Politica

Întâlnire la nivel înalt: Luca Niculescu, primit de Majestatea Sa Margareta și Principele Radu. Rolul Casei Regale în dezvoltarea României

Întâlnire la nivel înalt: Luca Niculescu, primit de Majestatea Sa Margareta și Principele Radu. Rolul Casei Regale în dezvoltarea Românieisursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Prim-ministrul Luca Niculescu a fost prezent, vineri, la un eveniment oficial găzduit de Familia Regală a României. Șeful Guvernului a luat parte la dejunul oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, alături de Alteța Sa Regală Principele Radu, prilej cu care a subliniat importanța istorică și contemporană a Coroanei pentru parcursul țării noastre.

Întâlnire la nivel înalt: Luca Niculescu, primit de Majestatea Sa Margareta și Principele Radu. Rolul Casei Regale în dezvoltarea României

În urma întrevederii, premierul a transmis un mesaj public pe rețelele de socializare, în care a evidențiat legătura strânsă dintre instituția regală și evoluția statului român modern. Șeful Executivului a punctat faptul că principiile promovate de-a lungul timpului de Familia Regală continuă să reprezinte un fundament solid pentru democrația actuală.

"Am avut astăzi onoarea şi bucuria de a participa la dejunul oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, şi de Alteţa Sa Regală Principele Radu, cărora le mulţumesc pentru calda primire. Casa Regală a avut o contribuţie esenţială la modernizarea şi dezvoltarea României, iar devotamentul faţă de ţară şi respectul pentru valorile democratice rămân repere importante pentru societatea noastră", arată premierul într-o postare pe Facebook.

sursa: Facebook

Omagiu adus Regelui Mihai și orientării occidentale a țării

Totodată, Luca Niculescu a ținut să evoce figura ultimului suveran al României, subliniind moștenirea lăsată de acesta în perioadele de criză majoră prin care a trecut națiunea și eforturile constante de ancorare a țării în spațiul euro-atlantic.

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"Păstrăm o profundă recunoştinţă faţă de memoria Regelui Mihai, care a apărat, inclusiv în cele mai dificile momente ale istoriei, idealurile de libertate şi apartenenţa României la lumea occidentală", mai spune Luca Niculescu.

Valorile naționale, fundament pentru viitor

În încheierea declarației sale, prim-ministrul a pus accentul pe nevoia de coeziune socială și pe asumarea trecutului ca motor al progresului. Premierul apreciază că "respectul pentru istorie şi pentru valorile care definesc naţiunea română ne uneşte şi ne ghidează în construirea viitorului României".

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