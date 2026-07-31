Uniunea Europeană (UE) a lansat o licitație masivă pentru a încerca să recupereze decalajul în domeniul inteligenței artificiale. Scopul acestei inițiative este mobilizarea unor investiții de 30 de miliarde de euro pentru a construi primele sale mega-uzine de AI. Acestea reprezintă infrastructuri informatice complexe care oferă o putere de calcul masivă, anunță AFP.

Această licitație constituie un pas major în ambiția noastră de a face din Europa un continent al AI, a declarat Henna Virkkunen, vicepreședinta pentru afaceri digitale a Comisiei. Oficialul european consideră accesul la această enormă capacitate de calcul informatic ca o necesitate strategică.

Licitația va fi cofinanțată de 18 state membre ale Uniunii Europene, printre care se numără Franța, Germania, Italia și Spania. Proiectul își propune să creeze șapte mega-uzine de inteligență artificială, iar procedura de depunere a ofertelor se va încheia în luna noiembrie.

Întregul demers este structurat în două loturi distincte. Primul lot va acoperi patru proiecte, fiecare beneficiind de o finanțare europeană totală de 500 de milioane de euro. Al doilea lot va viza dezvoltarea a încă trei mega-uzine și mai puternice, fiecare dintre ele urmând să primească un miliard de euro din fondurile UE.

Țările participante vor contribui la acest proiect cu o finanțare comparabilă cu cea oferită de Uniunea Europeană. În total, se estimează că licitația va mobiliza aproximativ 10 miliarde de euro din fonduri publice. Această sumă va fi suplimentată cu încă 20 de miliarde de euro provenite din sectorul privat.

Câștigătorii licitației vor fi selectați la începutul anului viitor. Conform calendarului stabilit, construcția efectivă urmează să înceapă în primul trimestru al anului 2027, iar punerea în funcțiune inițială este prevăzută pentru anul următor.

Toate aceste mega-uzine trebuie să fie amplasate pe teritoriul Uniunii Europene și să respecte criterii stricte de mediu și de suveranitate. Cu toate acestea, Bruxellesul a semnat deja acorduri cu producătorii americani AMD, Nvidia și Qualcomm pentru aprovizionarea cu procesoare. Decizia reprezintă o abatere de la eforturile de consolidare a suveranității tehnologice a Europei, deși oficialii speră să utilizeze în cele din urmă și cipuri de origine europeană.

Puterea enormă de calcul a acestor centre va fi echivalentă cu cel puțin 75.000 de procesoare de înaltă performanță pe proiect în Lotul 1 și 100.000 pentru Lotul 2. Această capacitate va fi pusă la dispoziția companiilor, cercetătorilor, universităților și altor organizații din spațiul european. Pentru a demara lucrurile, UE și țările finanțatoare se vor angaja să achiziționeze o parte din această capacitate de procesare.

Franța a salutat anunțul Comisiei Europene și și-a confirmat deja dorința de a găzdui o mega-uzină de inteligență artificială pe teritoriul său.

Franța s-a angajat, alături de Uniunea Europeană, să comande o capacitate de calcul în valoare de 100 de milioane de euro din proiectul selectat pentru teritoriul său, pentru a satisface nevoile viitoare ale administrațiilor sale publice, inclusiv cele din domeniul cercetării și al sectorului spitalicesc, a transmis guvernul francez într-un comunicat de presă.

Reprezentanții de la Paris au precizat de asemenea că acest angajament este separat de investițiile pe care statul le face în propria infrastructură de calcul.

Noua inițiativă face parte din strategia mai amplă a Bruxellesului de a transforma Europa într-unul dintre continentele de top în domeniul inteligenței artificiale. Europa a rămas mult în urma Statelor Unite și a Chinei, iar planul dezvăluit anul trecut vizează mobilizarea unui total de 200 de miliarde de euro.

În ultimii doi ani, Uniunea Europeană a înființat deja 19 uzine de inteligență artificială de dimensiuni mai mici, aflate în prezent în curs de dezvoltare sau deja în funcțiune. Noua licitație lansată își propune să intensifice semnificativ acest efort la nivel continental.