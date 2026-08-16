Proprietarii de locuințe trebuie să își întrețină corespunzător zonele din apropierea acestora. Fațadele deteriorate, tencuiala desprinsă sau gardurile lăsate în paragină sunt printre problemele urmărite de autoritățile locale, iar proprietarii care nu iau măsurile necesare riscă amenzi usturătoare. În anumite situații, sancțiunile pot ajunge la 5.000 de lei. La Brașov, proprietarii care nu respectă regulile ajung în vizorul polițiștilor locali.

Verificările pot fi mai stricte în zonele centrale și în perimetrele istorice, unde aspectul clădirilor are un impact important asupra imaginii urbane.

Obligațiile proprietarilor vizează întreținerea corespunzătoare a clădirilor, fațadelor, terenurilor și împrejmuirilor. Atunci când autoritățile constată probleme, proprietarul poate fi obligat să remedieze situația într-un anumit termen.

Tencuiala deteriorată, fațadele neîngrijite sau gardurile degradate pot intra în atenția inspectorilor, în funcție de regulile aplicabile în localitatea respectivă.

În multe situații, proprietarul nu primește direct amendă. Autoritățile pot transmite mai întâi un avertisment și pot stabili un termen pentru efectuarea lucrărilor necesare.

Dacă proprietarul nu respectă termenul și nu remediază problemele constatate, acesta poate fi sancționat contravențional. În anumite cazuri, sancțiunile pot fi aplicate din nou până la îndeplinirea obligațiilor.

Proprietarii imobilelor neîngrijite se pot confrunta și cu o măsură fiscală importantă. În anumite condiții, autoritățile locale pot majora impozitul pe clădire cu până la 500%.

Majorarea se poate aplica anual, până când proprietarul remediază situația care a dus la stabilirea impozitului majorat. Pentru unele persoane, această măsură poate genera costuri mai mari decât amenda inițială.

O situație distinctă apare în cazul garajelor construite fără autorizație. Proprietarii pot considera uneori că o construcție ridicată în curtea proprie nu necesită documente, însă situația depinde de caracteristicile acesteia.

Un garaj realizat din beton, cărămidă sau BCA, prevăzut cu fundație și fixat permanent pe teren poate necesita autorizație de construire.

Faptul că garajul este separat de casă nu elimină automat obligația de autorizare. În cazul unei construcții realizate fără documentele necesare, proprietarul poate primi sancțiuni și poate fi obligat să intre în legalitate sau, în anumite situații, să desființeze construcția.

Verificările privind respectarea regulilor de construcție și întreținerea proprietăților se desfășoară într-un context mai larg de controale efectuate de autorități.

De exemplu, Apele Române au raportat 929 de controale realizate în primele luni ale anului și amenzi în valoare totală de 2,58 milioane de lei.

Pentru proprietarii de case, verificarea situației juridice și a stării imobilului poate preveni apariția unor sancțiuni și costuri suplimentare.

Proprietarii pot verifica starea fațadei, a gardului și a celorlalte elemente vizibile ale proprietății. În cazul construcțiilor pentru care lipsesc documentele, consultarea unui arhitect sau a unui specialist poate clarifica pașii necesari pentru intrarea în legalitate.

Dacă proprietarul primește un avertisment și un termen pentru efectuarea lucrărilor, respectarea acestuia poate preveni aplicarea unor sancțiuni ulterioare.

La Brașov, proprietarii clădirilor și terenurilor neîngrijite sunt verificați de Poliția Locală. De asemenea, Primăria Cluj-Napoca aplică reguli pentru clădirile neîngrijite.