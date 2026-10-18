Indemnizația pentru tineri în 2026. Cine poate primi 3.170 de lei lunar

Indemnizația pentru tineri este un ajutor financiar acordat de stat persoanelor care au beneficiat de protecție specială și care îndeplinesc cerințele stabilite prin lege. Măsura are rolul de a sprijini trecerea acestora către o viață independentă, după ieșirea din sistemul de protecție.

Dreptul este reglementat prin articolul 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Ajutorul nu se acordă automat tuturor persoanelor cu vârste de până la 26 de ani, ci numai celor care se încadrează în categoria prevăzută de legislație.

Pentru a primi sprijinul financiar, solicitanții trebuie să fi beneficiat anterior de o măsură de protecție specială și să demonstreze că urmează o formă de învățământ recunoscută de lege sau că au un loc de muncă.

Cele două condiții privind studiile și angajarea nu trebuie îndeplinite simultan. Este suficient ca persoana să fie înscrisă la o formă de învățământ eligibilă sau să lucreze, dacă respectă și celelalte prevederi legale. Articolul 129 alineatul (4²) din Legea nr. 272/2004 stabilește:

„Tinerii care au beneficiat de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile legii și care fac dovada că urmează o formă de învățământ prevăzută de lege sau au un loc de muncă pot opta pentru continuarea măsurii de protecție specială ori pentru primirea unei indemnizații lunare în valoare de 4,8 ISR până la împlinirea vârstei de 26 de ani. Opțiunea poate fi exprimată o singură dată, indiferent de momentul ieșirii din sistemul de protecție socială.”

Plata indemnizației se realizează prin agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv prin agenția din municipiul București. Fondurile provin din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

Tinerii care solicită indemnizația în baza continuării studiilor trebuie să urmeze o formă de învățământ prevăzută de legislația în vigoare. Pentru învățământul preuniversitar, articolul 17 alineatul (1) din Legea nr. 198/2023 reglementează cursurile de zi, serale și cu frecvență redusă.

În cazul învățământului superior, articolul 32 alineatul (1) din Legea nr. 199/2023 prevede studiile cu frecvență, cu frecvență redusă și la distanță, în condițiile stabilite pentru fiecare program.

Solicitantul trebuie să prezinte documentele care confirmă participarea la forma de învățământ respectivă. Persoanele care nu urmează studii pot solicita sprijinul dacă fac dovada existenței unui loc de muncă.

Legislația permite persoanelor care au beneficiat de protecție specială și au dobândit capacitate deplină de exercițiu să opteze pentru continuarea măsurii sau pentru acordarea indemnizației lunare.

Alegerea se face în scris și poate fi exprimată o singură dată.

Înainte ca solicitantul să ia această decizie, reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) trebuie să îi ofere informații și consiliere. Tânărul trebuie să cunoască efectele ieșirii din sistemul de protecție, precum și drepturile și obligațiile care îi revin ulterior.

Indemnizația reprezintă astfel una dintre variantele de sprijin disponibile persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Valoarea sprijinului financiar se calculează folosind indicatorul social de referință (ISR), la care se aplică un coeficient stabilit prin lege. Potrivit articolului 129 alineatul (4²) din Legea nr. 272/2004, indemnizația lunară reprezintă de 4,8 ori valoarea ISR.

Pentru 2026, indicatorul utilizat în calcul este de 660 de lei. Aplicarea formulei de calcul duce la următorul rezultat: 660 lei × 4,8 = 3.168 lei.

După rotunjire, suma comunicată pentru beneficiari este de 3.170 de lei lunar, potrivit informațiilor atribuite ANPIS Dolj. Acest ajutor financiar poate fi acordat până la împlinirea vârstei de 26 de ani, atât timp cât beneficiarul respectă condițiile privind studiile sau angajarea.

Acordarea indemnizației presupune nu doar depunerea cererii inițiale, ci și prezentarea periodică a unor documente justificative. Persoanele care primesc banii pentru că sunt angajate trebuie să transmită o adeverință de la angajator o dată la trei luni.

În cazul celor care își continuă studiile, adeverința eliberată de unitatea de învățământ trebuie prezentată la fiecare șase luni.

Aceste termene sunt prevăzute la articolul 17⁴ din procedura de acordare și plată a indemnizației și se calculează începând cu data stabilirii dreptului. Documentele sunt necesare pentru confirmarea faptului că beneficiarul continuă să îndeplinească cerințele legale.

Nedepunerea la termen a adeverinței de angajare sau de studii duce la suspendarea plății indemnizației. Suspendarea intervine începând cu luna următoare celei în care documentul justificativ trebuia transmis.

Plata poate fi reluată după prezentarea actelor necesare, cu respectarea termenelor și condițiilor prevăzute de procedură.

Dreptul la indemnizația lunară încetează la împlinirea vârstei de 26 de ani. Prin urmare, persoanele care beneficiază de acest sprijin trebuie să respecte atât cerințele inițiale de eligibilitate, cât și obligația de a demonstra periodic continuarea studiilor sau existența unui loc de muncă.