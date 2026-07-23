Departamentul de Stat al SUA le cere cetățenilor americani aflați în Orientul Mijlociu sau care intenționează să tranziteze regiunea să se pregătească pentru anulări de curse, modificări bruște ale rutelor și închiderea periodică a unor spații aeriene. Alerta americană nu anunță că un nou atac va avea loc în mod cert, dar avertizează că situația de securitate se poate deteriora fără preaviz. Departamentul de Stat recomandă vigilență sporită, verificarea curselor direct la companiile aeriene și urmărirea mesajelor transmise de ambasade.

Avertismentul apare în contextul în care președintele Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat Axios, că este „aproape” de o decizie privind o operațiune militară de amploare împotriva Iranului.

Trump a susținut că un asemenea atac ar putea depăși ca amploare operațiunile desfășurate anterior și că forțele americane sunt pregătite. Președintele SUA nu a afirmat însă că decizia finală a fost luată.

În alerta globală de securitate, Departamentul de Stat arată că situația din Orientul Mijlociu rămâne complexă și imprevizibilă.

Cetățenii americani aflați în regiune trebuie să ia în calcul anularea curselor, închideri periodice ale spațiului aerian și schimbări rapide ale programelor de zbor.

Recomandarea se adresează și americanilor aflați în afara Orientului Mijlociu, dar care intenționează să călătorească prin regiune. Aceștia sunt sfătuiți să verifice starea zborurilor și funcționarea aeroporturilor înainte de plecare.

Departamentul de Stat avertizează și că reprezentanțe diplomatice americane, inclusiv unele aflate în afara Orientului Mijlociu, au fost vizate. Iranul sau grupările care sprijină Teheranul ar putea încerca să atace interese, instituții și companii asociate Statelor Unite.

Donald Trump a vorbit despre posibilitatea unui atac mai amplu asupra Iranului, în condițiile intensificării confruntărilor din regiune. Președintele american a afirmat că forțele SUA sunt pregătite pentru o asemenea operațiune, dar a lăsat deschisă posibilitatea continuării demersurilor diplomatice.

Declarațiile sale au venit după noi atacuri asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz și în timp ce Statele Unite își intensifică operațiunile militare împotriva unor ținte iraniene.

În paralel, mediatori din Qatar, Egipt, Pakistan și Oman încearcă să obțină o încetare temporară a focului și reluarea negocierilor privind securitatea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Statele Unite nu sunt singura țară care le cere cetățenilor să își revizuiască planurile de călătorie. Ministerul britanic de Externe și-a actualizat pe 22 iulie recomandările pentru Iran și a anunțat retragerea temporară a personalului britanic din această țară. Ambasada își continuă activitatea de la distanță.

Londra recomandă evitarea tuturor călătoriilor în Iran și îi avertizează pe britanicii aflați în Orientul Mijlociu să urmărească situația zborurilor și a frontierelor. Călătorilor li se recomandă să aibă documente valabile, să urmărească mesajele autorităților și să păstreze o variantă alternativă de plecare din regiune.

Australia le recomandă cetățenilor să reanalizeze necesitatea călătoriilor în Bahrain, Israel, Iordania, Kuweit, Oman, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Avertismentele au fost actualizate după intensificarea atacurilor militare și a riscurilor care afectează transportul aerian și maritim.

Pentru Iran, Irak, Liban, teritoriile palestiniene, Siria și Yemen, recomandările sunt mai severe și vizează evitarea deplasărilor. Autoritățile australiene avertizează că spațiile aeriene și frontierele pot fi închise fără preaviz.

Canada menține Iranul pe lista destinațiilor în care trebuie evitate toate călătoriile. Autoritățile avertizează că sprijinul consular poate fi limitat și că persoanele care aleg să se deplaseze în zone cu risc nu trebuie să presupună că vor putea fi evacuate de stat. Franța le recomandă cetățenilor să nu călătorească în Iran, iar persoanelor aflate temporar în această țară să plece imediat.

Parisul invocă atât escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, cât și riscul de arestare sau detenție arbitrară. Capacitatea ambasadei Franței de a acorda sprijin persoanelor reținute este descrisă drept foarte limitată.

Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației avertizează asupra riscurilor ridicate din spațiile aeriene ale Bahrainului, Kuweitului, Qatarului și Emiratelor Arabe Unite.

Recomandarea vizează operatorii aerieni și este legată de atacurile cu rachete și drone, activarea sistemelor de apărare antiaeriană și riscul ca aeronavele civile să fie afectate de interceptări sau de resturile proiectilelor. Avertismentele europene sunt actualizate în funcție de evoluția situației militare. EASA recomandă companiilor să își revizuiască permanent evaluările de risc înainte de operarea zborurilor în regiune.

Consecințele tensiunilor sunt deja vizibile în transportul aerian.

Mai multe curse operate între Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Bahrain au fost anulate sau reprogramate. Cele mai multe zboruri din Dubai și Abu Dhabi continuă să fie operate, însă situația diferă în funcție de rută și destinație. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice numărul exact al cursei și să nu plece către aeroport înainte de a primi confirmarea că zborul va fi efectuat.

Actualele recomandări au fost emise și pe fondul perturbărilor produse după atacurile americano-israeliene din 28 februarie și răspunsul Iranului.

Mai multe aeroporturi importante din regiune au funcționat cu restricții, iar spațiile aeriene ale Iranului, Irakului, Kuweitului, Israelului, Bahrainului, Emiratelor Arabe Unite și Qatarului au fost închise total sau parțial.

Mii de curse au fost anulate, iar aeronavele aflate deja în aer au fost redirecționate sau întoarse. Închiderea unor noduri importante precum Dubai și Doha a produs întârzieri și anulări inclusiv pe rutele dintre Europa și Asia.

Criza de la începutul conflictului a afectat și cetățeni români, inclusiv familii cu copii și grupuri de elevi. Pe 3 și 4 martie, 318 cetățeni români au revenit din Israel prin curse charter, cu sprijinul echipelor consulare aflate pe aeroportul din Cairo. Alte 172 de persoane, dintre care doi cetățeni moldoveni, au părăsit Israelul pe cale terestră și au fost preluate din Taba pentru un zbor către București.

Pe 5 martie, două curse din Dubai au adus în țară 250 de români. În acel moment, Ministerul Afacerilor Externe avea în evidență 744 de persoane care reveniseră în România după ce solicitaseră asistență consulară.

O zi mai târziu, România a organizat un zbor de la Muscat pentru 127 de cetățeni români. Dintre aceștia, 95 erau minori, inclusiv elevi din județele Neamț, Suceava și Vrancea rămași blocați în regiune. Alte 16 persoane au fost evacuate din Iordania cu ajutorul unei curse organizate de Cehia. Până pe 6 martie, peste 1.000 de cetățeni români reveniseră în țară prin zboruri de evacuare, curse asistate sau zboruri comerciale.

Pe 13 martie, alte 96 de persoane au fost repatriate de la Muscat. În grup se aflau 21 de minori, 19 cazuri medicale și o femeie însărcinată.

Ministerul român al Afacerilor Externe le-a recomandat cetățenilor să urmărească mesajele transmise de companiile aeriene și să nu se deplaseze la aeroport fără confirmarea că zborul va fi operat.

Românilor aflați în Orientul Mijlociu li se recomandă să urmărească alertele consulare, să păstreze documentele de călătorie valabile și să aibă în vedere rute alternative de plecare.

În condițiile în care situația militară se poate schimba rapid, programele de zbor, accesul la aeroporturi și funcționarea punctelor de frontieră pot suferi modificări fără o notificare îndelungată.