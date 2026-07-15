Economie

Unde te poți muta în 2026 ca să câștigi mai bine. Topul salariilor pe județe arată decalaje mari

Comentează știrea
Unde te poți muta în 2026 ca să câștigi mai bine. Topul salariilor pe județe arată decalaje mariBani. Sursa foto: Arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Topul salariilor. Diferențele salariale dintre județele României rămân foarte mari și în 2026, conform celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Bucureștiul continuă să domine detașat, în timp ce județele din sud și est se situează mult sub media națională.

Salariul mediu net la nivel național a ajuns la 5.843 lei în aprilie 2026, în creștere cu 3,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, ritmul de creștere nu este deloc uniform pe teritoriul țării.

Topul salariilor pe județe

Cum era de așteptat, județele cu reședința în orașe mari din Transilvania, dar și zona de lângă Capitală, au cele mai mari venituri salariale medii.

  • București – peste 7.600 lei net (cu aproape 1.800 lei peste media națională)
  • Timiș și Cluj – peste 6.700 lei net
  • Sibiu – peste 6.400 lei net
  • Ilfov6.052 lei net
  • Argeș5.508 lei net
  • Brașov5.461 lei net

La polul opus se află județele Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșani și Teleorman, unde salariul mediu net abia depășește 4.100 lei lunar. Diferența față de Capitală ajunge astfel la aproximativ 3.500 lei pe lună.

Unde merită să te muți în 2026

Cea mai mare surpriză a anului vine din partea județului Sibiu, singurul din țară care a înregistrat o creștere salarială de peste 10% față de aprilie 2025 – aproape triplu față de media națională.

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Sursă foto: Facebook

După Sibiu, creșterile notabile au fost înregistrate în:

  • Galați – 7,6%
  • Timiș – 6,7%
  • Mehedinți – 6,5%
  • Ilfov – 6,3%

Economiștii explică aceste creșteri prin atragerea de investiții importante în industrie, logistică și servicii tehnologice. Companiile sunt nevoite să ofere salarii mai atractive pentru a atrage și a păstra forța de muncă calificată.

Dacă vrei să câștigi mai bine, mutarea în București, Cluj, Timiș, Sibiu, Brașov sau Ilfov rămâne cea mai rentabilă opțiune în 2026. Diferențele salariale mari continuă să alimenteze migrația internă spre polii economici dezvoltați, fenomen care, potrivit specialiștilor, se va menține și în anii următori.

Stiri calde

14:52 - Zeci de percheziții DNA în țară. Mai multe firme de colectare a deșeurilor metalice, suspectate de evaziune fiscală

14:42 - România, pas important pentru organizarea finalei din Liga Europa la București

14:33 - Electric Castle își deschide porțile. Program cu peste 200 de artiști și noi facilități pentru public

14:21 - Două zile până la deschiderea noii săli de gimnastică „Nadia Comăneci”. Cum arată

14:14 - Cătălin Predoiu, de Ziua MAI: România este una dintre cele mai sigure țări din UE

14:10 - Turismul în Deltă, pescuit în ape tulburi

HAI România!

Turismul în Deltă, pescuit în ape tulburi

Turismul în Deltă, pescuit în ape tulburi

Turcescu, Hoandră, Ghilezan, pe contraatac

Turcescu, Hoandră, Ghilezan, pe contraatac

Amintirile unui fost ofițer de Securitate - SRI: Galeria figurilor de piatra

Amintirile unui fost ofițer de Securitate - SRI: Galeria figurilor de piatra

Proiecte speciale