Parlamentul a acordat marți votul de încredere pentru noul Executiv condus de Luca Niculescu. Noul cabinet a trecut de votul plenului reunit cu un sprijin consistent, înregistrând 280 de voturi pentru și 58 de voturi împotrivă. Imediat după finalizarea procedurii parlamentare, social-democrații au transmis că intrarea la guvernare vine cu priorități clare axate pe protecția socială și susținerea mediului de afaceri.

Reprezentanții PSD susțin că intrarea în noul cabinet marchează un moment decisiv pentru stabilitatea țării. Printre prioritățile asumate de echipa de miniștri social-democrați se numără măsuri cu impact direct asupra populației, cum ar fi indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani. De asemenea, echipa PSD își propune deblocarea plăților către mediul privat și lansarea unor programe de relansare economică.

"România are nevoie de o schimbare de direcţie. Guvernul a fost învestit cu 280 de voturi. Indexarea pensiilor, eliminarea CASS pentru mame şi veterani, plata facturilor statului către firme în maximum 90 de zile şi relansarea economică sunt câteva dintre angajamentele asumate de miniştrii PSD în acest Executiv", a transmis, marţi, PSD, după votul de învestitură.

Social-democraţii au completat că "România are nevoie de stabilitate, de măsuri concrete şi de decizii care să îmbunătăţească viaţa oamenilor".

Noul Executiv reunește o formulă politică și tehnocrată. PSD deține 12 portofolii de miniștri în echipa guvernamentală, în timp ce șase funcții de conducere din ministere sunt ocupate de specialiști independenți din punct de vedere politic. Ceremoniile oficiale de preluare a mandatelor încep în cursul serii de marți, când miniștrii vor fi prezenți la Palatul Cotroceni pentru depunerea jurământului de credință, eveniment programat pentru ora 19:00.

Noul șef al Executivului a subliniat necesitatea adoptării rapide a primelor măsuri administrative și economice. "Ne punem imediat pe treabă, chiar din această seară vom organiza prima şedinţă de guvern, România nu mai poate aştepta", a anunţat premierul Luca Niculescu, după votul Parlamentului.