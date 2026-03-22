Elevă de 15 ani, agresată de o colegă mai mică într-o școală din Prahova

Elevă de 15 ani, agresată de o colegă mai mică într-o școală din Prahova
Poliția din județul Prahova a demarat o anchetă după un incident petrecut într-o unitate de învățământ din comuna Colceag, unde o elevă în vârstă de 15 ani a fost agresată de o colegă mai mică. Evenimentul, care a avut loc în timpul unei pauze, a atras atenția autorităților după ce familia victimei a sesizat cazul.

Agresiune la o școală din Prahova

Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, sesizarea a fost făcută la finalul săptămânii de către o femeie, care a reclamat faptul că nepoata sa ar fi fost implicată într-un incident violent în incinta școlii. În urma primelor verificări, oamenii legii au stabilit că între cele două eleve ar fi izbucnit inițial un conflict verbal, aparent spontan, care a escaladat rapid.

sursa foto: dreamstime.com

Disputa dintre cele două minore, una în vârstă de 15 ani și cealaltă de 14 ani, ar fi degenerat în violență fizică. Conform datelor preliminare, eleva mai mică ar fi recurs la acte de agresiune, lovind-o pe cealaltă. Incidentul s-a produs în timpul programului școlar, într-un moment în care elevii nu se aflau la ore, ci în pauză.

Cadrele didactice au intervenit

După izbucnirea conflictului, cadrele didactice au intervenit, iar situația a fost gestionată la nivelul unității de învățământ. La fața locului a fost solicitat și un echipaj medical, care i-a acordat îngrijiri victimei. Din fericire, starea acesteia nu a impus transportul la spital, fiind vorba despre leziuni care nu au necesitat internare.

Cum verifici acasă dacă legumele bio din comerț sunt curate
Cum verifici acasă dacă legumele bio din comerț sunt curate
Proprietarii de iPhone pot pierde totul pe loc. Atacurile, cu instrumente profesionale create pentru spionaj și guverne
Proprietarii de iPhone pot pierde totul pe loc. Atacurile, cu instrumente profesionale create pentru spionaj și guverne

Cazul a fost adus și în atenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, instituție care urmează să analizeze contextul familial și social al celor două minore, precum și eventualele măsuri care se impun.

Polițiștii continuă cercetările

În paralel, polițiștii continuă cercetările pentru a clarifica toate circumstanțele în care s-a produs incidentul. Ancheta vizează stabilirea exactă a modului în care a izbucnit conflictul, dar și identificarea eventualilor martori sau a altor factori care ar fi putut contribui la escaladarea situației.

În acest caz a fost deschis un dosar penal, fiind investigate faptele sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Autoritățile urmează să decidă măsurile legale care se impun, în funcție de rezultatele anchetei.

17:03 - Cum verifici acasă dacă legumele bio din comerț sunt curate
16:56 - Ilie Bolojan, acuzat că s-ar fi aliat cu George Simion, potrivit unor surse politice
16:48 - Ciprian Ciucu critică Centrul Bucureștiului: Îți zgârie retina
16:34 - Proprietarii de iPhone pot pierde totul pe loc. Atacurile, cu instrumente profesionale create pentru spionaj și guverne
16:23 - Singura pisică trimisă în spațiu. Povestea animalului care a fost antrenat pentru o misiune specială
16:15 - Elevă de 15 ani, agresată de o colegă mai mică într-o școală din Prahova

Silviu Mănăstire: Ilie Bolojan, incompatibil cu Bucureștiul. De ce îi disprețuiește pe oamenii din Capitală
Silviu Mănăstire: Ilie Bolojan, incompatibil cu Bucureștiul. De ce îi disprețuiește pe oamenii din Capitală
Silviu Mănăstire: Bolojan l-a șantajat pe Iohannis, ca să ajungă președinte interimar
Silviu Mănăstire: Bolojan l-a șantajat pe Iohannis, ca să ajungă președinte interimar
Cum a fost tras pe dreapta Nicolae Ciucă. Fostului premier i s-a făcut scârbă de combinațiile din jur
Cum a fost tras pe dreapta Nicolae Ciucă. Fostului premier i s-a făcut scârbă de combinațiile din jur

