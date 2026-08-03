Polonia a făcut apel, luni, împotriva hotărârii Tribunalului de primă instanţă din Bruxelles care îi impunea să preia aproximativ 64 de milioane de doze de vaccin Covid-19 nedorite şi să plătească companiei Pfizer circa 1,3 miliarde de euro. În plus, autoritățile de la Varşovia au solicitat judecătorilor să suspende executarea provizorie a hotărârii pe durata desfășurării procesului în apel, conform publicației POLITICO.

Ministerul polonez al Sănătăţii a reacționat ferm după pronunțarea primei decizii și a transmis poziția oficială a statului prin intermediul unui comunicat.

„Decizia tribunalului de primă instanţă nu ţine seama de toate circumstanţele de fapt şi de drept relevante ale cauzei”, a declarat Ministerul polonez al Sănătăţii într-un comunicat.

Reprezentanții instituției au adăugat că Polonia va recurge la „toate mijloacele legale de apărare”, dar a refuzat să-şi dezvăluie argumentele sau probele, invocând necesitatea de a proteja interesele statului.

Hotărârea împotriva căreia Polonia a formulat recurs se referă la un acord din 2021 pe care Comisia Europeană l-a negociat cu Pfizer în numele ţărilor UE. Polonia a încetat să mai accepte livrările de vaccinuri în 2022, invocând prăbuşirea cererii şi impactul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Pfizer a dat în judecată Polonia şi România în anul următor. În aprilie 2026, o instanţă din Bruxelles a hotărât că Varşovia este obligată să respecte contractul şi i-a impus să plătească aproximativ 1,3 miliarde de euro, plus dobânzi şi cheltuieli de judecată, pentru dozele nelivrate.

De cealaltă parte, producătorul de medicamente consideră că prima decizie a instanței belgiene este una corectă și justificată din punct de vedere juridic.

Pfizer a susţinut hotărârea belgiană, despre care a declarat pentru POLITICO că reflectă „importanţa obligaţiilor contractuale care au stat la baza unui răspuns european de succes la pandemie, construit pe principiul solidarităţii între statele membre”.

Compania a afirmat că ia „măsuri adecvate” pentru a asigura respectarea obligaţiilor prin „mecanisme juridice de executare stabilite”, adăugând că aceste eforturi au urmat după „ani de discuţii şi o flexibilitate semnificativă pentru a ţine seama de circumstanţele statelor membre”.