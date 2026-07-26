Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că traficul rutier este principala sursă de poluare din București și consideră că reducerea circulației auto în centrul orașului este una dintre măsurile esențiale pentru îmbunătățirea calității aerului.

Edilul a propus, la TVR Info, ca traficul de tranzit să fie direcționat către centurile Capitalei și drumurile radiale, în timp ce zonele centrale ar urma să fie reorganizate prin construirea unor parcări subterane și extinderea spațiilor verzi.

Primăria Municipiului București a prezentat sâmbătă direcțiile propuse de primarul general pentru combaterea poluării. Printre acestea se numără regenerarea urbană, schimbarea modului în care locuitorii se deplasează și transformarea suprafețelor asfaltate în spații verzi.

„Orice strategie pentru un aer mai curat trebuie să pornească de la identificarea surselor de poluare”, a explicat primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, întrebat despre proiectele pentru reducerea poluării din București. Acesta susține că principala sursă de poluare din București este traficul rutier.

„Principala sursă de poluare este traficul. Când vrei să vii cu o politică de aer curat, trebuie să identifici sursele de poluare și să iei decizii pentru a elimina aceste surse de poluare. Una este traficul”, a afirmat primarul.

În opinia edilului, este necesară o schimbare a modelului actual de mobilitate. Traficul care doar traversează orașul ar trebui scos din zona centrală și mutat către infrastructura rutieră de centură.

„Trebuie schimbat modelul de trafic din București, astfel încât traficul din centru să fie mutat pe cele două șosele de centură și pe drumurile radiale”, a explicat Ciucu.

Primarul spune că piețele și spațiile publice din centrul Capitalei ar putea fi eliberate de traficul intens prin amenajarea unor parcări subterane.

„Avem nevoie de parcări în centru, astfel încât aceste zone să nu mai fie folosite pentru trafic de tranzit. Imaginați-vă o piață prin care nu mai trec zeci de mii de mașini pe zi, iar dedesubt există o parcare. Zona rămâne accesibilă, dar devine un spațiu urban mult mai prietenos”, a explicat Ciprian Ciucu.

Planul include și plantarea de copaci și extinderea zonelor verzi, pentru reducerea efectului de insulă de căldură.

„Revitalizarea bulevardelor și a piețelor din centru, cu mai mulți copaci și mai mult verde. Toate orașele occidentale pe care le-am văzut, precum Madrid sau Viena, au scos traficul din centru. În felul acesta, aerul este mai curat, sunt create mai multe spații verzi, iar insulele de căldură din timpul verii sunt înlocuite de vegetație”, a declarat Ciprian Ciucu.

Edilul consideră că reducerea traficului de tranzit și transformarea unor zone asfaltate în spații verzi ar putea contribui la un București mai puțin poluat și mai confortabil pentru locuitori.