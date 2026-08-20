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Patru trenuri își schimbă temporar traseul. Călătorii vor fi transbordați între Arad și Timișoara

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Patru trenuri își schimbă temporar traseul. Călătorii vor fi transbordați între Arad și Timișoaratren CFR / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Călătorii a patru trenuri care circulă pe relațiile Iași – Arad – Timișoara Nord și Oradea – Arad – Timișoara Nord vor fi transbordați cu mijloace auto între Arad și Timișoara Nord, în perioada 21–24 septembrie 2026, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară, potrivit informațiilor furnizate de CFR Călători.

Modificările sunt necesare în contextul intervențiilor efectuate de administratorul infrastructurii feroviare, CNCF CFR SA, pe secțiunea dintre Sânandrei și Băile Calacea.

Documentele CFR privind lucrările indică faptul că tronsonul face parte dintr-un proiect de reabilitare a infrastructurii feroviare.

În perioada 21–23 septembrie, trenul IR 1763, pe ruta Iași – Arad – Timișoara Nord, va circula normal între Iași și Arad.

Pentru segmentul Arad – Timișoara Nord, călătorii vor fi transbordați cu mijloace auto, urmând să își continue călătoria către destinație.

În perioada 22–24 septembrie, modificarea se aplică și trenului IR 1765, care circulă pe relația Timișoara Nord – Arad – Iași.

Pasagerii vor fi transbordați cu mijloace auto între Timișoara Nord și Arad, iar de la Arad spre Iași trenul va circula conform graficului din Mersul Trenurilor.

Tot între 22 și 24 septembrie, trenul IR 1538 Oradea – Arad – Timișoara Nord va circula normal pe distanța Oradea – Salonta – Arad.

tren CFR

tren CFR / sursa foto: dreamstime.com

Între Arad și Timișoara Nord, călătorii vor fi preluați cu mijloace auto pentru continuarea călătoriei.

În cazul trenului R 3115, care circulă pe relația Timișoara Nord – Arad – Oradea, transbordarea se va face între Timișoara Nord și Arad, în perioada 22–24 septembrie, cu excepția zilei de sâmbătă.

De la Arad spre Salonta și Oradea, trenul va circula conform graficului din Mersul Trenurilor.

Ce trebuie să știe pasagerii

CFR Călători recomandă pasagerilor să verifice informațiile actualizate privind circulația trenurilor înainte de plecare, deoarece lucrările pot modifica modul de efectuare a călătoriei pe segmentul afectat.

Pasagerii care au cumpărat bilete pentru trenurile vizate și nu mai pot efectua călătoria pot solicita restituirea contravalorii biletelor neutilizate. Restituirea poate fi cerută pentru întreaga rută sau doar pentru distanța care nu a fost parcursă, conform regulamentului de transport feroviar.

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