Cazul a fost adus și în atenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, instituție care urmează să analizeze contextul familial și social al celor două minore, precum și eventualele măsuri care se impun.

În paralel, polițiștii continuă cercetările pentru a clarifica toate circumstanțele în care s-a produs incidentul. Ancheta vizează stabilirea exactă a modului în care a izbucnit conflictul, dar și identificarea eventualilor martori sau a altor factori care ar fi putut contribui la escaladarea situației.

În acest caz a fost deschis un dosar penal, fiind investigate faptele sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Autoritățile urmează să decidă măsurile legale care se impun, în funcție de rezultatele anchetei.