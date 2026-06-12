Sancțiunile de peste 710 milioane de euro aplicate de Consiliul Concurenței unor instituții bancare pentru presupusa manipulare a ROBOR au generat o puternică agitație în sistemul bancar, susține europarlamentarul Gheorghe Piperea. Acesta susține că, în ultimele zile, a primit de la mai mulți angajați din sistemul bancar documente legate de modul în care situația este gestionată la nivelul instituțiilor de credit.

Într-o postare publică, Piperea a făcut o paralelă cu un caz mai vechi care a vizat Raiffeisen Bank, susținând că, în 2017, un angajat al instituției i-a pus la dispoziție documente care demonstrau existența unor practici comerciale înșelătoare.

„În anul 2017, un angajat de la Raiffeisen Bank mi-a pus la dispoziție un set de documente care probau practici înșelătoare ale băncii. Le-am făcut publice - au devenit #raiffeisenleaks”, a arătat acesta.

Potrivit europarlamentarului, informațiile respective au stat la baza unei sancțiuni aplicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) în anul 2018. Măsura a inclus atât o amendă contravențională, cât și obligația de restituire a sumelor încasate nejustificat de la aproximativ 9.000 de clienți.

„Pe baza acestor documente, ANPC a sancționat Raiffeisen Bank cu amendă și cu obligarea la restituirea sumelor încasate nedatorat în baza acestor practici înșelătoare, către un număr de 9000 de clienți. Eu evaluasem acest număr la 35.000. Sancțiunea s-a dispus în 2018. Litigiile băncii au început cu o suspendare a efectelor deciziei de sancționare, suspect de repede și facil dispusă de Curtea de Apel București. Dar pe fond banca a pierdut definitiv.

În urma unui proces care a durat 6 ani și în care, prin Asociația Parakletos*, am fost intervenient în favoarea ANPC, banca a pierdut definitiv și a ajuns să achite celor 9000 de clienți suma de 23 de milioane de euro”, a adăugat europarlamentarul.

Piperea afirmă că litigiul dintre bancă și autorități s-a întins pe parcursul a șase ani, perioadă în care Asociația Parakletos a intervenit în proces în sprijinul ANPC.

În final, susține acesta, banca a pierdut definitiv cauza și a fost obligată să restituie clienților aproximativ 23 de milioane de euro. Europarlamentarul consideră că rolul decisiv în acest caz l-a avut avertizarea de integritate realizată de un angajat al băncii, mecanism cunoscut la nivel internațional sub denumirea de „whistleblowing”.

El arată că astfel de practici sunt încurajate în mai multe state europene și pot reprezenta un instrument important pentru descoperirea unor încălcări ale legislației.

„Eu estimasem paguba la 75 de milioane, dar a contat ce a vrut banca să conteze (de ce - pentru că niciunul din cei 9000 de clienți nu a avut minimul curaj de a da banca în judecată și a obține de trei ori mai multe despăgubiri ... ).

Așadar, Raiffeisen a ajuns să fie condamnată contravențional și să plătească despăgubiri doar pentru că un angajat al său nu a acceptat mizeria furtului și a înșelăciuni practicate contra clienților săi (în rândurile cărora se aflau chiar și salariați ai băncii).

În practica judiciară, acest gen de probatoriu se numește „avertizare de integritate” (wistleblowing). În state membre UE cum este Suedia, aceste demersuri sunt încurajate și chiar premiate cu bani mulți**. În România, legea permite Consiliului Concurenței să utilizeze sau să obțină astfel de informații în anchetele sale”, a mai spus acesta.

Referindu-se la recentele sancțiuni aplicate de Consiliul Concurenței în dosarul privind ROBOR, Gheorghe Piperea susține că impactul financiar pentru instituțiile bancare ar putea depăși valoarea amenzilor, prin eventuale despăgubiri solicitate ulterior de clienții care se consideră prejudiciați.

„De ce am ținut să vă relatez istoria? Sancțiunea aplicată băncilor de către Consiliul Concurenței, de peste 710 milioane de euro, pentru manipularea Robor, a băgat băncile în fibrilație. Așa cum estimam, de altfel. Perspectiva unor de miliarde de euro achitate clienților păgubiți de această practică anti-concurențială întinsă pe 8 ani (2018 - 2026) este terifiantă pentru managerii și acționarii principali ai băncilor delincvente.

De aceea, de luni (așa cum preconizam), toată funcționărimea bancară, toți salariații, toți colaboratorii, sunt obligați să colecteze de la clienți „starea de spirit” și să îi convingă că sancțiunea nu are niciun efect, că amenda nu se va plăti, că daunele nu se vor achita, căci băncile vor câștiga sigur procesele. Cel mai evident tip de exagerare și de apăsare a pedalei emoționale: băncile vor pune aceste costuri pe seama clienților, iar dacă vor apărea plăți, consecințele vor fi concedierea, slăbirea economiei, scăderea ratingului de țară și toate bla bla - urile sentimentaliste cu care ne-au obișnuit banksterii, lobby - știi lor și influencerii lor încă din anii proceselor colective contra băncilor și ai legii dării în plată (2010-2018)”, mai spune Piperea.

În același timp, europarlamentarul susține că mai mulți angajați din sistemul bancar i-au trimis în ultimele zile documente, informații și înregistrări care ar indica existența unor campanii interne menite să minimalizeze efectele sancțiunilor și să influențeze percepția publică asupra cazului.

„Numai că, printre lucrătorii bancari se află debitori care au fost afectați major de creșterea dobânzilor, inclusiv ca urmare a manipulării Robor. De asemenea, sunt rude, prieteni și cunoștințe care au suferit de pe urma băncilor, în timp ce băncile au făcut profituri excepționale și - iată - nemeritate, ilegitime. Si ce credeți? Oamenii din bănci au început să îmi scrie și să îmi trimită documente, date și convorbiri ce denotă comportamentul recalcitrant al băncilor. În loc de smerenie, băncile comit amenințări, intimidare, jawbonning. Asta fac acum băncile sancționate deja de Consiliul Concurenței”, a arătat Gheorghe Piperea.

Europarlamentarul subliniază că legislația în domeniul concurenței prevede sancțiuni mult mai aspre în cazul repetării unor astfel de fapte.

„Ce este de știut: în materie de concurență ilicită, recidiva este extrem de sever sancționată. Se poate ajunge la suspendarea activității sau chiar la retragerea licenței. Deci, Hai Liberare…”, a mai spus europarlamentarul Gheorghe Piperea.