Topul salariilor. Diferențele salariale dintre județele României rămân foarte mari și în 2026, conform celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Bucureștiul continuă să domine detașat, în timp ce județele din sud și est se situează mult sub media națională.

Salariul mediu net la nivel național a ajuns la 5.843 lei în aprilie 2026, în creștere cu 3,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, ritmul de creștere nu este deloc uniform pe teritoriul țării.

Cum era de așteptat, județele cu reședința în orașe mari din Transilvania, dar și zona de lângă Capitală, au cele mai mari venituri salariale medii.

București – peste 7.600 lei net (cu aproape 1.800 lei peste media națională)

– peste net (cu aproape 1.800 lei peste media națională) Timiș și Cluj – peste 6.700 lei net

și – peste net Sibiu – peste 6.400 lei net

– peste net Ilfov – 6.052 lei net

– net Argeș – 5.508 lei net

– net Brașov – 5.461 lei net

La polul opus se află județele Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșani și Teleorman, unde salariul mediu net abia depășește 4.100 lei lunar. Diferența față de Capitală ajunge astfel la aproximativ 3.500 lei pe lună.

Cea mai mare surpriză a anului vine din partea județului Sibiu, singurul din țară care a înregistrat o creștere salarială de peste 10% față de aprilie 2025 – aproape triplu față de media națională.

După Sibiu, creșterile notabile au fost înregistrate în:

Galați – 7,6%

– 7,6% Timiș – 6,7%

– 6,7% Mehedinți – 6,5%

– 6,5% Ilfov – 6,3%

Economiștii explică aceste creșteri prin atragerea de investiții importante în industrie, logistică și servicii tehnologice. Companiile sunt nevoite să ofere salarii mai atractive pentru a atrage și a păstra forța de muncă calificată.

Dacă vrei să câștigi mai bine, mutarea în București, Cluj, Timiș, Sibiu, Brașov sau Ilfov rămâne cea mai rentabilă opțiune în 2026. Diferențele salariale mari continuă să alimenteze migrația internă spre polii economici dezvoltați, fenomen care, potrivit specialiștilor, se va menține și în anii următori.