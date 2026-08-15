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Zboruri reluate pe aeroportul din Catania. Anunțul așteptat de mii de turiști blocați în Sicilia după erupția vulcanului Etna

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Zboruri reluate pe aeroportul din Catania. Anunțul așteptat de mii de turiști blocați în Sicilia după erupția vulcanului EtnaEtna. Sursa foto: Antonio/ Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Traficul aerian de pe Aeroportul Internațional Catania-Fontanarossa a fost reluat sâmbătă, oferind o gură de aer proaspăt milor de pasageri afectați de perturbările din ultimele zile. Decizia autorităților italiene vine ca urmare a diminuării activității vulcanului Etna și a reducerii nivelului de alertă aviatică de la cod roșu la cod portocaliu, notează Reuters.

Zboruri reluate pe aeroportul din Catania. Anunțul așteptat de mii de turiști blocați în Sicilia după erupția vulcanului Etna

Conform informațiilor furnizate de reprezentanții aeroportului, cursele aeriene atât pentru plecări, cât și pentru sosiri au fost deblocate sâmbătă, începând cu ora 12:00. Măsura a fost adoptată mai devreme decât se estimase inițial, având în vedere că vineri se anunțase o suspendare totală a activității până sâmbătă la ora 13:00.

Măsura de redeschidere a fost posibila după ce autoritățile au revizuit riscul aviatic și au coborât codul de alertă, conform datelor transmise de Reuters.

Cenușa vulcanică și riscurile pentru aviație

În ultimele zile, erupțiile succesive ale vulcanului Etna au eliberat în atmosferă cantități masive de cenușă vulcanică, fenomen ce a dat peste cap orarul curselor aeriene din Sicilia. Sute de zboruri au fost fie anulate definitiv, fie redirecționate către alte aeroporturi din regiune pentru a garanta siguranța călătorilor.

Prezența norilor de cenușă vulcanică reprezintă o amenințare severă pentru navigația aeriană. Particulele fine pot pătrunde în motoarele aeronavelor, provocând avarii grave sau chiar oprirea acestora în timpul zborului, reducând totodată drastic vizibilitatea piloților. Din acest motiv, programul de funcționare al aeroportului din Catania rămâne direct dependent de direcția vântului și de evoluția erupțiilor.

Etna Erupție după 30 de ani

Sursă foto: X.com

Recomandări cruciale pentru pasageri

Aeroportul din Catania ocupă locul al cincilea în topul celor mai tranzitate hub-uri aeriene din Italia, fiind principala poartă de acces pentru turiștii care vizitează insula Sicilia. Deși cursele au fost reluate, reluarea operațiunilor nu garantează încetarea definitivă a problemelor generate de Etna.

Autoritățile monitorizează în continuare vulcanul în timp real și evaluează constant impactul depunerilor de cenușă. În acest context, pasagerii care au programate zboruri din sau spre Catania sunt sfătuiți insistent să verifice statusul cursei direct la companiile aeriene sau pe pagina oficială a aeroportului înainte de a pleca spre terminale.

Etna este recunoscut drept unul dintre cei mai activi vulcani la nivel mondial. Situat în partea de est a Siciliei, vulcanul atrage anual milioane de vizitatori, dar constituie în egală măsură un factor permanent de risc pentru infrastructura de transport din sudul Italiei.

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