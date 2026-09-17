Regele Charles al III-lea a reacționat într-un mod neobișnuit, dar foarte elegant, la acuzațiile făcute de Charles Spencer, fratele Prințesei Diana, în noua sa carte de memorii.

Spencer susține că, la scurt timp după moartea Dianei, în 1997, actualul monarh i-ar fi spus că lumea o va uita „destul de curând”. Buckingham Palace a răspuns printr-o declarație rară, sugerând că durerea provocată de pierderea unei persoane apropiate poate afecta memoria și judecata.

Afirmația apare în volumul „Swan Song: Diana, My Sister”, semnat de Charles Spencer, al 9-lea conte Spencer și fratele mai mic al Dianei. Cartea urmează să fie publicată pe 22 septembrie, iar fragmente din aceasta au început să fie publicate înaintea lansării.

Potrivit lui Spencer, disputa dintre el și Charles a avut loc în contextul pregătirilor pentru funeraliile Dianei. Fratele acesteia se opunea ideii ca prinții William și Harry, care aveau atunci 15, respectiv 12 ani, să meargă în urma sicriului mamei lor în timpul procesiunii funerare.

Spencer povestește că discuția telefonică dintre cei doi a devenit tensionată. În relatarea sa, Charles ar fi continuat să vorbească furios, înainte de a-i spune: „Fiți sigur, o vom uita destul de curând”. Spencer afirmă că a fost șocat de această replică și a încheiat conversația.

Buckingham Palace a oferit o declarație neobișnuită ca reacție la aceste afirmații. „Deși, în principiu, nu comentăm cărțile, Majestatea Sa este conștient că durerea provocată de pierderea unui frate sau a unei persoane apropiate poate afecta rațiunea, judecata și memoria în moduri pe care ceilalți nu le pot recunoaște, chiar și după mulți ani”, a transmis un purtător de cuvânt al Palatului.

Charles Spencer a vorbit și în trecut despre opoziția sa față de decizia ca William și Harry să participe la procesiunea funerară. În 2017, el descria pentru BBC momentul drept extrem de dureros și spunea că încă avea coșmaruri legate de acea experiență.

Prințesa Diana a murit la 31 august 1997, la vârsta de 36 de ani, în urma unui accident rutier produs la Paris. La acel moment, ea și Charles erau divorțați de aproximativ un an. Cei doi se căsătoriseră în 1981, iar separarea fusese anunțată în 1992.

Memoriile lui Charles Spencer, „Swan Song: Diana, My Sister”, vor fi lansate pe 22 septembrie și promit o perspectivă personală asupra vieții Dianei și a evenimentelor care au urmat morții sale.