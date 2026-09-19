Pierderea cărții de muncă nu înseamnă că perioadele lucrate dispar din evidențele pentru pensie, însă pentru vechimea realizată înainte de 1 aprilie 2001 este nevoie de documente care să dovedească stagiul de cotizare, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Procedura diferă în funcție de perioada în care persoana a lucrat și de existența documentelor păstrate de foștii angajatori sau de deținătorii legali ai arhivelor.

Problema este importantă mai ales pentru persoanele care se apropie de pensionare și au avut perioade de activitate profesională înainte de trecerea evidențelor în sistemul electronic.

CNPP precizează că, după 1 aprilie 2001, stagiul de cotizare se regăsește în baza de date a instituției, în măsura în care angajatorii au transmis declarațiile nominale obligatorii.

Pentru perioadele de vechime realizate până la 1 aprilie 2001, carnetul de muncă reprezintă documentul principal prin care se dovedește stagiul de cotizare. În lipsa acestuia, CNPP acceptă și alte documente prevăzute de legislație.

Acestea pot fi adeverințe eliberate de foștii angajatori, de deținătorii legali ai arhivelor sau de operatori economici autorizați de Arhivele Naționale. Documentele trebuie prezentate în original și trebuie să ateste perioada de activitate care urmează să fie valorificată la pensie.

CNPP precizează, de asemenea, că în cazul pierderii carnetului de muncă este necesară publicarea pierderii în Monitorul Oficial, în condițiile prevăzute de legislație. Dovada publicării este necesară pentru utilizarea altor documente în vederea demonstrării perioadelor lucrate anterior datei de 1 aprilie 2001.

Primul pas este identificarea fostului angajator. Dacă societatea sau instituția încă funcționează, solicitarea poate fi adresată acesteia pentru eliberarea documentelor care atestă perioada lucrată.

În situația în care angajatorul nu mai există, trebuie identificat deținătorul legal al arhivei. CNPP menționează că solicitantul se poate adresa foștilor angajatori, deținătorilor legali de arhivă sau operatorilor economici autorizați de Arhivele Naționale.

Este important ca documentele obținute să conțină datele necesare identificării persoanei și ale perioadei de activitate. În funcție de situație, pot fi necesare documente referitoare nu doar la vechime, ci și la venituri, sporuri sau condițiile de muncă.

Pentru perioadele de activitate de după 1 aprilie 2001, situația este diferită. CNPP precizează că stagiul de cotizare se regăsește în baza de date a instituției, pe baza declarațiilor nominale depuse de angajatori.

Persoanele care doresc să verifice aceste informații pot solicita o adeverință privind stagiul de cotizare de la casa teritorială de pensii. Cererea poate fi transmisă inclusiv prin e-mail, împreună cu o copie sau o scanare a actului de identitate, ori poate fi depusă personal sau transmisă prin poștă. Informațiile pot fi consultate și prin contul electronic deschis pe site-ul CNPP.

CNPP precizează că, pentru stagiile realizate după 1 aprilie 2001, nu sunt necesare adeverințe la stabilirea pensiei, deoarece informațiile se află în baza de date a instituției, cu condiția ca angajatorii să fi transmis declarațiile nominale.

Pierderea carnetului de muncă poate crea dificultăți atunci când trebuie demonstrate perioade mai vechi de activitate. Obținerea documentelor de la foști angajatori sau din arhive poate necesita timp, în special dacă societățile respective și-au încetat activitatea.

De aceea, persoanele care știu că nu mai au carnetul de muncă este recomandat să verifice din timp ce perioade apar în evidențele CNPP și ce documente mai trebuie obținute pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001.

Situația este cu atât mai importantă în cazul în care lipsesc perioade de activitate, există neconcordanțe în documente sau anumite perioade de muncă nu au fost înscrise corect.

Pierderea carnetului de muncă nu elimină automat vechimea acumulată. Pentru perioadele de până la 1 aprilie 2001, persoana trebuie să poată prezenta documente care să dovedească stagiul de cotizare, în condițiile prevăzute de legislație. Pentru perioadele ulterioare acestei date, informațiile sunt, în principiu, disponibile în evidențele electronice ale CNPP.

Prin urmare, verificarea stagiului de cotizare înainte de depunerea dosarului de pensionare poate ajuta la identificarea din timp a eventualelor perioade care necesită documente suplimentare.