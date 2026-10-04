Fratele prințesei Diana, Earl Spencer, a vorbit despre influența pe care Familia Regală britanică ar continua să o exercite asupra presei din Regatul Unit. Acesta susține că membrii monarhiei dețin „o putere foarte serioasă” și că anumite publicații ar fi folosite pentru a-i sancționa pe cei care depășesc limitele considerate acceptabile de Casa Regală, potrivit Express.

Charles Spencer a făcut aceste declarații într-un interviu acordat revistei Marie Claire, în timpul promovării noii sale cărți, Swan Song: Diana, My Sister, în care rememorează momente din viața surorii sale și evenimentele care au urmat morții acesteia, în 1997.

Charles Spencer afirmă că a observat diferențe semnificative între modul în care cartea sa a fost primită în Statele Unite și reacțiile din Regatul Unit. În opinia sa, această diferență ar putea fi explicată, în parte, prin influența pe care Familia Regală o exercită asupra presei britanice.

„Cred că este surprinzător pentru oameni să afle cât de puternică este, în termeni reali, Familia Regală și în prezent”, a declarat cel de-al nouălea conte Spencer.

Acesta a recunoscut că monarhia beneficiază de o imagine publică asociată cu „fastul și costumele fermecătoare și faptul că au palate”, însă consideră că influența sa depășește cu mult aceste aspecte.

„O putere foarte serioasă”, a spus Spencer, referindu-se la autoritatea pe care Familia Regală ar continua să o dețină.

El a făcut și acuzații privind relația dintre monarhie și anumite segmente ale presei britanice, susținând că acestea ar putea fi mobilizate împotriva persoanelor care încalcă normele considerate acceptabile de Casa Regală.

„Când cineva depășește ceea ce Familia Regală ar considera norme acceptabile, ei mobilizează anumite segmente ale presei britanice pentru a se răzbuna în numele lor”, a afirmat acesta, adăugând că a „simțit cu siguranță” un astfel de tratament.

Volumul Swan Song: Diana, My Sister a atras atenția prin amintirile lui Charles Spencer despre conversațiile și evenimentele care au urmat morții prințesei Diana.

În carte, acesta relatează o discuție tensionată cu regele Charles, care la acea vreme era prinț de Wales, purtată la scurt timp după moartea Dianei, în 1997.

Potrivit relatării sale, prințul Charles ar fi părut „amețit” și i-ar fi spus că Diana va fi uitată „destul de curând”.

Cartea include și o altă afirmație atribuită prințesei Diana. Spencer susține că sora sa i-ar fi mărturisit, la un moment dat, că era de părere că prințul Charles era „îndrăgostit de valetul său”.

Dezvăluirile au determinat o intervenție neobișnuită din partea Palatului Buckingham, după apariția unor fragmente din carte. Un purtător de cuvânt al regelui a transmis că, deși Casa Regală nu comentează cărțile din principiu, suveranul consideră că durerea provocată de pierderea unei persoane apropiate poate afecta judecata și memoria, chiar și după mulți ani.

„Deși, în principiu, nu comentăm cărțile, Majestatea Sa este conștientă că durerea provocată de pierderea unui frate poate afecta rațiunea, influența judecata și colora amintirile în moduri pe care ceilalți nu le recunosc, chiar și la mulți ani după o astfel de pierdere.”

În ciuda criticilor venite din partea unor comentatori ai Casei Regale, Earl Spencer își menține afirmațiile și susține că relatările sale reflectă propria perspectivă asupra evenimentelor.

Charles Spencer a comparat criticile primite după apariția noii sale cărți cu cele cu care s-a confruntat în urma discursului susținut la funeraliile prințesei Diana.

„În urmă cu 29 de ani, când am ținut discursul de la funeraliile Dianei, am fost atacat dur de presa britanică, care nu voia să spun lucruri despre ea în fața întregii lumi”, a declarat acesta.

La funeraliile surorii sale, Spencer a criticat dur paparazzii și presa tabloidă, descriind-o pe Diana drept „cea mai vânată persoană a epocii moderne”.

În timpul turneului de promovare a cărții în Statele Unite, acesta a observat o primire mai favorabilă a volumului, în special după lansarea acestuia.

„Consider că americanii au o perspectivă mai largă asupra lumii și a Familiei Regale decât britanicii”, a afirmat Spencer.

El a adăugat că admiratorii monarhiei din Statele Unite au avut „o viziune mult mai echilibrată” atât asupra cărții, cât și asupra intențiilor sale.