Într-o perioadă în care subiectul energiei electrice și al facturilor la curent se află zilnic în atenția consumatorilor, InfoCons anunță lansarea Centrului de Protecția Consumatorilor în Domeniul Energiei. Prin acest centru, consumatorii au acces la consiliere și consultanță privind depunerea unei sesizări în domeniul energiei, precum și la informații utile despre drepturile lor în relația cu furnizorii și operatorii de energie electrică și gaze naturale.

Demersul răspunde unei nevoi reale : liberalizarea pieței de energie , schimbarea ofertelor și complexitatea facturilor îi pun adesea pe consumatori în situația de a nu ști la cine să apeleze atunci când întâmpină o problemă.

Centrul de Protecția Consumatorilor în Domeniul Energiei pune la dispoziția consumatorilor sprijin concret pentru situațiile cu care se confruntă cel mai des:

Consiliere și consultanță pentru depunerea unei sesizări în domeniul energiei electrice și al gazelor naturale – de la modul de redactare a sesizării, până la instituțiile către care aceasta poate fi transmisă. Informații despre drepturile consumatorului – cum poate compara ofertele, cum își poate schimba furnizorul și cum poate cere respectarea contractului. Sprijin în înțelegerea facturii – citirea facturii, calculul consumului și al costurilor și folosirea comparatorului de prețuri.

Consumatorii de energie beneficiază de o serie de drepturi garantate, pe care Centrul InfoCons le explică pe înțelesul tuturor. Cetățenii au dreptul să își aleagă liber furnizorul de energie electrică și de gaze naturale, să își schimbe furnizorul cu care au contract și să beneficieze de respectarea drepturilor pe toată durata contractului, atât în timpul derulării acestuia, cât și la momentul schimbării furnizorului. Piața de energie este una concurențială, iar consumatorul informat poate lua decizii independente și în interesul propriu.

Telefon: 021 9615 (numar cu tarif normal in reteaua fixa Orange Romania Communication S.A. ) apelabil din orice rețea fixă sau mobilă ; E-mail: [email protected]; Adresă poștală: O.P. 53, C.P. 83, sector 4, București.

Centrul se sprijină și pe resursele informative dezvoltate de InfoCons împreună cu Asociația Energia Inteligentă, printre care Ghidul Consumatorului de Energie Electrică și Gaze Naturale. Ghidul explică, într-un limbaj accesibil, cum poate obține consumatorul un preț corect, cum se interpretează factura, cum se calculează consumul și costurile, cum se folosește comparatorul de prețuri și cum se alege furnizorul cu cea mai bună ofertă – atât pentru energie electrică, cât și pentru gaze naturale. Ghidul poate fi consultat online, pe platforma oficiala InfoCons - www.infocons.ro

Citește cu atenție contractul înainte de semnare – tariful, durata, condițiile de reziliere și eventualele costuri suplimentare. Compară ofertele disponibile și folosește comparatorul de prețuri pentru a alege furnizorul potrivit. Verifică periodic factura și consumul, ca să identifici din timp erorile sau creșterile neobișnuite. Cunoaște-ți drepturile: poți schimba furnizorul și poți depune o sesizare atunci când acestea nu sunt respectate.

„Cei care au energie și un contract de furnizare trebuie să știe că își pot schimba compania cu care au contract, că au drepturi, dar și obligații. Important este să citească atent contractele și să fie informați.” – Sorin Mierlea, Președinte InfoCons