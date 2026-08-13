Trei execuții în aceeași zi în SUA. Situație nemaivăzută de peste 16 ani

Trei condamnați la moarte urmează să fie executați joi, la interval de câteva ore, în Alabama, Oklahoma și Tennessee, într-o situație care nu s-a mai înregistrat în SUA de peste 16 ani. Execuțiile vor fi făcute prin injecție letală, metoda folosită cel mai frecvent în țară, potrivit AFP, care citează datele Centrului de Informare privind Pedeapsa cu Moartea.

Ultima dată când trei condamnați au fost executați în aceeași zi a fost pe 7 ianuarie 2010.

Atunci, execuțiile au avut loc în Texas, Louisiana și Ohio, potrivit datelor DPIC consultate de AFP.

Pe 28 iulie, Florida a executat doi deținuți în aceeași zi.

Dintre cei trei deținuți care urmează să fie executați joi, doi au fost condamnați pentru uciderea unor femei. Al treilea a fost condamnat pentru uciderea și violarea unei fetițe, potrivit informațiilor publicate de presa americană.

Primele două execuții sunt programate la ora locală 10:00, respectiv 15:00 GMT, în Tennessee și Oklahoma.

A treia execuție urmează să aibă loc în Alabama la ora locală 18:00, respectiv 23:00 GMT. ONG-ul Death Penalty Action a anunțat aceste ore într-un comunicat transmis AFP.

Organizația, care se opune pedepsei capitale, a organizat și acțiuni de protest în apropierea locurilor în care sunt programate execuțiile.

De la începutul anului 2026, 19 condamnați la moarte au fost executați în Statele Unite.

Cele mai multe execuții au avut loc în Florida, unde au fost executate 12 persoane, și în Texas, unde numărul a ajuns la patru.

Oklahoma a executat două persoane, iar Arizona una.

În 2025 au fost înregistrate 47 de execuții în Statele Unite, cel mai mare număr de la cele 52 raportate în 2009.

Pedeapsa cu moartea a fost eliminată în 23 dintre cele 50 de state americane.

În alte trei state este în vigoare un moratoriu privind aplicarea acesteia.

Președintele Donald Trump susține pedeapsa capitală și a pledat pentru aplicarea acesteia pe scară cât mai largă în cazul "celor mai grave crime".