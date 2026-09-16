Câteva exemplare ale noii cărți scrise de Charles Spencer, fratele regretatei Prințese Diana, au fost furate dintr-un camion în Olanda, cu doar câteva zile înainte de publicarea oficială. Incidentul este anchetat de poliția olandeză, iar furtul este considerat „foarte suspect” de o sursă din industria editorială, scrie People.

Cartea, intitulată Swan Song: Diana, My Sister, urmează să fie lansată pe 22 septembrie și reprezintă prima ocazie în care Charles Spencer, în vârstă de 62 de ani, vorbește pe larg și în mod deschis despre sora sa.

Potrivit informațiilor publicate de Daily Mail, camionul transporta exemplarele cărții către un depozit din Olanda, de unde urmau să fie distribuite. Șoferul a oprit peste noapte pentru a se odihni, iar în dimineața următoare a descoperit că vehiculul fusese spart. Hoții au luat însă doar patru exemplare ale cărții, deși în camion se aflau și alte volume.

Poliția din Olanda investighează incidentul.

O sursă din industria editorială a declarat pentru Daily Mail că furtul este neobișnuit, în condițiile în care editura ar fi luat măsuri stricte pentru a preveni apariția unor informații din carte înainte de lansare.

„Nimic de acest fel nu s-a mai întâmplat până acum. Aceasta este probabil cea mai importantă carte a anului, iar măsurile de securitate au fost extrem de stricte”, a afirmat sursa, potrivit publicației britanice.

Charles Spencer a anunțat cartea luna trecută, explicând că a decis să o scrie după ce a primit numeroase solicitări pentru interviuri despre Diana, în contextul apropierii împlinirii a 30 de ani de la moartea acesteia, în 1997.

Autorul spune că își dorește să prezinte povestea Dianei din perspectiva fratelui său și să ofere propriile amintiri despre ea. Spencer a descris volumul drept cea mai personală dintre cele zece cărți pe care le-a scris în ultimele trei decenii.

Pe 11 septembrie, el a prezentat pe rețelele sociale primul exemplar fizic al cărții și a spus că volumul reprezintă, în esență, un omagiu adus surorii sale.

„La bază, aceasta este simpla mărturie de iubire a unui frate pentru o soră extraordinară”, a transmis Spencer.

Cartea va fi publicată în Statele Unite de Penguin Press și va fi tradusă în 12 limbi.