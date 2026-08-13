Confruntarea dintre Dinamo și FCSB scrie o nouă pagină de istorie în fotbalul autohton. Pentru prima dată în istoria întrecerii interne, confruntarea dintre cele două rivale bucureștene nu se va disputa în Capitală, ci se va muta în Ardeal. Conducerea echipei din Ștefan cel Mare a confirmat oficial că marele meci a fost mutat pe Cluj Arena.

Motivul principal pentru această mutare neașteptată este legat de indisponibilitatea Arenei Naționale, cel mai mare stadion al țării fiind indisponibil pentru evenimente fotbalistice până pe data de 11 septembrie. Deși a fost luată în calcul opțiunea stadionului Arcul de Triumf, capacitatea redusă de doar 8.200 de locuri i-a determinat pe oficiali să caute o soluție alternativă. Dorința conducerilor celor două formații a fost de a permite accesul unui număr cât mai mare de spectatori.

Președintele clubului Dinamo, Andrei Nicolescu, a explicat că decizia a fost agreată de toate părțile implicate, urmând ca duelul din etapa a opta a Superligii să se desfășoare la începutul toamnei.

„Cred că putem să facem anunțul oficial. Avem acordul tuturor părților implicate, al partenerului, adică FCSB, al Cluj Arena, al LPF și cred că atât timp cât opțiunile cu Arena Națională sunt limitate, meciul cu FCSB se va disputa sâmbătă, 5 septembrie, pe Cluj Arena. E o situație unică. Un astfel de meci trebuie să aibă o audiență potrivită, un gazon impecabil, iar partea aceea a țarii merită un astfel de derby care să se joace acolo. Arena Națională nu se poate accesa mai devreme de 11 septembrie și am înțeles argumentele logistice.

Dacă nu era un derby, nu ne gândeam la acest lucru, dar, fiind Derby de România, e vorba de respect pentru fani”, a declarat Andrei Nicolescu, pe voyo sport.

Partida din cadrul etapei cu numărul 8 se va desfășura pe cel mai mare stadion din Transilvania. Cluj Arena, stadion inaugurat în anul 2011 și care reprezintă casa echipei U Cluj, are o capacitate totală de 30.335 de locuri. În prezent, acesta ocupă locul al patrulea în topul celor mai mari stadioane din România, fiind devansat doar de Arena Națională, Stadionul Steaua și arena Ion Oblemenco din Craiova.