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Investiție uriașă în căile ferate din România. Contract de peste 300 de milioane de euro pentru modernizarea rețelei CFR

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Investiție uriașă în căile ferate din România. Contract de peste 300 de milioane de euro pentru modernizarea rețelei CFRCFR Marfă. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Compania CFR a atribuit trei contracte majore de modernizare a infrastructurii feroviare unui consorțiu condus de Siemens Mobility, din care mai fac parte companiile ELSITEL și IMSAT. Valoarea totală a proiectelor depășește suma de 308 milioane de euro, finanțarea fiind menită să transforme radical siguranța și eficiența traficului pe șine din țara noastră, conform Mediafax.

Lansat la finalul lunii iulie, acest proiect este catalogat de reprezentanții Siemens drept unul dintre cele mai ample programe de modernizare a sistemelor de semnalizare desfășurate în prezent pe teritoriul României.

Investiție uriașă în căile ferate din România. Contract de peste 300 de milioane de euro pentru modernizarea rețelei CFR

Lucrările prevăzute în cele trei contracte se vor desfășura pe o distanță totală de aproximativ 560 de kilometri de linie ferată. Proiectul include intervenții complexe în 66 de stații și prevede instalarea a 13 centre de comandă centralizate.

De asemenea, reprezentanții consorțiului vor moderniza 122 de treceri la nivel cu calea ferată și vor monta peste 2.000 de semnale feroviare noi, menite să fluidizeze circulația trenurilor și să reducă riscul de accidente.

CFR Călători

CFR Călători. Sursă foto: Facebook

Declarațiile conducerii Siemens Mobility despre investiție

Marc Ludwig, directorul general al diviziei Rail Infrastructure din cadrul Siemens Mobility, a evidențiat importanța strategică a acestor lucrări pentru rețeaua națională de transport.

„Transportul feroviar este esențial pentru viitorul mobilității durabile a României. Aceste trei proiecte vor moderniza infrastructura critică de semnalizare la nivel național, îmbunătățind siguranța, sporind capacitatea rețelei și asigurând servicii feroviare mai fiabile atât pentru pasageri, cât și pentru transportul de marfă”, a declarat Marc Ludwig.

Înlocuirea echipamentelor vechi de câteva decenii

Proiectele acoperă tronsoane feroviare și gări aflate în administrarea regionalelor CFR Cluj, Timișoara, Iași și Galați. Principala miză a investiției este înlocuirea completă a tehnologiei învechite, care a depășit de mult timp durata normală de exploatare.

„Sistemele de interblocare electrodinamice și mecanice existente, unele dintre ele vechi de câteva decenii, vor fi modernizate cu tehnologii moderne de semnalizare și gestionare a traficului, îmbunătățind siguranța, capacitatea, fiabilitatea și performanța operațională”, transmite compania.

Nevoia de a schimba aceste instalații este cu atât mai vizibilă în momentele în care sistemele automate actuale cedează, provocând întârzieri majore în circulația trenurilor de călători și de marfă.

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