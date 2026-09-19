Prințul William ar fi „extrem de furios” în urma apariției cărții scrise de unchiul său, Earl Charles Spencer, despre Prințesa Diana, potrivit unor surse citate de RadarOnline, în timp ce volumul aduce în atenție noi afirmații despre viața Dianei și relația acesteia cu fostul ei soț, actualul rege Charles al III-lea.

Cartea, intitulată „Swan Song: Diana, My Sister”, urmează să fie publicată pe 22 septembrie 2026 și conține relatările personale ale lui Spencer despre sora sa, căsnicia acesteia, moartea din 1997 și evenimentele care au urmat. William nu a făcut însă o declarație publică prin care să confirme reacția atribuită lui.

În fragmentele publicate înaintea apariției cărții, Charles Spencer vorbește și despre dificultățile emoționale și psihice cu care, potrivit propriei sale interpretări, s-ar fi confruntat Diana.

Spencer afirmă că este convins că sora sa avea ADHD și că suferea, asemenea lui, de ceea ce numește „Rejection Sensitive Dysphoria” (RSD), un termen folosit pentru a descrie o sensibilitate emoțională intensă la respingere sau critică. Acestea sunt afirmațiile și interpretările lui Spencer, nu diagnostice medicale confirmate în materialele publicate.

Spencer mai susține că, în ultimii ani ai vieții, Diana ar fi mers de mai multe ori cu mașina la Beachy Head, în East Sussex, în timp ce se gândea să-și pună capăt vieții. Potrivit relatării sale, dragostea pentru fiii ei, William și Harry, ar fi împiedicat-o să meargă mai departe cu această intenție.

În aceeași parte a cărții, Spencer relatează și o discuție în care Diana i-ar fi spus că intenționează să divorțeze.

Aici apare una dintre afirmațiile care au atras atenția presei internaționale.

Spencer scrie că Diana i-ar fi spus, în timpul unei discuții despre divorț: „Soțul meu este îndrăgostit de valetul său.”

Prin urmare, sensul afirmației este că Diana susținea că prințul Charles era îndrăgostit de unul dintre angajații săi. Nu este vorba despre faptul că valetul ar fi fost îndrăgostit de Charles. În fragmentul relatat de presa internațională, Spencer precizează că Diana nu i-ar fi spus numele acelui angajat.

Afirmația apare în contextul în care Diana îi spune fratelui său că vrea să divorțeze. Spencer relatează că inițial și-a exprimat îngrijorarea că publicul ar putea considera că Diana distruge imaginea de „basm” a căsătoriei lor. Potrivit relatării sale, replica Dianei a fost că soțul ei era îndrăgostit de valetul său.

Este important de precizat că această afirmație provine din relatarea lui Charles Spencer despre o conversație privată purtată cu aproape trei decenii în urmă și nu este prezentată ca un fapt independent confirmat.

Cartea conține și acuzații referitoare la comportamentul lui Charles după moartea Dianei, în august 1997.

Spencer susține că, atunci când prințul Charles l-ar fi sunat după moartea Dianei, tonul acestuia i s-ar fi părut „euforic”, pe care l-a comparat cu cel al unui câștigător la loterie.

Într-un alt episod, Spencer afirmă că a avut o dispută cu Charles în legătură cu funeraliile Dianei. El susține că s-a opus ideii ca William și Harry, care aveau atunci 15, respectiv 12 ani, să meargă în spatele sicriului mamei lor.

Potrivit lui Spencer, în timpul disputei, Charles ar fi spus: „Rest assured, we’ll forget her soon enough” – „Fiți sigur, o vom uita destul de repede”. Afirmația este contestată indirect de Palatul Buckingham, care a sugerat că durerea provocată de pierderea unei surori poate afecta memoria și judecata chiar și după mulți ani.

Buckingham Palace a emis o declarație după apariția fragmentelor din carte, deși instituția are în mod obișnuit politica de a nu comenta cărțile despre familia regală.

Un purtător de cuvânt al Palatului a transmis că regele este conștient de faptul că „durerea provocată de pierderea unei rude poate întuneca rațiunea, poate afecta judecata și poate colora memoria” în moduri pe care alte persoane nu le pot recunoaște nici după mulți ani.

Spencer a respins ulterior sugestia că și-ar fi amintit greșit conversația cu Charles și a insistat că acestea au fost cuvintele rostite atunci. El a declarat că le-a povestit imediat unor membri ai familiei și prietenilor apropiați.

„Swan Song: Diana, My Sister” este prezentată ca relatarea lui Charles Spencer despre sora sa mai mare și despre relația lor, dar volumul readuce în atenția publică unele dintre cele mai sensibile momente din istoria familiei regale.

Diana a murit la 36 de ani, pe 31 august 1997, în urma accidentului de mașină produs la Paris. William avea atunci 15 ani, iar Harry 12 ani.

Spencer spune că a decis să își pună în scris propriile amintiri deoarece considera că despre sora sa au fost publicate de-a lungul timpului informații pe care le consideră neadevărate. Cartea este programată să apară pe 22 septembrie 2026.

Afirmația potrivit căreia William ar fi „beyond furious” – „extrem de furios” – provine de la o sursă citată de RadarOnline. Kensington Palace nu a confirmat public această informație.

Prin urmare, reacția personală atribuită lui William trebuie tratată ca o informație provenită dintr-o sursă anonimă, nu ca o declarație oficială a prințului.

Cartea lui Charles Spencer readuce astfel în prim-plan atât aspecte sensibile despre viața și starea emoțională a Dianei, cât și acuzații referitoare la fostul ei soț. În cazul afirmațiilor despre conversațiile private și despre starea Dianei, sursa principală este relatarea lui Spencer, iar unele dintre aceste afirmații nu au fost confirmate independent.