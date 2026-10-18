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Greșelile care te fac să iei salariu mai mic decât ai putea

Greșelile care te fac să iei salariu mai mic decât ai puteaInterviu angajare. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Când cauți un job nou, discuția despre salariu este una dintre cele mai delicate etape. Mulți candidați pierd sute sau mii de lei pe lună nu din cauza lipsei de experiență, ci din cauza unor greșeli frecvente pe care le fac în timpul procesului de angajare, potrivit glassdoor.com.

Ai ceva anume de făcut înainte să vorbești despre salariu

Una dintre cele mai răspândite greșeli este lipsa documentării. Candidații ajung la interviu fără să știe cât se plătește pe piață pentru poziția respectivă, la nivelul lor de experiență. Rezultatul este fie o cerere prea mică, care îi subevaluează, fie una nerealistă, care îi scoate din discuție.

La fel de frecventă este tendința de a spune așteptările salariale prea devreme. Mulți oferă un număr încă din primul telefon sau din formularul de aplicare. Puterea de negociere este maximă abia după ce ai primit o ofertă scrisă, nu la începutul procesului.

O altă greșeală clasică este dezvăluirea salariului actual sau anterior. Odată ce angajatorul cunoaște această sumă, tinde să ancoreze oferta în jurul ei. Specialiștii recomandă redirecționarea discuției către valoarea pe care o aduci și către intervalul de piață relevant.

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Acceptarea ofertei de salariu pe loc, o greșeală

Mulți candidați acceptă prima ofertă pe loc, din teamă că vor pierde jobul. În realitate, angajatorii se așteaptă aproape întotdeauna la o negociere. Un răspuns imediat semnalează adesea că ai fi acceptat și mai puțin. Este recomandat să ceri măcar 24 de ore pentru a analiza oferta.

O greșeală subtilă, dar costisitoare, este concentrarea exclusivă pe salariul de bază. Beneficiile – bonusuri, tichete de masă, zile libere extra, abonament medical, buget de training sau program flexibil – pot valora mai mult decât o creștere mică a salariului lunar. Negocierea pachetului total este adesea mai eficientă.

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Salarii. Sursa Foto: Pixabay

Argumentarea cererii prin nevoi personale (rate, chirie, cheltuieli) este, de asemenea, greșită. Angajatorul nu plătește pentru problemele tale, ci pentru valoarea pe care o aduci. Argumentele solide sunt rezultatele măsurabile, experiența relevantă și competențele care fac diferența.

De ce se subevaluează mulți candidați

În final, mulți se subevaluează din teamă sau din lipsă de încredere, mai ales după o perioadă de șomaj. Alții nu pregătesc deloc discuția și ajung să se scuze sau să folosească formulări vagi. Negocierea se pregătește ca un interviu: cu date, cu un interval clar și cu argumente concrete.

Evitarea acestor greșeli nu garantează automat un salariu mai mare, dar crește semnificativ șansele de a obține o ofertă corectă, care să reflecte valoarea reală pe care o aduci.

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