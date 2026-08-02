Prezența tot mai frecventă a dronelor în spațiul aerian al României ridică semne de întrebare cu privire la intenția din spatele acestor survoluri. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că limita dintre un accident și o provocare este extrem de fină, subliniind că nicio aeronavă fără pilot nu ar trebui să treacă granițele naționale.

Oficialul român a subliniat că țara noastră reacționează ferm pentru protejarea teritoriului, însă astfel de pătrunderi ilegale repetate pun o presiune inutilă pe resursele naționale de apărare.

Analiza fiecărui incident în parte necesită o evaluare complexă din partea instituțiilor de securitate din România. Identificarea naturii acestor zboruri nu depinde doar de încărcătura găsită la bordul dronelor, ci de un ansamblu de date de intelligence.

„E fină diferenţa şi nu-i suficient să ne uităm la ce conţine drona şi la faptul că e din Rusia şi că are explozibil, ci trebuie coroborat cu mai multe date. Specialişti de la Serviciul Român de Informaţii, de la Direcţia de Informaţii a Armatei, de la parchet, fac astfel de analize”, a declarat Radu Miruţă la Euronews.

Ministrul interimar a reiterat faptul că responsabilitatea pentru traiectoria acestor aparate de zbor aparține exclusiv celor care le lansează, indiferent de partea din care provin.

„Este responsabilitate absolută din partea ţării în care se produce o dronă unde ajunge această dronă”, a adăugat ministrul, punctând că nici dronele rusești, nici cele ucrainene nu au ce căuta în spațiul aerian sau în apele teritoriale românești.

Explicațiile ministrului au vizat și modul în care aviația militară română poate interveni în timpul misiunilor de interceptare. Există reguli stricte la nivelul alianței nord-atlantice care împiedică urmărirea aparatelor de zbor dincolo de granițele naționale.

„Există nişte limite ale avioanelor de vânătoare legale pe care trebuie să le respectăm şi anume că nu poţi să intri în spaţiu aerian cu un avion echipat de luptă în afara ţării tale, cum este Ucraina. Nu pentru că nu vrea România, nu pentru că trebuie să modifice ceva România în legislaţie, ci pentru că este o decizie la nivel NATO. S-ar considera că România-NATO este implicat direct în război”.

Referindu-se la ultimul incident în care o dronă a fost detectată în spațiul aerian național și ulterior doborâtă de armata ucraineană după trecerea frontierei, ministrul a descris complexitatea operațiunilor.

„Această dronă a trecut, a fost cu prezenţă intermitentă pe radarele noastre, a trecut imediat graniţa în Ucraina, la un moment dat a fost dată jos de cei din Ucraina şi de la înălţimea aia înţeleg că o bucată de dronă a căzut şi pe teritoriul naţional la câteva sute de metri de graniţa noastră, pentru că asta este lupta fină pe care o duc militarii noştri. Să reuşeşti să dai cu drona jos, având spaţiu aerian naţional ca teren în care poţi să te mişti”, a precizat Miruță.

România continuă să își exercite dreptul la apărare, dar ministrul Apărării atrage atenția că statutul de țară aflată în pace trebuie respectat de toate părțile implicate în conflictul regional.

„România nu este o ţară aflată în război. România reacţionează cu Armata Română astăzi în contextul unui timp de pace. Trebuie să existe o înţelegere din partea Federaţiei Ruse şi un protest diplomatic din partea României că astfel de lucruri nu sunt admisibile. Dar de unde până unde trebuie să-mi consum eu resursele Armatei Române să dau jos cu nişte drone care intră ilegal la mine în ţară într-un mod repetat. Nu le mai trimite de acolo.

A venit, am pus-o jos. A venit alta sâmbătă, am pus o jos şi sâmbătă. A venit alta duminică, am dărâmat-o şi pe cea de duminică. Dar de ce vin? România nu este o ţară aflată în război. Sigur, ne apărăm. Demonstrăm că dăm cu ele jos, demonstrăm că luăm decizia asta fără a clipi din ochi”, a concluzionat oficialul.

Avertismentele ministrului vin pe fondul unui nou incident de securitate înregistrat în zona de nord a județului Tulcea, unde populația a primit mesaje RO-Alert privind pericolul căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Aparatul de zbor neidentificat a evoluat aproximativ 20 de minute deasupra apelor teritoriale și de-a lungul brațului Sulina. După ce a părăsit spațiul aerian românesc, drona a fost doborâtă de apărarea ucraineană, iar bucăți din aceasta au fost localizate pe teritoriul României, în apropierea localității Periprava, la aproximativ un kilometru de frontieră.