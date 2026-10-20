Noul Executiv condus de Luca Niculescu a depus marți seară jurământul de învestitură în cadrul unei ceremonii oficiale organizate la Palatul Cotroceni. În discursul său de inaugurare, șeful Guvernului a subliniat că noul Cabinet este pregătit să facă față provocărilor curente și că este orientat ferm către valorile europene și transatlantice.

Formarea noului Cabinet a venit după o perioadă intensă de negocieri politice și consultări cu mai multe formațiuni. Premierul a adus în prim-plan sprijinul primit și a reamintit cadrul stabilit pentru structura actualei guvernări.

”Îmi amintesc că exact în aceeaşi sală, în urmă cu două săptămâni şi o zi, mi-aţi încredinţat acea sarcină foarte onorantă şi care m-a învăţat cu multă responsabilitate şi cu câteva nopţi nedormite de a încerca să formez un guvern. Aţi fost foarte generos şi mi-aţi dat un spaţiu larg, putea să fie un guvern tehnocrat, un guvern politic, dar aţi fixat o limită, acest guvern trebuia să fie unul, cum aţi spus dumneavoastră, pro-occidental, să fie ancorat în Europa şi în relaţia noastră solidă transatlantică”, a declarat premierul în discurs.

Cabinetul este creat ca un executiv mixt, aducând laolaltă oameni politici și reprezentanți din afara sferei de partid directe, provenind din domenii precum mediul academic sau societatea civilă. Premierul a recunoscut efortul și asumpția fiecărui membru al echipei de a intra în spațiul public.

”Rezultatul îl aveţi în faţa dumneavoastră, este un guvern mixt, reprezentat de Partidul Social-Democrat, căruia vreau să-i mulţumesc pentru că şi-a asumat responsabilitatea de a intra la guvernare într-o perioadă care, într-adevăr, nu este simplă şi, de asemenea, colegi din societatea civilă, unii din mediul academic, din mediul profesoral, cărora poate le-a fost şi mai greu să facem acest pas, pentru că, aşa cum spuneţi, este câteodată mai confortabil să fii în lumea pe care o cunoşti şi, câteodată, când ajungi în acest spaţiu în care eşti extrem de mediatizat şi în care totul este pus aşa, sub o lupă enormă, viaţa personală poate devenir foarte complicate”, a mai spus Niculescu.

În ciuda contextului dificil menționat, noul prim-ministru s-a arătat optimist cu privire la rezultatele pe care le poate obține noul Executiv. El a oferit drept exemplu proiecte majore de țară în care consensul politic a adus rezultate palpabile.

”Sunt convins că toţi cei de aici suntem animaţi de dorinţa de a face bine, de dorinţa de a arăta că România poate, pentru că am văzut că atunci când o doreşte cu adevărat, România poate să reuşească ceea ce doreşte”, a menţionat premierul României, el arătând că exemplul aderării la OCDE este unul dintre ele, când toate forţele politice şi-au pus eforturile în comun.

” Cum ziceam, nu va fi o perioadă simplă, dar o privesc cu încredere, cu speranţă”, a mai afirmat Luca Niculescu.

La finalul intervenției sale, premierul a ținut să mulțumească forțelor politice care vor asigura sprijinul necesar în Parlament, precum și celor care au contribuit anterior la procesul de construcție guvernamentală.

”Vreau să mulţumesc şi partidelor care, deşi nu au intrat la guvernare, au decis să susţină acest guvern în Parlament, pentru că astfel a fost, cu siguranţă, mult mai complicat, să le mulţumesc şi colegilor care au încercat înaintea mea, Eugen Tomac, Adrian Veştea şi Siegfried Mureşan, din experienţele lor am învăţat şi vă asigur că vom face tot ce este mai bine pentru România, pentru că această ţară să îşi arate adevăratul potential”, a spus el în finalul discursului.