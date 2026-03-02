Emisiunea „Condamnați la cultură”, cu Liviu Mihaiu, de luni până vineri pe Evenimentul zilei. Corina Șuteu și Bogdan Mureșanu, invitații de azi

Din cuprinsul articolului Corina Șuteu

Bogdan Mureșanu

Celebrul jurnalist Liviu Mihaiu va realiza în fiecare zi, de luni până vineri, emisiunea „Condamnați la cultură”. Podcastul va fi difuzat pe EvZ.ro, pe canalul de YouTube „Hai, România!” și pe pagina de Facebook a evz.ro.

Liviu Mihaiu este fondator al „Academiei Cațavencu”. Fondatorul Radio Guerrilla. Fondatorul „Salvați Dunărea și Delta”.

După 36 de ani de jurnalism și 22 de activism de mediu, va realiza o emisiune de cultură pentru Evenimentul zilei.

Invitații primei ediții a emisiunii „Condamnați la cultură” sunt Corina Șuteu și regizorul Bogdan Mureșanu.

Corina Șuteu este consultant cultural, expertă în politici culturale, critic de teatru și manager cultural, precum și fost ministru al Culturii din România, în Cabinetul Cioloș

Are o vastă experiență de conducere și programare a instituțiilor și organizațiilor culturale din diverse domenii creative și academice, dezvoltată în România, ulterior în Franța și Europa occidentală de-a lungul a unsprezece ani (1995 - 2006) și la New York, pentru aproape șapte ani (2006-2012).

În prezent, Corina Șuteu este președinte al Festivalului de film românesc Making Waves: New Romanian Cinema de la Lincoln Center, New York și fondator al Asociației Film ETC.

Începând cu 2013, ea este, de asemenea, profesor asociat la Universitatea de Teatru și Film București (UNATC).

Bogdan Mureșanu este un regizor și scenarist care a lucrat anterior ca jurnalist și copywriter în agenții de publicitate, iar între timp și-a cultivat pasiunea pentru poezie și proză, publicând colecția de povestiri „Erata”, în 2006.

În 2007, Bogdan Mureșanu a câștigat un concurs TIFF-HBO cu scenariul „Torța vie” și a decis să se concentreze pe cinema.

Așa că a studiat scenaristică la Academia de Film din Londra și, în 2011, a fost acceptat la Școala Națională de Film și Televiziune din Beaconsfield.

Debutul regizoral și l-a făcut în 2012, cu scurtmetrajul „Tuns ras și frezat”.

În 2018, Mureșanu a cunoscut succesul cu scurtmetrajul „Cadoul de Crăciun”, cu care a câștigat peste 50 de premii internaționale, printre care Premiul European de Film pentru cel mai bun scurtmetraj și a fost nominalizat la Premiul Academiei pentru cel mai bun scurtmetraj cu acțiune live.

Filmul „Anul Nou care n-a fost” a avut premiera la cea de-a 81-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, unde a câștigat premiul Orizzonti pentru cel mai bun film și premiul FIPRESCI.

Pelicula a câștigat ulterior o serie de alte premii, inclusiv Premiul Piramida de Aur pentru cel mai bun film la Festivalul Internațional de Film de la Cairo, Atlasul de Argint și Premiul Juriului Tineretului la Festivalul de Film de la Arras și Păunul de Argint pentru cel mai bun regizor la Festivalul Internațional de Film din India.

În 2025, a regizat un scurtmetraj de animație, „Magicianul”, care a avut premiera la Festivalul Internațional de Film de Animație de la Annecy.