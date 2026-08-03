Bătălie legală uriașă la Bruxelles. Polonia a făcut apel împotriva gigantului Pfizer pentru dozele nelivrate
- Nicolae Comănescu
- 3 august 2026, 23:41
Polonia a făcut apel, luni, împotriva hotărârii Tribunalului de primă instanţă din Bruxelles care îi impunea să preia aproximativ 64 de milioane de doze de vaccin Covid-19 nedorite şi să plătească companiei Pfizer circa 1,3 miliarde de euro. În plus, autoritățile de la Varşovia au solicitat judecătorilor să suspende executarea provizorie a hotărârii pe durata desfășurării procesului în apel, conform publicației POLITICO.
Bătălie legală uriașă la Bruxelles. Polonia a făcut apel împotriva gigantului Pfizer pentru dozele nelivrate
Ministerul polonez al Sănătăţii a reacționat ferm după pronunțarea primei decizii și a transmis poziția oficială a statului prin intermediul unui comunicat.
„Decizia tribunalului de primă instanţă nu ţine seama de toate circumstanţele de fapt şi de drept relevante ale cauzei”, a declarat Ministerul polonez al Sănătăţii într-un comunicat.
Reprezentanții instituției au adăugat că Polonia va recurge la „toate mijloacele legale de apărare”, dar a refuzat să-şi dezvăluie argumentele sau probele, invocând necesitatea de a proteja interesele statului.
Contractul din pandemie care a declanșat litigiul
Hotărârea împotriva căreia Polonia a formulat recurs se referă la un acord din 2021 pe care Comisia Europeană l-a negociat cu Pfizer în numele ţărilor UE. Polonia a încetat să mai accepte livrările de vaccinuri în 2022, invocând prăbuşirea cererii şi impactul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
Pfizer a dat în judecată Polonia şi România în anul următor. În aprilie 2026, o instanţă din Bruxelles a hotărât că Varşovia este obligată să respecte contractul şi i-a impus să plătească aproximativ 1,3 miliarde de euro, plus dobânzi şi cheltuieli de judecată, pentru dozele nelivrate.
Poziția gigantului farmaceutic Pfizer
De cealaltă parte, producătorul de medicamente consideră că prima decizie a instanței belgiene este una corectă și justificată din punct de vedere juridic.
Pfizer a susţinut hotărârea belgiană, despre care a declarat pentru POLITICO că reflectă „importanţa obligaţiilor contractuale care au stat la baza unui răspuns european de succes la pandemie, construit pe principiul solidarităţii între statele membre”.
Compania a afirmat că ia „măsuri adecvate” pentru a asigura respectarea obligaţiilor prin „mecanisme juridice de executare stabilite”, adăugând că aceste eforturi au urmat după „ani de discuţii şi o flexibilitate semnificativă pentru a ţine seama de circumstanţele statelor membre”.