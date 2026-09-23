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Amenzi de peste două milioane de lei pentru munca la negru. Angajatorii din Capitală, în vizorul inspectorilor ITM

Amenzi de peste două milioane de lei pentru munca la negru. Angajatorii din Capitală, în vizorul inspectorilor ITMSursa foto: pixabay. com
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Din cuprinsul articolului

Inspectorii de muncă din București au aplicat sancțiuni de peste două milioane de lei în urma unor controale care au vizat în special identificarea cazurilor de muncă nedeclarată. Verificările au scos la iveală 58 de persoane care lucrau fără contracte individuale de muncă încheiate în formă scrisă, potrivit Inspectoratului Teritorial de Muncă București (ITM).

Inspectorii au verificat respectarea legislației muncii

Controalele au avut loc în perioada 14-22 septembrie 2026 și au urmărit atât depistarea muncii nedeclarate, cât și verificarea respectării normelor privind securitatea și sănătatea în muncă.

În urma verificărilor, inspectorii au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 2,047 milioane de lei. Totodată, au fost identificate 58 de persoane care desfășurau activități fără să aibă contracte individuale de muncă încheiate în formă scrisă, potrivit prevederilor Codului muncii.

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Bani. Sursă foto: Captură video

ITM București a dispus și sistarea unei activități

Pe lângă amenzile aplicate pentru încălcarea legislației muncii, inspectorii au dispus și o măsură de sistare a activității din perspectiva securității și sănătății în muncă.

Reprezentanții ITM București arată că cele mai multe situații de muncă fără forme legale și alte neconformități au fost descoperite în sectorul construcțiilor.

Controalele vor continua

Controalele fac parte din acțiunile inspectorilor de muncă pentru identificarea și sancționarea angajatorilor care nu respectă obligațiile legale privind angajarea și protecția salariaților.

Angajatorii trebuie să respecte o serie de obligații legale înainte ca o persoană să înceapă activitatea. Una dintre cele mai importante reguli este încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă și transmiterea acestuia în registrul general de evidență a salariaților, înainte de începerea activității.

Contractul trebuie să stabilească elementele esențiale ale raportului de muncă, precum funcția, atribuțiile, salariul, programul de lucru și durata contractului, atunci când acesta este încheiat pe perioadă determinată.

Angajatorii trebuie să respecte programul de lucru

Evidența orelor lucrate trebuie ținută de angajator pentru fiecare salariat. Orele suplimentare trebuie să respecte condițiile prevăzute de legislația muncii, iar munca prestată trebuie remunerată potrivit legii.

Angajatorii trebuie să respecte și perioadele de repaus zilnic și săptămânal, precum și limitele privind timpul de muncă.

Angajatorii trebuie să asigure plata drepturilor salariale

Salariații trebuie să primească salariul pentru munca prestată, cel puțin la nivelul minim prevăzut de lege, acolo unde se aplică. Plata salariului trebuie făcută la termenul stabilit, iar angajatorul are obligația de a îndeplini și cerințele fiscale și administrative aferente veniturilor salariale

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